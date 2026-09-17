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ఆదిత్య ఠాక్రేకు రూ.500 కోట్ల లీగల్‌ నోటీసు- సుశాంత్ మేనేజర్ డెత్ కేసులో కీలక మలుపు

ఆదిత్య ఠాక్రే, అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌కు నోటీసులు జారీ చేసిన దిశ తండ్రి- తన పోరాటాన్ని రాజకీయ ప్రేరేపితంగా చిత్రీకరించారని సతీశ్‌ ఆరోపణ- దిశను ఎప్పుడూ కలవలేదన్న ఆదిత్య

Legal Notice To Aditya Thackeray
దిశా సాలియన్‌ (Instagram Disha Salian)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 5:17 PM IST

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Aditya Thackeray Disha Salian Case : దివంగత నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ మాజీ మేనేజర్‌ దిశా సాలియన్‌ మృతి కేసు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఈ కేసులో మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, శివసేన (యూబీటీ) నేత ఆదిత్య ఠాక్రేకు రూ.500 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ లీగల్‌ నోటీసు జారీ అయ్యింది. ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) నేత, మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌కు కూడా ఈ నోటీసులు అందాయి. దిశ మృతిపై న్యాయం కోసం తాను చేస్తున్న పోరాటాన్ని రాజకీయ ప్రేరేపితంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె తండ్రి సతీశ్‌ నష్టపరిహారం కోరారు.

ఆరేళ్ల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి
2020 జూన్‌ 8న ముంబయిలోని ఓ భవనం నుంచి కిందపడి దిశా సాలియన్‌ మృతి చెందారు. ఆమె మరణించిన కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ తన ఫ్లాట్‌లో మృతిచెందారు. వరుసగా చోటుచేసుకున్న ఈ రెండు ఘటనలు అప్పట్లో మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఆ సమయంలో అధికారంలో ఉన్న ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే ప్రభుత్వంపై దిశ మృతి కేసును కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నించిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే దిశ మృతి సమయంలో ఆమె తండ్రి సతీశ్‌, తన కుమార్తె హత్యకు గురైందని, ఆమెపై అత్యాచారం జరిగిందని, లేదా సుశాంత్‌ మృతితో ఈ ఘటనకు సంబంధం ఉందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ వీటిపై ఆమె తండ్రి ఎలాంటి అనుమానాలు వ్యక్తం చేయలేదు.

కోర్టులో దిశ తండ్రి పిటిషన్‌
అయితే ఇటీవల కోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో మాత్రం సతీశ్‌ పలు ఆరోపణలు చేశారు. తన కుమార్తె మృతి చెందిన రోజున ఆమె ఇంట్లో పార్టీ ఏర్పాటు చేసిందని అందులో పేర్కొన్నారు. ఆ పార్టీకి ఆదిత్య ఠాక్రేతో పాటు ఆయన బాడీగార్డులు, నటులు సూరజ్‌ పంచోలి, డినో మోరియా, మరికొందరు హాజరయ్యారని తెలిపారు. దిశపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పేందుకు తమ వద్ద సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని కేసులో వాదిస్తున్న న్యాయవాది చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆరేళ్ల తర్వాత దిశా సాలియన్‌ మృతి కేసు దర్యాప్తు ఇటీవలె సీబీఐ చేతుల్లోకి వెళ్లింది.

క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌
ఈ క్రమంలోనే తన కుమార్తె మృతి కేసులో న్యాయం కోసం తాను చేస్తున్న పోరాటాన్ని రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదిగా చిత్రీకరించేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని సతీశ్‌ ఆరోపించారు. తన పరువుకు నష్టం కలిగించేలా చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆదిత్య ఠాక్రే, అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఆ క్షమాపణలను ప్రధాన మీడియా సంస్థల్లో ప్రచురించాలని, ప్రసారం చేయాలని కోరారు. అంతేకాకుండా వారు తమ అధికారిక సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల్లోనూ క్షమాపణలను పోస్ట్‌ చేయాలని లీగల్‌ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు రూ.500 కోట్ల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని సతీశ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన ఆదిత్య
మరోవైపు తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఆదిత్య ఠాక్రే ఖండించారు. తాను దిశా సాలియన్‌ను ఎప్పుడూ కలవలేదని, ఆమె తనకు పరిచయం కూడా లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. గత ఆరేళ్లుగా రాజకీయ ఉద్దేశాలు, వ్యక్తిగత ద్వేషంతో తన పేరును ఈ దురదృష్టకర ఘటనతో ముడిపెట్టేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని గతంలో ఆరోపించారు. వాస్తవాలు లేని ప్రచారం, టీవీ చర్చలు, మీడియా ట్రయల్స్‌ వల్ల నిజాలు మారవని అన్నారు. అలాగే అధికారిక సంస్థలు ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం లేకుండా నిష్పాక్షికంగా దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు. తనను, తన కుటుంబాన్ని వ్యక్తిత్వ హననం, తప్పుడు ప్రచారంతో నోరు మూయించవచ్చని ఎవరైనా భావిస్తే అది పొరపాటేనని ఆదిత్య పేర్కొన్నారు. సత్యం కోసం, అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

సాక్ష్యాలను తారుమారు చేశారన్న ఆరోపణలు
కాగా దిశా సాలియన్‌ తండ్రి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదులో మరో కీలక ఆరోపణ ఉన్నట్లు న్యాయవాది నీలేశ్​ ఓజా పేర్కొన్నారు. దిశపై దాడి జరిగిన తర్వాత ఘటనా స్థలంలోని సాక్ష్యాలను తారుమారు చేశారని సతీశ్‌ ఆరోపించినట్లు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారం తర్వాత కోర్టుకు చేరిందని, కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని కోర్టు ఆదేశించిందని ఆదిత్య ఠాక్రే తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అనంతరం సీబీఐ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించిందని తెలిపారు.

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