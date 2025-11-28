మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భారీ స్కామ్- రూ.11 కోట్లు మింగేసిన అధికారులు- ఐదుగురు అరెస్ట్!
బయటపడ్డ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కుంభకోణం- రూ.11 కోట్లకు టోకరా - నిందితుల్లో టీచర్ కూడా!
Published : November 28, 2025 at 7:02 PM IST
Mid Day Meal Scam In UP : ఉత్తరప్రదేశ్లో మిడ్ డే మీల్ (మధ్యాహ్న భోజన పథకం)కు సంబంధించి భారీ స్కామ్ బయటపడింది. మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించిన రూ.11 కోట్లను టీచర్లు, అధికారులు, గ్రామపెద్ద సహా ఇంకొందరు కాజేశారు. ఈ కుంభకోణంలో ఇప్పటికే 45 మందిపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అసిస్టెంట్ టీచర్, హెడ్ మాస్టర్, మీడ్ డే మీల్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్, గ్రామ పెద్దతో సహా ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు.
రికార్డులు తారుమారు చేసి స్కామ్
బలరాంపుర్ జిల్లాలోని సుమారు 2,200 పాఠశాలలకు సంబంధించిన మధ్యాహ్న భోజన పథకం తాలుక రికార్డులను తారుమారు చేయడం ద్వారా రూ.11 కోట్లకు పైగా కుంభకోణం జరిగింది. బలరాంపుర్ బేసిక్ శిక్షా అధికారి (బీఎస్ఏ) ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు విషయం బయటపడింది. గత పదేళ్లుగా మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించిన రికార్డులను నిందితులు తారుమారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
పోలీసులు ఏమన్నారంటే?
మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో మోసపూరిత లెక్కలపై బలరాంపుర్ బీఎస్ఏ నవంబర్ 27న ఫిర్యాదు చేశారన్నారు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) వికాస్కుమార్ తెలిపారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు పలువురిపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు. ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం 2015 నుంచి కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ కుంభకోణం గురించి మరిన్ని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేపడుతున్నామన్నారు.
'ఇప్పటికే ఐదుగురు అరెస్ట్'
#Balrampurpolice द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत सरकारी दस्तावेजों में कूटरचना कर मध्यान्ह भोजन योजना का 11 करोड़ से अधिक सरकारी धन का गबन करने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार pic.twitter.com/eSCUTBRJd5— BALRAMPUR POLICE (@balrampurpolice) November 27, 2025
"మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించిన కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. ఇప్పటికే ఐదుగురిని అరెస్టు చేశాం. అన్ని పత్రాలను పరిశీలిస్తున్నాం. మధ్యాహ్న భోజన పథకం జిల్లా సమన్వయకర్త అయిన ఫిరోజ్ను కూడా అరెస్టు చేశాం. స్కామ్లో అరెస్టైన వారు పోలీసుల విచారణలో నిజాన్ని ఒప్పుకున్నారు. నిందితుడు ఫిరోజ్ను పాలిగ్రాఫ్ పరీక్షకు పంపుతాం."
- వికాస్ కుమార్, బలరాంపుర్ ఎస్పీ
"ప్రతి జిల్లాలో మిడ్ డే మీల్ కోసం ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటుందని నిందితుల్లో ఒకరైన ఫిరోజ్ చెప్పాడు. పాఠశాల్లోని విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా నిధులు విడుదలవుతాయి. ప్రతి విద్యార్థికి మధ్యాహ్న భోజనం కోసం రూ.8.17 చొప్పున కేటాయిస్తారు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఎక్సెల్ షీట్ను పాఠశాల ఖాతాలకు నేరుగా బదిలీ చేయడానికి సంబంధిత పోర్టల్ (PFMS)లో అప్లోడ్ చేయాలి. అయితే, అసలు పత్రాన్ని అప్లోడ్ చేయడానికి బదులుగా, నిందితులు ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలకు నిధులను పెంచి, ఇతర స్కూళ్లకు నిధులను తగ్గించారు. అసలు మొత్తం మారకుండా జాగ్రత్తపడి ఇన్నాళ్లు తప్పించుకున్నారు" అని బలరాంపుర్ ఎస్పీ వికాస్ కుమార్ తెలిపారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించిన నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లో 8 పాఠశాలల గురించి ప్రస్తావించామని బలరాంపుర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) వికాస్ కుమార్ తెలిపారు. దర్యాప్తులో ఈ పాఠశాలలన్నింటికీ డబ్బులు బదిలీ అయినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు. ఈ పాఠశాలలకు ఇప్పటి వరకు మొత్తం రూ.11 కోట్లు అక్రమంగా అందాయని చెప్పారు. డబ్బు బదిలీ అయిన 8 పాఠశాలల్లోని కొందరు ప్రిన్సిపల్స్, గ్రామ పెద్దలు ఈ మోసానికి కుట్ర పన్నారని పేర్కొన్నారు. వారిని అరెస్టు చేశామని స్పష్టం చేశారు. "ఈ కేసులో ఫిరోజ్, అశోక్ కుమార్ గుప్తా, నసీమ్ అహ్మద్, మొహమ్మద్ అహ్మదుల్ ఖాద్రీ, మాలిక్ మునావ్వర్లను అరెస్టు చేశాం. వారిలో అశోక్ కుమార్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు, నసీమ్ అహ్మద్ గ్రామ అధిపతి, మాలిక్ మునవ్వర్ అసిస్టెంట్ టీచర్, మహ్మద్ అహ్మదుల్ ఖాద్రీ పేరెంట్ కమిటీ అధ్యక్షుడు" అని బలరాంపుర్ ఎస్పీ వికాస్ వెల్లడించారు.
స్కామ్లో నిందితులుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని విచారించినప్పుడు విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. ఈ కుంభకోణం కోసం మదర్సాలతో సహా ఎనిమిది పాఠశాలల్లో నిందితులు కాంట్రాక్టులు తీసుకున్నట్లు వెల్లడైంది. మదర్సాలలో ఫిరోజ్, మిగిలిన పాఠశాలల్లో మాలిక్ మునవ్వర్ కాంట్రాక్టులను తీసుకున్నాడు. మదర్సాలకు అక్రమ నిధులను బదిలీ చేయడానికి 25 శాతానికి పైగా కమిషన్లు వారు పొందినట్లు తెలుస్తోంది.