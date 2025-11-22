ETV Bharat / bharat

చెత్తకుప్పలో రూ.10 లక్షలు దొరికితే- నిజాయితీగా వెనక్కి ఇచ్చిన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు

అంజు మానే నిజాయితీకి కాలనీవాసులు ఫిదా- చీర, నగదు ఇచ్చి అభినందనలు

Pune Garbage Collector Honesty
Pune Garbage Collector Honesty (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Pune Garbage Collector Honesty : నీతి, నిజాయితీలు మచ్చుకైనా కనిపించని ఈ కాలంలో ఓ మహిళ తనకు దొరికిన రూ.10 లక్షలను నిజాయితీగా వెనక్కు ఇచ్చింది. మోసాలు, నేరాలు పెరిగిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఏ మాత్రం స్వార్థం చూపించకుండా, బాధిత యువకుడిని పిలిచి మరీ అతని డబ్బులను అప్పగించింది. అలా అని ఆమె అత్యంత ధనవంతురాలు ఏమీ కాదు. ఆమె ఒక పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? కానీ ఇదే నిజం. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పుణెలోని సదాశివ్ పేఠ్​లో అంజు మానే (అజ్జీ) అనే మహిళ పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆమె గత 20ఏళ్లుగా ఇదే పనిచేస్తున్నారు. ఎప్పటిలానే ఆమె నవంబర్​ 20న ఉదయం 7గంటలకు సదాశివ్​ పేఠ్​లోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి చెత్త సేకరించడం మొదలుపెట్టింది. అలా చెత్త సేకరిస్తుండగా, ఆమెకు రోడ్డు పక్కన ఒక బ్యాగ్ కనిపించింది. అది చూడడానికి ఒక మందుల సంచీలా ఉంది. దీనితో ఆ సంచిని పద్ధతి ప్రకారం ఫీడర్ పాయింట్ వద్ద భద్రంగా ఉంచింది. తరువాత బ్యాగ్ తెరచి చూస్తే, అందులో మందులతోపాటు నగదు కూడా కనిపించింది. కానీ ఆమె ఏమాత్రం ఆ డబ్బు గురించి ఆశపడకపోవడం గమనార్హం.

Pune Garbage Collector Honesty
క్లీనింగ్ వర్కర్​గా పనిచేస్తున్న అంజు మానే (ETV Bharat)

అంజు మానే అదే ప్రాంతంలో చాలా కాలంగా పనిచేస్తుండడం వల్ల, అక్కడ ఉన్నవారందరూ ఆమెకు బాగా తెలుసు. దీనితో ఆమె ఆ ఏరియాలోని ప్రతి ఒక్కరినీ సంప్రదించే ప్రయత్నం చేసింది. ఇంతలో ఆ ప్రాంతంలోని ఒక వ్యక్తి చాలా ఆందోళనతో, ఏదో వెతుకుతున్నట్లు కనిపించాడు. నేరుగా అతని దగ్గరకు వెళ్లిన అంజు, ఏమైందని అడిగింది. అతనికి తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చి కాస్త ఉపశమనం కలిగేలా చేసింది. అతను డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడని నిర్ధరించుకుని, రూ.10 లక్షలు ఉన్న బ్యాగ్​ను అతనికి భద్రంగా అప్పగించింది. దీనితో స్థానిక ప్రజలు అంజు మానే నిజాయితీని అభినందించారు. అంతేకాదు ఆమెకు చీరతోపాటు కొంత నగదు ఇచ్చి గౌరవించారు. ఈ విధంగా చెత్త సేకరించే ఒక సాధారణ మహిళ అందరి హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించారు.

Pune Garbage Collector Honesty
స్థానికులు ఇచ్చిన చీర, డబ్బులతో అంజు మానే (ETV Bharat)

ఇదే నా కోరిక
"ఈ ప్రాంతంలో చాలా ఏళ్లుగా నేను క్లీనింగ్ వర్కర్​గా పనిచేస్తున్నాను. ఈ ప్రాంతంలోని ఉన్నవాళ్లందరూ నాకు తెలుసు. అందుకే ఏదైనా దొరికితే, వెంటనే సంబంధిత వ్యక్తులకు దానిని ఇస్తాను. అదే విధంగా నాకు దొరికిన సంచీలో రూ.10 లక్షలు ఉన్నాయి. మొదట్లో దానిని నేను మందుల సంచి అనుకుని ఫీడర్ పాయింట్ వద్ద ఉంచాను. తరువాత దానిని తెరచి చూస్తే డబ్బులు కనిపించాయి. ఇది ఎవరిది అయ్యుంటుందని నేను వెతుకుతున్నప్పుడు, ఓ వ్యక్తి ఆందోళనగా కనిపించాడు. తన సంచీ పడిపోయిందని, దాని కోసం వెతుకుతున్నానని చెప్పాడు. దీనితో అతని డబ్బులను అతనికి అప్పగించాను" అని అంజు మానే అన్నారు. అంతేకాదు తమ లాంటి క్లీనింగ్ వర్కర్ల జీవితాలు ఎలా ఉన్నా, తమ పిల్లలకు మాత్రం మంచి ఉద్యోగాలు రావాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

