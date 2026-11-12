దీపావళి తర్వాత రోజు వినూత్న వేడుకలు- ఒకరినొకరు పేడతో కొట్టుకుంటూ!
Gorehabba Festival 2026 : కర్ణాటకలోని ఓ గ్రామంలో దీపావళి తర్వాత రోజు గ్రామస్థులు ఒకరిపై ఒకరు ఆవు పేడను విసురుకుంటూ 'గోరె హబ్బ' పండగను జరుపుకున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 10:43 AM IST
దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు దీపావళి పండగ నాడు లక్ష్మీదేవిని పూజించి టపాసులు పేల్చుకుని ఆనందంగా గడిపారు. అయితే కర్ణాటకలోని ఓ గ్రామస్థులు మాత్రం దీపావళి పర్వదినం తర్వాతి రోజు వినూత్నంగా సంబరాలు చేసుకున్నారు. పేడ కుప్పల్లో దొర్లుతూ, ఒకరిపై ఒకరు పేడను విసురుకుంటూ సరదాగా 'గోరె హబ్బ'ను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో 'గోరె హబ్బ' వేడుక అంటే ఏంటి? దీని వెనుకున్న చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
వేలాది భక్తులు హాజరు
చామరాజనగర్ జిల్లాలోని గుమటాపుర గ్రామంలో 'గోడె హబ్బా' పండగ ఈ ఏట కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిగింది. బలిపాడ్యమి మరుసటి రోజున ఈ పండగను ఏటా నిర్వహించే సంప్రదాయం వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేవారు ముఖ్యంగా తమిళనాడులో నివసిస్తున్న కన్నడిగులు. వీరి మాతృభాష కన్నడ. అందుకే వీరు తమ పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని నేటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. పేడ కుప్పల్లో దొర్లుతూ, ఒకరిపై ఒకరు పేడను చల్లుకుంటూ ఉత్సాహంగా 'గోడె హబ్బా' జరుపుకున్నారు. ఈ ప్రత్యేక వేడుకను వేలాది మంది భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
గాడిదపై చడీకోర ఊరేగింపు
'గోడె హబ్బా' వేడుకలు గ్రామంలోని బీరేశ్వర స్వామి గుడి వద్ద ప్రారంభం అయ్యాయి. బీరేశ్వర ఆలయం ముందు గ్రామస్థులు పూజలు నిర్వహించి, పెద్ద మొత్తంలో పేడను కుప్పగా పోశారు. గ్రామ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్న కరేశ్వర దేవుడికి ప్రతి ఇంటి నుంచి సేకరించిన పాలు, నెయ్యితో అభిషేకం చేశారు. అంతేకాకుండా చడికోర (చాడీలు చెప్పే వ్యక్తి) పాత్రను పోషించే ఒక వ్యక్తిని గాడిదపై కూర్చోబెట్టారు. అతడ్ని హంబి ఆకులతో అలంకరించారు. గడ్డితో మీసాలు అమర్చి, నుదుటిపై బొట్టు పెట్టారు. ఆ తర్వాత చడికోరను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి బీరప్ప ఆలయం చుట్టూ తిప్పారు. ఆపై పేడ విసురుకునే కార్యక్రమం మొదలైంది.
పండగ ప్రారంభానికి ముందు ఒక గాడిదను చెరువులో కడిగి పూజించారు. ఆ తర్వాత దానిని ఊరేగింపుగా బీరప్ప ఆలయం వద్దకు అంటే పేడ విసిరే కార్యక్రమం జరిగే చోటికి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత గాడిదను కడిగిన అదే చెరువులో గ్రామస్థులు స్నానాలు చేశారు. ఇంటికి తిరిగివచ్చేటప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా, అల్లరిగా ప్రవర్తిస్తూ చడికోరను ఎగతాళి చేశారు. అంతేకాకుండా గ్రామ పెద్దను ఉద్దేశించి అసభ్యకరమైన మాటలతో దూషించారు. ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, గ్రామంలో చాడీలు చెప్పే వారు ఉండకూడదని తెలియజేయడమే. పూర్వం ఒక వ్యక్తి నిరంతరం అబద్ధాలు చెబుతూ గ్రామస్థుల మధ్య ద్వేషాన్ని, అసూయను పెంచి, అశాంతికి కారణమయ్యాడని ఆ గ్రామస్థులు నమ్ముతున్నారు. అటువంటి వ్యక్తులకు గతంలో విధించిన శిక్షకు ప్రతీకగా, ఇద్దరు వ్యక్తులను చాడీలు చెప్పేవారిలా లేదా గొడవలు సృష్టించేవారిలా అలంకరించి గాడిదపై కూర్చోబెట్టి గ్రామంలో ఊరేగించారు. ఆ తర్వాత పేడతో కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ వేడుకల్లో మహిళలు, పురుషులు, పిల్లలు అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
ఈ పండగ వెనుకున్న కథ ఏంటంటే?
'గోడె హబ్బా' పండగను గ్రామ దేవత కోరిక మేరకు జరుపుకుంటామని స్థానికులు అంటున్నారు. దీనికి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉందని చెబుతున్నారు. స్థానిక కథనాల ప్రకారం, ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ఒక సంచార సన్యాసి కాలేగౌడ అనే గ్రామస్థుడి ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ సన్యాసి మరణించిన తర్వాత ఆయనకు చెందిన వస్తువులను (సంచి, కర్ర) ఒక గుంతలో పడేశారు. కొంత కాలం తర్వాత ఆ గుంత పక్కగా ఎడ్ల బండి వెళ్తుండగా అక్కడ ఒక శివలింగం కనిపించింది. బండి చక్రం ఆ శివలింగంపైకి ఎక్కగానే దాని నుంచి రక్తం కారింది. ఆ తర్వాత గ్రామ పెద్దల కలలో దేవుడు కనిపించి దీపావళి మరుసటి రోజున 'గోరె హబ్బ' అనే పండుగను చేసుకోవాలని సూచించాడు. ఆ శివలింగం దొరికిన గుంత ఉన్న ప్రదేశంలోనే బీరప్ప ఆలయం ఉంది. ఈ పండగ కూడా అక్కడే జరుగుతోంది.
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