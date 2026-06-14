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'పాక్​తో చర్చలకు తలుపులు తెరిచే ఉంచాలి'- హోసబాలే వ్యాఖ్యలకు మద్దతుగా RSS చీఫ్

పాకిస్థాన్‌తో సంభాషణకు అవకాశం ఉండాలన్న హోసబలే వ్యాఖ్యలను సమర్థించిన మోహన్ భాగవత్- పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై కాదు, అక్కడి ప్రజలపై దృష్టి సారించారని వివరణ

Mohan Bhagwat On Pakistan
RSS Chief Mohan Bhagwat (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 9:53 AM IST

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Mohan Bhagwat On Pakistan : పాకిస్థాన్‌తో చర్చల కోసం తలుపులు తెరిచే ఉంచాలంటూ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్​ఆర్​ఎస్) ప్రధాన కార్యదర్శి దత్తాత్రేయ హోసబాలే చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆ సంస్థ చీఫ్‌ మోహన్ భాగవత్ సమర్థించారు. దేశ విభజన జరగడం తప్పని భావించే వారు పాకిస్థాన్‌లో చాలా మంది ఉన్నారని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. రెండు దేశాల సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా, అంతా కలిసి జీవిద్దామనే భావన అక్కడి ప్రజల్లో అంతర్లీనంగా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే పాకిస్థాన్‌కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానాన్నే ఆర్​ఆర్​ఎస్ అనుసరిస్తుందని స్పష్టంచేశారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా శనివారం నిర్వహించిన ఒక సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తమ సంస్థకంటూ ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి విదేశాంగ విధానం ఉండదని మోహన్ భాగవత్ చెప్పారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో పాకిస్థాన్ పూర్తిగా కోలుకోలేని విధంగా భారత్ చేతిలో ఓడిపోతే, అక్కడి ప్రజలను మన దేశ స్రవంతిలోకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలా జరగాలంటే చర్చల కోసం కొన్ని తలుపులు తెరిచే ఉంచాలని భాగవత్ అన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్‌తో భారత్‌ ఎలా వ్యవహరించాలని దత్తాత్రేయ హోసబాలేను ఓ మీడియా ప్రతినిధి ప్రశ్నించగా, దేశ భద్రత, ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉంటుందని బదులిచ్చారు. కానీ అదే సమయంలో చర్చల కోసం తలుపులను పూర్తిగా మూసేయకూడదని అన్నారు. అవతలి పక్షంతో చర్చలు జరిపేందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని హోసబాలే పేర్కొన్నారు.

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