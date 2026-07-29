దినసరి మహిళా కూలీకి జీఎస్టీ షాక్- రూ.2.79 కోట్ల పన్ను కట్టాలంటూ నోటీసులు
రోజువారీ కూలీ చేసుకునే మహిళకు జీఎస్టీ షాక్- ఆందోళనలో సదరు మహిళా కుటుంబం
Published : July 29, 2026 at 8:10 PM IST
GST Notice To Dailywage Woman : రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఓ పేద మహిళకు ఏకంగా రూ.2.79 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీస్ వచ్చింది. దీనితో ఆ సదరు బాధితురాలి కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. ఈ ఘటన తమిళనాడు, తిరుపత్తూరు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పుదూర్లోని పడవేట్టు అమ్మన్ కోయిల్ వీధికి చెందిన మురుగేసన్ భార్య రుక్మిణి. ఆమె 100 రోజుల ఉపాధి హామీ పథకం (వీబీ జీ రామ్ జీ) కింద చెరువు పూడికతీత పనులకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వచ్చిన కూలీ డబ్బులతో జీవనం సాగిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తన 100 రోజుల పనికి సంబంధించిన కూలీ డబ్బులను విత్డ్రా చేయడానికి ఆమె తిమ్రాయాన్ పేట ప్రాంతంలోని ఇండియన్ బ్యాంక్ శాఖకు వెళ్లింది. అక్కడ ఆమె ఖాతాను పరిశీలించిన బ్యాంక్ సిబ్బంది, ఆ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అయ్యిందని చెప్పారు. దీనితో ఆ మహిళ షాక్కు గురయ్యింది. ఎందుకు తన ఖాతాను నిలిపివేశారో చెప్పాలని ఆమె బ్యాంక్ అధికారులను కోరారు. కేంద్ర జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకే ఆమె బ్యాంక్ ఖాతాను నిలిపివేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు.
కూలీ మహిళ పేరుతో రూ.కోట్ల లావాదేవీలు
బాధితురాలు రుక్మిణి పేరు మీద ఒక బిజినెస్ అకౌంట్ నడుస్తోందని, దాని ద్వారా కోట్లాది రూపాయాల ఆదాయం వచ్చినట్లు జీఎస్టీ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. అందుకు సంబంధించిన జీఎస్టీ పన్ను బకాయి కింద రూ.2.79 కోట్లను వెంటనే ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలని ఆ నోటీస్లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు ఆమె పేరుపై ఆర్.ఎం.ట్రేడర్స్ అనే సంస్థను నడుపుతున్నట్లు కూడా అందులో రాసి ఉంది. రోజువారీ కూలీ కోసం చెరువు పనులకు వెళ్లే తనకు, కోట్ల రూపాయల జీఎస్టీ నోటీసు రావడం చూసి తాను తీవ్ర ఆందోళన చెందినట్లు రుక్మిణి తెలిపారు.
"ఒక్క పూట తిండికే గతిలేక, ఎంతో కష్టపడి 100 రోజుల పనికి వెళ్తూ పొట్టపోసుకుంటున్నాను. నాకు చదువు, రాత రావు. బ్యాంకుకు వెళ్లినా కేవలం బొటనవేలి ముద్ర వేసి మాత్రమే డబ్బులు తెచ్చుకుంటాను. నా పేరు మీద ఎలాంటి కంపెనీ లేదు. అలాంటప్పుడు నాకు రూ.2.79 కోట్ల జీఎస్టీ కట్టాలని నోటీసు ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావడం లేదు. దీని వల్ల నా బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా నిలిపివేశారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి నా బ్యాంకు ఖాతాను పునరుద్ధరించి, ఈ తప్పును సరిదిద్దాలి. నాకు ఆ కోట్లాది రూపాయల డబ్బుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నా ఐడీ కార్డులను దుర్వినియోగం చేసిన మోసగాళ్లను పట్టుకొని, నాపై పడిన ఈ పన్ను నింద నుంచి ప్రభుత్వం నన్ను విడిపించాలి" అని బాధితురాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
కాగా, ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయాలని సదరు మహిళ కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించారు. బ్యాంక్ అధికారులు, పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఉపాధి హామీ పథకం కోసం రుక్మిణి సమర్పించిన ఆధార్, పాన్కార్డులను కేటుగాళ్లు దొంగిలించారు. వాటి ఆధారంగా నకిలీ సంస్థలు స్థాపించి, కోట్ల రూపాయల మేర పన్నులు ఎగవేసినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
రూ.కోటి పన్ను కట్టాలంటూ రైతుకు జీఎస్టీ నోటీసులు
గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం జరిగాయి. రాజస్థాన్లోని ఓ యువ రైతుకు జీఎస్టీ అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు. దిల్లీలో రూ.90 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు చేశాడంటూ నోటీసులు పంపించారు. దీనికి గాను రూ.1,39,79,407 పన్నుగా కట్టాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అతడు షాక్కు గురయ్యాడు.
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