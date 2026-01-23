ఆ ఊరికి కరెంట్ బిల్లు రాదు- ప్రభుత్వమే తిరిగి వాళ్లకు డబ్బులిస్తుంది- ఎందుకో తెలుసా?
గుజరాత్లోని బనస్కాంత జిల్లాలో వినూత్న ప్రయోగం- రూపపుర గ్రామస్తుల విజయగాథ- ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెల్స్- కరెంట్ కష్టాలకు చెక్, నెలకు మిగులుతున్న వేల రూపాయలు
Published : January 23, 2026 at 6:02 PM IST
Rooppura Village Becomes Solar Powered: సాధారణంగా నెల తిరిగేసరికి కరెంట్ బిల్లు చూసి సామాన్యుడు హడలిపోతాడు. విద్యుత్ బిల్లులు కట్టలేక సతమతమవుతాడు. కానీ, ఆ ఊరిలో మాత్రం కరెంట్ బిల్లు శూన్యం. అసలు బిల్లు కట్టే పనే లేదు. పైగా కరెంట్ వాడినందుకు ప్రభుత్వమే ఆ ఊరి జనాలకు ఎదురు డబ్బులు ఇస్తోంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ? కానీ ఇది నిజం. గుజరాత్లోని బనస్కాంత జిల్లాలో ఉన్న 'రూపపుర' గ్రామం ఇప్పుడు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అక్కడ సూర్యుడే ఇప్పుడు సిరిసంపదలు కురిపిస్తున్నాడు. ఆ ఊరి తలరాతను సోలార్ పవరే మార్చేసింది.
జిల్లాలోనే మొదటి గ్రామం
పల్లాన్పుర్ తాలూకాలోని రూపపుర గ్రామం బనస్కాంత జిల్లాలోనే పూర్తిగా సౌరశక్తిని వినియోగించుకుంటున్న తొలి గ్రామంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఒకరిని చూసి ఒకరు, ఇలా ఊరంతా సోలార్ బాట పట్టింది. ఇప్పుడు గ్రామంలోని 90 శాతం ఇళ్లు, పొలాల వద్ద ఉన్న ఫామ్ హౌస్ల పైన సోలార్ ప్యానెల్స్ దర్శనమిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ విద్యుత్ స్థానంలో సౌర విద్యుత్ వాడకం అక్కడ సర్వసాధారణమైపోయింది.
బిల్లుల బాధ లేదు, ఆదాయం కూడా
పెరిగిన ధరలు, కరెంట్ చార్జీలతో సామాన్యుడి బతుకు భారంగా మారింది. ఈ ఆర్థిక భారం నుంచి బయటపడటానికి రూపపుర వాసులు తెలివైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇళ్లపై సోలార్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకున్నారు. దీంతో కరెంట్ బిల్లుల బాధ పూర్తిగా తప్పింది. కేవలం బిల్లు మిగలడమే కాదు, తాము వినియోగించుకోగా మిగిలిన విద్యుత్ను ప్రభుత్వానికి విక్రయిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఏడాదికి ఒక్కో కుటుంబం రూ.5,000 నుంచి రూ.7,000 వరకు అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతోంది. వాళ్ల ఖాతాల్లో ప్రభుత్వమే డబ్బులు జమ చేస్తోంది. ఈ మార్పు రాత్రికి రాత్రే రాలేదు. విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. గ్రామస్థులతో ప్రత్యేకంగా 'గ్రామ సభ' నిర్వహించారు. సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల కలిగే లాభాలను వివరించారు. అధికారులు చెప్పిన మాటలు గ్రామస్థులకు నచ్చాయి. ఒక్కొక్కరుగా సోలార్ ప్యానెల్స్ బిగించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఊరంతా సోలార్ మయమైంది.
ఖర్చు ఎంత? సబ్సిడీ ఎంత?
సాధారణంగా 3.30 కిలోవాట్ల సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే సుమారు రూ.1.50 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. అయితే ఇందులో ప్రభుత్వం భారీ సబ్సిడీని అందిస్తోంది. ఏకంగా రూ.78,000 వరకు రాయితీ ఇస్తోంది. దీంతో వినియోగదారుడు కేవలం రూ.70,000 నుంచి రూ.80,000 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడే 'బనస్ డెయిరీ' రూపంలో రైతులకు అదృష్టం కలిసొచ్చింది. చేతిలో డబ్బులు లేని పాడి రైతుల కోసం డెయిరీ యాజమాన్యం అద్భుతమైన స్కీమ్ తెచ్చింది. గ్రామంలోని పాడి రైతులకు 90 శాతం మొత్తాన్ని రుణం రూపంలో అందించింది. రైతులు పాల కేంద్రంలో పోసే పాల డబ్బుల నుంచి ప్రతినెలా చిన్న మొత్తంలో వాయిదా కట్ చేసుకుంటారు. దీనివల్ల రైతులపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం పడలేదు. ఈ స్కీమ్ వల్లే గ్రామంలోని ప్రతి పాడి రైతు ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్ వెలిసింది.
3 ఏళ్లలో పెట్టుబడి వెనక్కి
గ్రామస్థుడు మేఘరాజ్ భాయ్ పటేల్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. "సోలార్ పెట్టుకున్నాక మాకు చాలా లాభం జరిగింది. కరెంట్ బిల్లుల గొడవ వదిలిపోయింది. ఏటా రూ.7 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోంది. మేము పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా మరో మూడేళ్లు లేదా ఐదేళ్లలో తిరిగి వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత 25 ఏళ్ల వరకు మాకు ఉచిత విద్యుత్ దొరుకుతుంది" అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. విద్యుత్ అధికారి ఎం.ఆర్. మోధ్ దీనిపై స్పందించారు. "ప్రతినెలా బిల్లు కట్టే పని తప్పుతుంది. మిగిలిన యూనిట్ల డబ్బులు నేరుగా వినియోగదారుడి బ్యాంక్ ఖాతాలో పడతాయి. విద్యుత్ బోర్డుతో 25 ఏళ్ల పాటు ఒప్పందం ఉంటుంది. ఇతర గ్రామాల ప్రజలు కూడా రూపపురను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి" అని సూచించారు.