స్క్రాప్తో మినీ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టర్ తయారీ- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కి.మీ. ప్రయాణం- ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ
పాత ఇనుప ముక్కలు, మోటార్ సైకిల్ చక్రాలతో ట్రాక్టర్ తయారీ చేసిన విద్యార్థి- దీని ధర సాధారణ మోటారు సైకిల్ కంటే తక్కువేనంట- గతంలోనూ ఒక ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను తయారు చేసిన సనీశ్
Published : July 8, 2026 at 6:40 PM IST
Mini Electric Tractor Made Scrap : నేటికాలంలో యువత కాస్త సమయం దొరికితే చాలు ఫోన్లకు అతుక్కుపోతుంటారు. కనీసం పక్కన ఉన్న వాళ్లను కూడా పట్టించుకోకుండా మొబైల్లో లీనమైపోతుంటారు. అయితే, బిహార్కు చెందిన ఓ కుర్రాడు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. స్క్రాప్ వస్తువులతో ఓ మినీ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టర్ను తయారు చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు. అంతేకాదు, ఇంధన ధరలు పెరిగిన ఈ రోజుల్లో, తన తండ్రి కోసం ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణించే ట్రాక్టర్ను తయారు చేసి ఔరా అనిపించాడు. వినడానికి బలేగా ఉంది కదూ! అయితే కంప్లీట్ స్టోరీ తెలుసుకుందాం పదండి.
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి అద్భుతమైన ప్రతిభ
బిహార్లోని రోహ్తాస్ జిల్లా పత్పురా గ్రామానికి చెందిన సనీశ్ కుమార్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యను అభ్యసిస్తున్నాడు. ఆయన తండ్రి సునీల్ కుమార్ సింగ్ ఒక రైతు. వృత్తి రిత్యా పొలానికి చిన్నపాటి సరుకులను తరలించడంలో ఆయన తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. అయితే, చిన్న వయసునుంచే తండ్రి పడుతున్న కష్టాలను చూస్తూ వచ్చిన సనీశ్, ఎలాగైనా ఆయనకు ఆసరాగా నిలవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే సరుకుల రవాణాకు ఒక ట్రాక్టర్ ఉంటే బాగుంటుందని ఆలోచన చేశాడు. దీంతో పరిమిత వనరులతో మినీ ట్రాక్టర్ను రూపొందించాడు.
టన్ను బరువును సైతం లాగగలదు!
ఈ ప్రత్యేకమైన ట్రాక్టర్ను తయారు చేయడానికి తాను ఎటువంటి ప్రయోగశాల లేదా పెద్ద కంపెనీ సహాయం తీసుకోలేదని సనీశ్ 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పాడు. "ట్రాక్టర్ తయారీలో పాత ఇనుప వస్తువులు, మోటారు సైకిల్ చక్రాలను ఉపయోగించాను. దీని తయారీకి నాకు రెండున్నర నెలల సమయం పట్టింది. దీని ప్రత్యేకతలేంటంటే, ఇది బ్యాటరీతో నడుస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ట్రాక్టర్ బ్యాటరీని కూడా నేనే తయారు చేశాను. ఇది ఇరుకైన వీధుల్లో, పొలాల్లో సులభంగా తిరగగలదు. దీనికి ట్రాలీని అమర్చితే, ఇది సులభంగా ఒక టన్ను వరకు బరువును లాగగలదు" అని సనీశ్ పేర్కొన్నాడు.
ఇక, సనీశ్ విద్యాభ్యాసం విషయానికొస్తే, సనీశ్ తన పాఠశాల విద్యను గ్రామంలోని భేడియా హై స్కూల్లో పూర్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో బీటెక్ చేస్తున్నానని చెప్పాడు. చిన్నప్పటి నుంచే తనకు యంత్రాలతో ప్రయోగాలు చేయడం పట్ల ఆసక్తి ఉందని పేర్కొన్నాడు. ఈ ట్రాక్టర్లో, ఆధునిక వాహనాల్లో ఉండే సెల్ఫ్-స్టార్ట్ సిస్టమ్, యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్లు, హారన్ వంటి ముఖ్యమైన నియంత్రణ వ్యవస్థలను అమర్చానని తెలిపాడు.
సనీశ్ ప్రతిభపై ప్రశంసల జల్లు
అయితే, సనీశ్ అద్భుతమైన ప్రతిభపై గ్రామస్థుల నుంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అతడు మినీ ట్రాక్టర్ను తీసుకుని గ్రామ వీధుల్లోకి వచ్చినప్పుడల్లా, ప్రజలు ఆగి దానిని చూస్తుంటారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, యువకులు అందరూ ఆసక్తితో ఆ యంత్రాన్ని గమనిస్తూ, తరచుగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటుంటారు. మార్కెట్లో సాధాణంగా మినీ ట్రాక్టర్ల ధర రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కానీ సనీశ్ దీన్ని చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేశాడు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఈ ఆవిష్కరణ రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా, ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా నిలుస్తోందని సనీశ్ అభిప్రాయపడుతున్నాడు.
మినీ ట్రాక్టర్తో పాటు బైక్ తయారీ
సనీశ్కు కొత్త సాంకేతికతలపై ఎంతో ఆసక్తి ఉంది. ఇది అతడి మొదటి ఆవిష్కరణ కాదు. గతంలోనూ ఒక ఎలక్ట్రిక్ బైక్ తయారు చేశాడు. సామాన్యులకు చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన సదుపాయాలను అందించే మోడళ్లపై పనిని కొనసాగించాలని అతను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. కానీ అందుకు ప్రభుత్వ మద్దతు అందిచాలని ఆశిస్తున్నాడు. "గ్రామీణ ప్రజలకు అందుబాటు ధరలో, పర్యావరణ అనుకూలమైన సాంకేతికత లభించేలా ఈ ఆవిష్కరణలను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయాలి. దీనికి ప్రభుత్వ సంస్థ లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి ఆర్థిక సహకారం, సాంకేతిక మద్దతు, సరైన మార్గదర్శకత్వం అవసరం" సనీశ్ కుమార్ పేర్కొన్నాడు.
అయితే, కుమారుడు తయారు చేసిన ఈ మినీ ట్రాక్టర్పై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురవడంతో సనీశ్ తండ్రి సునీల్ సింగ్ స్పందించారు. "నా కొడుకు ఒక సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచే అతనికి సాంకేతిక పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉండేది. ఇంతకు ముందు కూడా అతను అనేక వాహనాలను తయారు చేశాడు. సనీశ్కు అన్ని విధాలా సహాయం చేయడానికి నా శక్తిమేర ప్రయత్నిస్తాను" అని సునీల్ సింగ్ తెలిపారు.
మరోవైపు, సనీశ్ సాధించిన ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణకు అతడి ఉపాధ్యాయులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంలో అతను ఆసక్తి చూపేవాడని, చివరికి అతని కృషి ఫలించిందని వారు పేర్కొన్నారు. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు హరేంద్ర సింగ్, సనీశ్ ప్రతిభను, సృజనాత్మక ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రశంసించారు. నేటి రోజుల్లో చాలామంది యువకులు తమ సమయాన్ని మొబైల్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియాకే పరిమితం చేస్తున్న తరుణంలో, సనీశ్ కథ ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తోందన్నారు. దృఢ సంకల్పం ఉంటే, పనికిరాని వ్యర్థ పదార్థాలను కూడా ఒక ఉపయోగకరమైన యంత్రంగా మార్చవచ్చని సనీశ్ నిరూపించాడని తెలిపారు. అతడి ప్రతిభను చూసి రోహ్తాస్ జిల్లా మొత్తం గర్విస్తోందని పేర్కొన్నారు.
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