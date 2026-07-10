దేశంలోనే తొలిసారి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో రైల్వే స్టేషన్లలో గస్తీ- RPF అందుబాటులోకి తెచ్చిన 'ట్రైక్'ల ప్రత్యేకతలు ఇవే
చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో గస్తీ కోసం ఎలక్ట్రిక్ ట్రైక్ల వినియోగం- ఒక్క అధికారి ప్రయాణించేలా ప్రత్యేక డిజైన్-ప్రస్తుతం 12 వాహనాలు అందుబాటులో
Published : July 10, 2026 at 10:18 AM IST
RPF Introduced Trikes In Chennai : రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా భారతీయ రైల్వే మరో వినూత్న అడుగు వేసింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా చెన్నైలోని రైల్వే "పురచ్చి తలైవర్ డాక్టర్ ఎం.జి. రామచంద్రన్ సెంట్రల్ స్టేషన్"లో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్) సిబ్బంది గస్తీ కోసం ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ట్రైక్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఒక్క అధికారి మాత్రమే ప్రయాణించేలా రూపొందించిన ఈ వాహనాల ద్వారా స్టేషన్లో వేగవంతంగా గస్తీ నిర్వహించడంతో పాటు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే స్పందించే అవకాశం కలుగుతోంది.
రోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు
తమిళనాడులో అత్యంత రద్దీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్లలో చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే ఒకటి. ఇక్కడి నుంచి దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు ప్రతిరోజు వందల సంఖ్యలో రైళ్లు నడుస్తుంటాయి. అలాగే చెన్నై సబర్బన్ ఎలక్ట్రిక్ రైళ్ల సేవలు కూడా స్టేషన్ నుంచే కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తం 17 ప్లాట్ఫారమ్లతో విస్తరించిన ఈ స్టేషన్లో ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది 24 గంటలూ విధుల్లో ఉంటారు. అయితే ఇంటర్సిటీ రైళ్లు నడిచే 12 ప్లాట్ఫారమ్ల మధ్య దూరం దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ వరకు ఉండటంతో ఒక చివర నుంచి మరో చివరకు త్వరగా చేరుకోవడం సిబ్బందికి సవాలుగా మారేది. ముఖ్యంగా పండుగల సీజన్, సెలవు రోజుల్లో భారీ రద్దీ కారణంగా గస్తీ నిర్వహించడం మరింత కష్టంగా ఉండేది.
మొత్తం 12 వాహనాలను గస్తీ విధుల్లో
ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ట్రైక్లను ప్రవేశపెట్టారు. మే నెలలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావడంతో ప్రస్తుతం మొత్తం 12 వాహనాలను గస్తీ విధుల్లో వినియోగిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించగలుగుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంఘటన స్థలానికి వెంటనే చేరుకుని ప్రయాణికులకు సహాయం అందించేందుకు కూడా ఇవి ఉపయోగపడుతున్నాయి.
ట్రైక్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
- 'ట్రైక్' అని పిలిచే ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనానికి మూడు చక్రాలు ఉంటాయి. దీనిని నిలబడి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నడిపేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
- ఈ వాహనం గంటకు గరిష్ఠంగా 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
- ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 25 కిలోమీటర్ల వరకు నడుస్తుంది. పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి సుమారు రెండు గంటల సమయం మాత్రమే పడుతుంది.
- మొబైల్ ఫోన్ను ఛార్జ్ చేసినట్లే సాధారణ విద్యుత్ కనెక్షన్తోనే ఈ ట్రైక్ను ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ప్రత్యేక ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అవసరం లేకపోవడం మరో విశేషం.
- అవసరమైతే ఈ వాహనాన్ని రివర్స్లో కూడా నడిపే సౌకర్యం ఉంది.
- ప్రయాణికులకు భద్రతా సూచనలు అందించేందుకు ట్రైక్లో మైక్రోఫోన్, లౌడ్స్పీకర్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గస్తీ నిర్వహిస్తూనే ప్రజలకు సూచనలు ఇవ్వగలుగుతున్నారు.
- అలాగే లాఠీ ఉంచేందుకు ప్రత్యేక స్టాండ్, మొబైల్ హోల్డర్, వాటర్ బాటిల్ హోల్డర్, పుస్తకాలు లేదా ట్యాబ్ల కోసం ప్రత్యేక బాక్స్ను ఏర్పాటు చేశారు.
- హారన్, సైరన్ లైట్లు, ఎమర్జెన్సీ లైట్, ఇండికేటర్లు, హ్యాండ్ బ్రేక్, జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. వీటి వల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించడమే కాకుండా వాహనం కదలికలను కూడా పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ ట్రైక్లు పూర్తిగా బ్యాటరీతో నడవడం వల్ల పొగ లేదా వాయు కాలుష్యం ఉండదు.
కోయంబత్తూరు స్టార్టప్ తయారీ
ఈ ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ట్రైక్లను కోయంబత్తూరుకు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ స్టార్టప్ తయారు చేసి రైల్వే శాఖకు అందించింది. ప్రస్తుతం చెన్నై సెంట్రల్లో మాత్రమే వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. దేశంలోని మరే ఇతర రైల్వే స్టేషన్లోనూ ఒక్క అధికారి ప్రయాణించే ఈ తరహా ఎలక్ట్రిక్ పెట్రోలింగ్ వాహనాలను ఇప్పటివరకు ఉపయోగించలేదని అధికారులు తెలిపారు.
మహిళా సిబ్బందికి మరింత ఉపయోగం
ఈ వాహనాలు మహిళా ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పెద్ద స్టేషన్లో ఎక్కువ దూరం నడవాల్సిన అవసరం లేకుండా సులభంగా గస్తీ నిర్వహించే వీలుంటుందని తెలిపారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో తమిళనాడులోని ఇతర ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రైల్వే శాఖ పరిశీలిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల రైల్వే అధికారులు కూడా ఈ ట్రైక్ల వినియోగంపై ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. చెన్నై సెంట్రల్లో అమలు చేసిన ఈ విధానం సత్ఫలితాలు ఇస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఇతర రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ పెట్రోలింగ్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రయాణికుల భద్రతను ఆధునిక సాంకేతికతతో మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని రైలు ప్రయాణికులు కూడా స్వాగతిస్తున్నారు. రద్దీ సమయాల్లో వేగంగా స్పందించే సామర్థ్యం పెరగడం, కాలుష్యం లేకుండా గస్తీ నిర్వహించడం వంటి అంశాలు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైక్లను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి.
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