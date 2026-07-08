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''VB G RAM G' అంటే ఉపాధి హక్కులను దొంగలించడమే'- కొత్త చట్టంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు​

వీబీ జీ రామ్​ జీ పథకాన్ని 'రోజ్​గార్​ అధికార్​ చోరీ'గా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్- ఎంజీ నరేగా స్థానంలో కేంద్రం బలవంతంగా ఈ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకువచ్చిందని ఆరోపణ- పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖపై విమర్శ

Congress senior leader Jai Ram Ramesh
Congress senior leader Jai Ram Ramesh (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 3:08 PM IST

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Cong Slams Govt On VB G RAM G : కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అండ్ అజీవికా మిషన్ 'వీబీ జీ రామ్​ జీ' పథకంపై కాంగ్రెస్​ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ కొత్త చట్టాన్ని రోజ్​గార్​ అధికార్​ చోరీ(ఉపాధి హక్కుల దొంగతనం)గా అభివర్ణించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన 'మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం' (ఎంజీ నరేగా) స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బలవంతంగా ఈ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకువచ్చిందని ఆరోపించారు. ఈ కొత్త చట్టాన్ని విమర్శిస్తూ, జమ్ముకశ్మీర్​ మాజీ ఆర్థిక మంత్రి హసీబ్​ ద్రాబు రాసిన వ్యాసాన్ని పంచుకున్నారు.

"ఎంజీ నరేగా పథకాన్ని ఇప్పుడు వీబీ జీ రామ్ జీ అని పేరు మార్చారు. ఇది హక్కుల, డిమాండ్ ఆధారిత పథకం. ఇది కుటుంబాలకు 100 రోజుల పాటు నైపుణ్యం అవసరం లేని పనిని పొందే చట్టపరమైన హక్కును కల్పించింది" అని హసీబ్​ ద్రాబు ఒక ఆంగ్ల దినపత్రికలోని తన వ్యాసంలో తెలిపారు.

గతంలో ఉన్న ఉపాధి హామీ చట్టం గ్రామీణ ప్రజలకు రాజ్యాంగబద్ధమైన పని హక్కును కల్పించి, గ్రామ పంచాయతీలకు అధికారాలను ఇచ్చేదని, కానీ, ప్రస్తుత కొత్త విధానం వల్ల అన్ని అధికారాలు కేంద్రం చేతుల్లోకి వెళ్తాయని జైరాం రమేశ్​ ఆరోపించారు. ఈ కొత్త పథకం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై భరించలేనంత ఆర్థిక భారం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఎంజీ నరేగా లాగా ఏడాది పొడవునా అమలులో ఉండదని రమేశ్​ స్పష్టం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, గత బుధవారం వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే, కొత్త చట్టం కింద వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంటూ, గ్రామీణ ఉపాధి పథకాన్ని రద్దు చేసి, ఎంజీనరేగాను తిరిగి తీసుకురావాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది.

'పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రవచన మంత్రిత్వ శాఖగా మారింది'
మరోవైపు, కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్‌కు అత్యంత సన్నిహితులైన నలుగురిని రెండు రోజుల్లోనే తొలగించడంతో, ఆ శాఖలో పాలన కుప్పకూలిందని జైరాం రమేశ్​ ఆరోపించారు. దేశంలో పర్యావరణాన్ని, అడవులను పరిరక్షించడానికి మంత్రిత్వ శాఖ పెద్దగా ఏమీ చేయలేదని, 'పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రవచన మంత్రిత్వ శాఖగా మారిందని' ఆయన విమర్శించారు. గ్రేట్ నికోబార్, మధ్య, తూర్పు భారతదేశంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, ఆరావళి పర్వత శ్రేణి, ఇతర జీవవైవిధ్య పర్యావరణ వ్యవస్థలతో సహా దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణ విధ్వంసం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు.

"వాయు కాలుష్యం ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూనే ఉంది. అమలు చేయాల్సిన ప్రమాణాలు మాత్రం అస్సలు అమలు కావడం లేదు. ఈ జాబితాకు అంతులేదు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వానికి కనీసం పట్టా ఉందా? పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రవచన మంత్రిత్వ శాఖగా మారింది" అని కాంగ్రస్​ నేత ఆరోపించారు.

మంత్రి భూపేందర్‌ యాదవ్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం షాకిచ్చింది. ఆయన నలుగురు ప్రైవేటు కార్యదర్శులపై వేటు వేస్తూ అసాధారణ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్వాసనలపై ఈ నెల 3వ తేదీనే నాలుగు వేర్వేరు ఉత్తర్వులిచ్చినా మంగళవారమే అవి వెలుగుచూశాయి. అయితే వాటిలో కారణాలను వెల్లడించలేదు. తొలగించిన వారిలో యాదవ్‌ ప్రైవేటు కార్యదర్శి, సహాయ ప్రైవేటు కార్యదర్శి, ఇద్దరు అదనపు ప్రైవేటు కార్యదర్శులున్నారు. 2010 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఇండియన్‌ రెవెన్యూ సర్వీసెస్‌ అధికారి భూపేందర్‌ యాదవ్‌, సహాయ ప్రైవేటు కార్యదర్శిగా ఉన్న సిద్ధార్థ్‌ యాదవ్‌, అదనపు ప్రైవేటు కార్యదర్శులు ఆయుష్‌ శరణ్, శైలేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్‌లకూ ఉద్వాసన పలికారు.

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