ETV Bharat / bharat

లోక్‌సభలో గందరగోళం- రాహుల్‌ vs రాజ్‌నాథ్ సింగ్- ఆర్మీ మాజీ చీఫ్‌ పుస్తకంపై వివాదం

కొనసాగుతున్న పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు- ఈ క్రమంలో ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ మనోజ్‌ ముకుంద్‌ నరవణే పుస్తకంపై వివాదం- రాహుల్, కేంద్రం మధ్య వాగ్వాదం

RAHUL GANDHI VS RAJNATH SINGH
RAHUL GANDHI VS RAJNATH SINGH (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi Speech Lok Sabha : 2020లో భారత్-చైనా మధ్య నెలకొన్న లద్దాఖ్ ప్రతిష్టంభనపై మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవణే రాసిన పుస్తకానికి సంబంధించి ఒక మ్యాగజైన్ ప్రచురించిన కథనాన్ని కాంగ్రెస్ ఎంపీ, విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ లోక్‌సభలో ప్రస్తావించారు. దీంతో సభలో గందరళగోళం ఏర్పడింది. రాహుల్ ప్రస్తావిస్తున్న పుస్తకం ఇంకా ప్రచురితం కాలేదని కేంద్ర మంత్రులు రాజ్‌నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పుస్తకం ప్రచురితమైందా? లేదా? అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేయాలని రాహుల్‌ను రాజ్‌నాథ్ కోరారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదం తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ వేళ సభలో గందరగోళం ఏర్పడింది.

TAGGED:

MANOJ NARAVANE BOOK CONTROVERSY
LOK SABHA BUDGET SESSION 2026
RAHUL GANDHI VS RAJNATH SINGH
RAHUL GANDHI SPEECH LOK SABHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.