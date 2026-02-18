28ఏళ్ల క్రితం టీవీ దొంగతనం- ఎట్టకేలకు నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు
రూ.2,000 విలువైన టీవీ దొంగతనం కేసు- 28 సంవత్సరాల తర్వాత నిందితుడు అరెస్ట్
Published : February 18, 2026 at 5:29 PM IST
TV Theft Accused Arrested For Long Time : టీవీ దొంగతనం కేసులో 28 సంవత్సరాలుగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని ఎట్టకేలకు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, జ్యూడిషియల్ కస్టడి విధించింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లాలో జరిగింది. అయితే, నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవను ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
1998 సెప్టెంబర్ 23న దావణగెరె జిల్లాలోని రంగనాథ్ లేఅవుట్లో నివసించే రుద్రయ్య, తన టీవీని ఎవరో దొంగలించారని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దాని విలువ సుమారు రూ.2000 ఉంటుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం, ఈ కేసులో A1-రవి, A2-రాజా, A3-పకీరా, A4-మునావర్లను పోలీసులు నిందితులుగా గుర్తించారు. అయితే, వీరిలో A1 రవి, A4 మునావర్లను అరెస్టు చేసి, అపహరణకు గురైన టీవీని వారివద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అప్పటినుంచి పరారీలోనే నిందితులు!
కానీ, ఈ కేసులోని మరో ఇద్దరు నిందితులు అప్పటి నుంచి పరారీలోనే ఉన్నారు. నిందితులిద్దరూ A2-రాజా, A3-పకీర్ కోర్టుకు హాజరుకాకుండా పరారీలో ఉండటంతో 2019 జనవరి 23న కేసును LPRగా నమోదు చేస్తున్నట్లుగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పరారీలో ఉన్న నిందితులు A2 రాజా, A3 పకీర్లను పట్టుకునేందుకు అధికారులు దావణగెరె రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పీఎస్ఐ జోవిత్ రాజ్, సిబ్బంది హనుమంతప్పను నియమించారు. వీరు నిందితుడి చిరునామా ఆధారంగా వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
నిందితుల్లో ఒకరిని పట్టుకున్నపోలీసులు
ఈ క్రమంలోనే ఎట్టేకేలకు సోమవారం, నిందితులిద్దరిలో ఒకరు దావణగెరెలోని దేవరాజ్ ఉర్స్ కాలనీలోని ఒక గుడిసెలో నివసిస్తున్నట్లుగా సమాచారం అందుకున్నారు పోలీసులు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని ఈ కేసులో A3గా ఉన్న నిందితుడు పకీర్ అలియాస్ కుల్దా (50)ను అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు నిందితుడికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీని విధించింది. అయితే, మరో నిందితుడు రాజాను పట్టుకోవడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, దాదాపు 28 సంవత్సరాలుగా ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారిని పట్టుకున్నందుకు దావణగెరె రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది చూపిన చొరవను ఎస్పీ శేఖర్ హెచ్. టెక్కన్నవర్ ప్రశంసించారు.
20 ఏళ్ల క్రితం నాటి రూ.4000 దొంగతనం కేసు- పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు!
అంతకుముందు గత నెలలో కూడా మహారాష్ట్రంలోని లాతూర్ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం నమోదైన రూ.4,000 దొంగతనం కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
"లాతూర్లో ఓ వ్యక్తి 2006 జూలై 10న తన కారులోంచి దాదాపు రూ.4,000 విలువైన కార్ స్టీరియోను దొంగిలించాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అనంతరం పోలీసుల కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే, నిందితుడు అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్నాడు. ప్రతిసారి తన నివాసాన్ని మారుస్తూ వచ్చేసరికి అతడి జాడ కనిపెట్టేందుకు పోలీసులకు పెద్ద సమస్యగా మారింది. అయితే, ఈ కేసును సవాల్గా తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఎట్టకేలకు తహసీల్లోని యాకత్పుర్ రోడ్డులో నివసిస్తున్నాడని సమాచారం అందుకున్నారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతడికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది" అని పోలీసులు తెలిపారు.
