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ఇండియన్ కోస్ట్‌గార్డ్ మెగా ఆపరేషన్- అరేబియా సముద్రంలో రూ.3వేల కోట్ల డ్రగ్స్ సీజ్​- ఐదుగురు పాకిస్థానీయులు అరెస్టు

అరేబియా సముద్రంలో డ్రగ్స్‌ ముఠాను పట్టుకున్న భారత భద్రత బలగాలు- 524 కిలోల మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్న కోస్ట్‌గార్డ్స్‌- విలువ రూ.3 వేల కోట్లు ఉంటుందని అంచనా

Drugs Seized In Arabian Sea
ఇండియన్ కోస్ట్‌గార్డ్ (Indian Coast Guard)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 9:25 AM IST

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Drugs Seized In Arabian Sea : అరేబియా సముద్రం మీదుగా భారత్‌కు భారీ మొత్తంలో డ్రగ్స్‌ను తరలిస్తున్న పాకిస్థాన్‌ ముఠా గుట్టును ఇండియన్‌ కోస్ట్‌ గార్డ్స్‌ రట్టు చేసింది. దాదాపు 524 కిలోల మాదక ద్రవ్యాలను కోస్ట్‌గార్డ్స్‌ స్వాధీనం చేసుకుంది. ఐదుగురు పాకిస్థానీయలను అరెస్టు చేసింది. వీటి విలువు దాదాపు రూ.3 వేల కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. లక్షద్వీప్ పశ్చిమ ప్రాంతంలోని అరేబియా సముద్రంలో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, గుజరాత్ ఉగ్రవాద నిరోధక దళం-ఏటీెస్ సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. కచ్చితమైన నిఘా సమాచారంతో ఈ నెల 25న ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సముద్ర, వాయు మార్గాల్లో పకడ్బందీగా నిఘా పెట్టిన కోస్ట్ గార్డ్ సిబ్బంది అనుమానాస్పదంగా కదులుతున్న ఇరాన్ పడవను వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అందులో తనిఖీలు చేపట్టగా భారీ ఎత్తున హెరాయిన్, మెథాంఫెటమైన్ వంటి మత్తుపదార్థాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే పడవలోని వారిని అరెస్టు చేసిన బలగాలు డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

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DRUGS SEIZED IN ARABIAN SEA
DRUGS SEIZED IN ARABIAN SEA

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