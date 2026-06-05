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అభినవ ద్రోణాచార్యుడు- ఫ్రీగా క్రీడాకారులకు ట్రైనింగ్- వందలాది అథ్లెట్స్ తయారీ

ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా అథ్లెట్లకు శిక్షణ- హరియాణాకు చెందిన రాజేశ్ కుమార్ మంచి మనసు- ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న 125 మందికి ఉద్యోగాలు

Rajesh Kumar
Rajesh Kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 5:46 PM IST

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Free Training For Athletes : ఆయన ఒక మంచి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి అథ్లెట్ కావాలనుకున్నారు. అయితే పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో ఆ కోరిక నెరవేరలేదు. దీంతో తనలా ఎవరూ నిరాశకు గురికాకూడదని ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ఉచితంగా క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి అథ్లెట్లుగా వారిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అభినవ ద్రోణాచార్యుడిగా పేరొందిన హరియాణాకు చెందిన రాజేశ్ కుమార్‌పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

21 ఏళ్లుగా క్రీడాకారులకు ఉచితంగా శిక్షణ
రాజేశ్ స్వస్థలం రోహ్‌తక్‌లోని శాస్త్రినగర్. ఆయన ప్రస్తుతం కహ్నౌర్‌లోని ప్రభుత్వ మోడల్ సంస్కృతి పాఠశాలలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీపీఈ)గా పనిచేస్తున్నారు. విద్యాశాఖలో తన ఉద్యోగ బాధ్యతలతో పాటు గత 21 ఏళ్లుగా యువతకు ఉచితంగా అథ్లెటిక్స్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. రాజేశ్ ఒకప్పుడు అథ్లెట్ కావాలని కలలు కన్నారు. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోయారు. అయినా నిరాశపడకుండా వేలాది మంది యువ అథ్లెట్లు తమ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి సహాయపడడాన్ని తన లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు రాజేశ్ మార్గదర్శకత్వంలో శిక్షణ పొందిన అథ్లెట్లు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో దేశానికి పేరు తెస్తున్నారు.

ఉద్యోగ విధులు తర్వాత ట్రైనింగ్ : రాజేశ్ కుమార్
2002లో పాటియాలలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ (NIS)లో శిక్షణ పూర్తి చేశానని రాజేశ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత క్రీడాకారులుగా ఎదగాలనుకుంటున్న వారికి క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించానని చెప్పారు. తాను ఉద్యోగ విధులను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత రోహ్‌తక్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం, మహర్షి దయానంద యూనివర్సిటీ క్రీడా మైదానాలలో యువతకు శిక్షణ ఇస్తానని వెల్లడించారు. ఈ ట్రైనింగ్ కోసం ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోనని స్పష్టం చేశారు. క్రీడలు అంటే తన దృష్టిలో యువత జీవితాలను మంచి భవిష్యత్తు వైపు నడిపించే ఒక మార్గమని నమ్ముతానని అన్నారు.

Rajesh Kumar
క్రీడాకారులకు ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న రాజేశ్​ కుమార్​ (ETV Bharat)

"నేను కూడా ఒక క్రీడాకారుడిగా విజయం సాధించాలని కోరుకున్నాను. కానీ పరిస్థితులు ఆ కలను నెరవేర్చుకోకుండా నన్ను అడ్డుకున్నాయి. అందుకే ప్రతిభావంతులైన యువతకు సాధ్యమైనంత వరకు అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నేను శిక్షణ ఇచ్చిన క్రీడాకారులు విజయం సాధించినప్పుడు, వారి ద్వారా నా సొంత కల నెరవేరినట్లుగా అనిపిస్తుంది" అని రాజేశ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.

2500 మందికి ట్రైనింగ్
ఇప్పటివరకు రాజేశ్ కుమార్ మార్గదర్శకత్వంలో సుమారు 2,500 మంది యువ క్రీడాకారులు శిక్షణ పొందారు. వారిలో చాలామంది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారే. అలాంటి వారికి కోచ్ రాజేశ్ సరైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించారు. రాజేశ్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న క్రీడాకారులు జాతీయ స్థాయిలో 140కి పైగా పతకాలు గెలుచుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఎనిమిది మంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ పోటీలలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

దేశానికి వన్నె తెచ్చిన రాజేశ్ శిష్యులు
రాజేశ్ కుమార్ శిష్యుడైన సచిన్ దలాల్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్‌లో డిస్కస్ త్రో విభాగంలో స్వర్ణ పతకం సాధించి దేశానికి కీర్తిని తెచ్చాడు. మరో అథ్లెట్ నిధి అదే పోటీలో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబర్చి రజత పతకం సాధించింది. రాజేశ్ దగ్గర శిక్షణ పొందిన ఇలాంటి ఎంతోమంది క్రీడాకారులు ఇప్పుడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. అలాగే సుమారు 125 మంది అథ్లెట్లు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలలో ఉద్యోగాలు పొందారు.

ట్రైనింగ్ కోసం తమ దగ్గర రాజేశ్ కుమార్ ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోలేదని ఆయన దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్న విద్యార్థులు చెప్పారు. రాజేశ్ కుమార్ తమకు క్రీడా నైపుణ్యాలనే కాకుండా, లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన క్రమశిక్షణ, కఠోర శ్రమ, అంకితభావం వంటి వాటిని నేర్పించారని అన్నారు. తాము ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే అందుకు రాజేశ్ కుమారే ప్రధాన కారణమని వెల్లడించారు.

నిజమైన గెలుపు అనేది కేవలం వ్యక్తిగత విజయాలలోనే కాకుండా, ఇతరులను ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావడంలో కూడా ఉంటుందని రాజేశ్ కుమార్ నిరూపించారు. క్రీడల ద్వారా వేలాది మంది యువతకు కొత్త మార్గాన్ని చూపిన రాజేశ్ రోహ్‌తక్ నగరానికే కాకుండా యావత్ హరియాణాకే స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.

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