ETV Bharat / bharat

ముంబయి సిద్ధివినాయక ఆలయంలో ఏటా రూ.18కోట్ల విరాళాల చోరీ!

మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ విద్యార్థి సేన సమావేశంలో రాజ్ ఠాక్రే సంచలన ఆరోపణలు- సిద్ధవినాయక ఆలయంలో ఏటా రూ.18 కోట్ల విరాళాల జరిగిందంటూ విమర్శలు- విరాళాల సొమ్ము కూడా అవినీతిపరుల పాలవుతోందని ఆగ్రహం

Money Stolen Siddhivinayak Temple
Raj Thackeray (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Money Stolen Siddhivinayak Temple : మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన అధినేత రాజ్ ఠాక్రే చేసిన ఆరోపణలు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ముంబయిలోని ప్రసిద్ధ సిద్ధివినాయక ఆలయంలో ఏటా దాదాపు రూ.18 కోట్ల విరాళాల సొమ్ము చోరీకి గురవుతోందని రాజ్ ఠాక్రే ఆరోపణలు చేశారు. శనివారం ఎంఎన్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల 'నీట్' పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలకు నిరసనగా ముంబయిలో జరిగిన విద్యార్థి ఆందోళనలో పాల్గొని ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన యువతను సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్ ఠాక్రే చేసిన కామెంట్స్ సంచలనంగా మారాయి. దేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో జరుగుతున్న అక్రమాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా అయోధ్యా రాముని ఆలయం చోరీ కేసుపై కూడా రాజ్ ఠాక్రే స్పందించారు. అయోధ్య రామ్ మందిరంలోనూ రూ.1,400 కోట్లు చోరీకి గురయ్యాయని ఆరోపించారు. పవిత్రమైన దేవాలయాలకు కూడా రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముంబయిలోని సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో కూడా భారీ ఎత్తున విరాళాల చోరీ జరిగినట్లు చెప్పారు. ఈ అంశాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

'జన్ జీ'పై ప్రశంసలు- ఆ నటులపై విమర్శకులు
'జన్ జీ' తరం చైతన్యాన్ని రాజ్ ఠాక్రే ప్రశంసించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అలాగే, ప్రముఖ నటులు వివేక్ ఒబెరాయ్, ఆర్. మాధవన్‌పై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. దేశంలో గొప్ప అభివృద్ధి జరుగుతోందని, ప్రధాని నాయకత్వంపై పూర్తి నమ్మకం ఉందని ప్రకటనలు ఇచ్చే వారు విదేశాల్లో ఎందుకు ఉంటున్నారని ప్రశ్నించారు. కొందరు కళాకారులు తమ కుటుంబాలతో దుబాయ్‌లో ఉంటూ, కేవలం సినిమాల షూటింగ్‌ల కోసం ఇండియాకు వచ్చి, సంపాదించిన డబ్బుతో మళ్లీ దుబాయ్ వెళ్లిపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

"వేలాది మంది పారిశ్రామికవేత్తలు శాశ్వతంగా విదేశాలకు వెళ్లిపోయారు. చాలామంది అక్కడి నుంచే దేశ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతుంటారు. భారత్‌పై, ఇక్కడి నాయకత్వంపై వారికి అంత నమ్మకం ఉంటే, వారు విదేశాల్లో ఎందుకు స్థిరపడ్డారు? కొందరు కళాకారులు కుటుంబంతో కలిసి దుబాయ్‌లో నివసిస్తున్నారు, పని కోసం భారతదేశానికి వచ్చి సినిమాలు చేసి, డబ్బు సంపాదించి మళ్లీ దుబాయ్ తిరిగి వెళ్తున్నారు. పైగా దేశంలో అంతా బాగుందని చెబుతున్నారు."
- రాజ్ ఠాక్రే, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన అధినేత

'నీట్' పరీక్ష వివాదం అనేది విద్యార్థులు రోడ్లపైకి రావడానికి ఒక కారణం మాత్రమే అని అన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న సామాజిక, రాజకీయ వాతావరణం పట్ల యువత తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద న్యాయమైన డిమాండ్లతో ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్ చేయించిన అధికారులు, నాయకులు ఎప్పుడు క్షమాపణలు చెబుతారని నిలదీశారు.

ట్రస్టీల లేఖతో బయటపడ్డ దొంగతనం
రాజ్ ఠాక్రే తన ఆరోపణలకు మద్దతుగా ఒక లేఖను బహిరంగంగా చదివి వినిపించారు. సిద్ధివినాయక ఆలయానికి చెందిన ఎనిమిది మంది ట్రస్టీలు మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏక్‌నాథ్ శిందే రాసిన లేఖను చదివి వినిపించారు. సిద్ధవినాయక ఆలయంలో పనిచేసే కొందరు ఉద్యోగులు హుండీ నుంచి క్రమం తప్పకుండా డబ్బులు దొంగిలిస్తుండగా ఆలయ ట్రస్టీల అప్రమత్తతో పట్టుబడ్డారని తెలిపారు. ఈ చోరీ వ్యవహారం బయటపడకముందు ఆలయానికి వారానికి రూ.50 లక్షల కంటే తక్కువ విరాళాలు వచ్చేవని ఆయన పేర్కొన్నారు. దొంగతనాన్ని కనిపెట్టి అడ్డుకున్న తర్వాత వారానికి విరాళాలు ఏకంగా రూ.1.5 కోట్లకు పెరిగినట్లు చెప్పారు. ట్రస్టీల లేఖ ఆధారంగా ఏటా రూ.18 కోట్ల భారీ మొత్తం పక్కదారి పట్టిందని ఠాక్రే ఆరోపించారు.

రాజ్ ఠాక్రే చేసిన ఆరోపణలపై సిద్ధివినాయక ఆలయ ట్రస్ట్ చైర్మన్, శివసేన (శిందే వర్గం) నాయకుడు సదా సర్వాంకర్ తక్షణమే స్పందించారు. ఈ చోరీ వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యంగా, అక్రమంగా వ్యవహరించిన తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. చట్టపరంగా వారిపై కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఆలయ ట్రస్ట్ తీసుకున్న పారదర్శక చర్యల వల్లే ఆదాయం పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. రెండేళ్ల క్రితం రూ.114 కోట్లుగా ఉన్న ఆలయ వార్షిక ఆదాయం ప్రస్తుతం రూ.182 కోట్లకు పెరిగిందని వివరించారు.

60ఏళ్లుగా భారత్​లో చైనా సైనికుడు- కాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కోసం పోరాటం!

ఆర్టికల్ 370 రద్దయి ఏడేళ్లు- జమ్మూకశ్మీర్‌లో 75 శాతం తగ్గిన ఉగ్రదాడులు- స్టోన్ పెల్టింగ్ 90 శాతం డౌన్!

TAGGED:

SIDDHIVINAYAK TEMPLE DONATIONS
MUMBAI SIDDHIVINAYAK TEMPLE
DONATION STOLEN FROM TEMPLE
RAJ THACKERAY IN DONATION STOLEN
MONEY STOLEN SIDDHIVINAYAK TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.