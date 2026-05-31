పోలీస్ జాబ్ వదిలి హైటెక్ డెయిరీ ఫామ్ ఏర్పాటు- ఆవు పాలతో రోజుకు రూ.90వేల టర్నోవర్!
తన ఆశయం కోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసిన వ్యక్తి- హైటెక్ డెయిరీ ఫామ్ ప్రారంభం- మంచి లాభాల్లో దూసుకెళ్తున్న నిర్మల్ సింగ్
Published : May 31, 2026 at 7:48 PM IST
Former Police Dairy Farming Success Story : కొందరు తమ మనసుకు నచ్చిన పనిని చేయడం కోసం ఏ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుంటారు. లేదంటే మనశ్శాంతిగా ఉండలేరు. అచ్చం హరియాణాకు చెందిన నిర్మల్ సింగ్ అంతే. పాడి పరిశ్రమపై ఉన్న ఆసక్తితో పోలీసు ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నారు. ఇప్పుడు హై-టెక్ డెయిరీ ఫామ్ నడుపుతూ మంచి రాబడిని సంపాదిస్తున్నారు. ఆయన పాల వ్యాపారం టర్నోవర్ రోజుకు రూ.90వేలు. ఈ క్రమంలో నిర్మల్ సింగ్ సక్సెస్ స్టోరీలో ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
పదేళ్ల ఉద్యోగ జీవితానికి గుడ్బై
కర్నాల్ జిల్లాలోని బరానా గ్రామానికి చెందిన నిర్మల్ సింగ్ పదేళ్ల పాటు పోలీసు ఉద్యోగం చేశారు. ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన, కల్తీలేని పాలను అందించాలనే తన కలను సాకారం చేసుకోవడానికి 2016లో ఆ జాబ్కు గుడ్బై చెప్పేసి పాడి రంగంలోకి దిగారు. ఒక పెద్ద హై-టెక్ డెయిరీ ఫామ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం అతని డెయిరీ ఫామ్లో పెద్దవి, చిన్నవి కలిపి సుమారు 150 ఆవులు ఉన్నాయి. 2030 నాటికి ఈ సంఖ్యను 400కి పెంచాలన్నది నిర్మల్ సింగ్ లక్ష్యం.
డెయిరీ ఫామ్లో ఆధునిక సాంకేతికత
ఈ డెయిరీ ఫామ్లో అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఆవుకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్మార్ట్ కౌ కాలర్ ట్యాగ్ను అమర్చారు. ఇది ఆవు ఆరోగ్యాన్ని, దాని కదలికలను, తినే ఆహారం. తాగే నీటి పరిమాణాన్ని కచ్చితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటంటే నిర్మల్ సింగ్ విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నప్పటికీ తన ఆవుల రిపోర్టులు అతని స్మార్ట్ఫోన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆవులలో ఏదైనా అనారోగ్యానికి గురైన వెంటనే ఒక యాప్ ఆయనకు హెచ్చరిక చేస్తుంది. దీనివల్ల సకాలంలో గోవులకు చికిత్స అందించవచ్చు.
అలాగే ఈ డెయిరీ ఫామ్లో ఆవుల సంరక్షణ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. పాల నాణ్యతను, కొవ్వు శాతాన్ని పెంచడానికి గోవులకు ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన సైలేజ్, మిశ్రమ దాణాను తినిపిస్తున్నారు. ఎండ వేడిని తట్టుకోవడానికి పశువులకు పుష్కలంగా నీటిని అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. అలాగే పెద్ద ఫ్యాన్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పాలిచ్చే ఆవులు, వాటి దూడల కోసం ప్రత్యేక షెడ్లు నిర్మించారు. గోవులను పర్యవేక్షించడానికి ఇద్దరు పశు వైద్యులు, ఎనిమిది మంది సిబ్బంది ఈ ఫామ్లో 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటారు.
రోజుకు 1850 లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి
నిర్మల్ సింగ్ డెయిరీ ఫామ్ నుంచి ప్రతిరోజూ సుమారు 1,850 లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఈ ఫామ్లో అత్యధిక రోజువారీ పాల ఉత్పత్తి 2,400 లీటర్లు. ఈ పాలను అమ్మడం ద్వారా రోజుకు రూ. 1,15,000 వచ్చేది. ప్రస్తుతం సగటు రోజువారీ పాల అమ్మకాలు రూ. 80,000-రూ. 90,000 వరకు ఉంటున్నాయి. ఈ పాలను ఇంటింటికీ, అలాగే ప్రముఖ డెయిరీ కంపెనీలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. మరోవైపు, నిర్మల్ సింగ్ డెయిరీ ఫామ్లో ప్రధానంగా హోల్స్టీన్ ఫ్రీసియన్ (హెచ్ఎఫ్), మిక్స్డ్ బ్రీడ్ ఆవులు ఉంటాయి. ఇవి రోజుకు 40 లీటర్లకు పైగా పాలు ఇచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఆయన ఆవులలో ఒకటి ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయిలో 67 లీటర్ల పాలు ఇచ్చింది.
తాను ఇప్పుడు పాల ఉత్పత్తుల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించానని వ్యాపారి నిర్మల్ సింగ్ తెలిపారు. పరిశుభ్రతను నిర్ధారించే ఆధునిక యంత్రాలను ఉపయోగించి ఆవుల నుంచి రోజుకు మూడుసార్లు పాలు తీస్తామని చెప్పారు. పాలు తీసేందుకు మెషీన్లు వాడడం వల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా పాల నాణ్యత కూడా బాగుంటుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా నిర్మల్ సింగ్ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ పాడి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని హరియాణాలోని తన గ్రామానికి తీసుకురావడానికి అనేక దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. తన డెయిరీ ఫామ్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించేలా చేసేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. సరైన దార్శనికత, శ్రమ ఉండి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మేళవించినట్లయితే పశుపోషణ నష్టదాయకమైన వ్యాపారం కాదని నిర్మల్ సింగ్ నిరూపించారు.
