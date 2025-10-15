ASI మృతి కేసు- న్యాయం జరిగితేనే అంత్యక్రియలు- 'ఆమె'ను అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్
పోలీసు అధికారి మృతిపై కుటుంబసభ్యుల కీలక నిర్ణయం
Published : October 15, 2025 at 6:41 AM IST
Haryana ASI Self Harm Case : హరియాణాలో సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ బలవన్మరణ ఉదంతంతో ముడిపడిన కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు అధికారి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. రోహ్తక్ జిల్లా సైబర్ విభాగ ఏఎస్సై సందీప్కుమార్ తనను తాను సర్వీసు రివాల్వర్తో కాల్చుకున్నారు. దీంతో ఆయన మరణానికి సంబంధించి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయం లభించే వరకు అంత్యక్రియలు చేయబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం సందీప్ మృతదేహాన్ని రోహ్తక్లోని లాడౌత్ రోడ్డులో ఉన్న వారి ఇంటికి తరలించారు.
ఐఏఎస్ అధికారి అరెస్ట్ డిమాండ్
సందీప్ కుటుంబ సభ్యులు ఐఏఎస్ అధికారి అమనీత్ పీ.కుమార్ను అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సందీప్ సుమారు ఏడాది నుంచి రోహ్తక్ సైబర్ సెల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన జింద్ జిల్లా జూలానా పట్టణానికి చెందినవారు. ప్రస్తుతం తన మామ ఇంట్లో నివసిస్తూ డ్యూటీ చేస్తున్నారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. సందీప్ ఆత్మహత్య వార్త తెలియగానే జూలానా పట్టణంలో విషాద వాతావరణం నెలకొంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. న్యాయం లభించకపోతే అంత్యక్రియలు చేయమని కుటుంబ సభ్యులు స్పష్టంగా చెప్పారు. బుధవారం కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు సమావేశమై తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
సందీప్ కుటుంబం సేవాభావం, త్యాగం సంప్రదాయంతో కూడినది. ఆయన తండ్రి దయానంద్ పోలీసు విభాగంలో ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేశారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత రైలుప్రమాదంలో మరణించారు. సందీప్ తాత భరత్ సింగ్ భారత సైన్యంలో సేవలందించారు. వారి ప్రేరణతోనే సందీప్ 2007లో పోలీసు ఉద్యోగం చేపట్టారు. సందీప్నకు భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె ప్రతిభ NEET పరీక్షకు సిద్ధమవుతోంది. చిన్న కుమార్తె 9వ తరగతి, కుమారుడు రాణు 4వ తరగతి చదువుతున్నారు.
సామాజిక సేవలో చురుకైన వ్యక్తి
సందీప్ యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు సామాజిక కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. జూలానా యూత్క్లబ్ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించి, రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కల నాటడం వంటి కార్యక్రమాల్లో ముందుండేవారు. సహచరులు ఆయనను ఓ సహాయస్వభావం కలిగిన, మిత్రస్వభావ పోలీస్ అధికారిగా గుర్తిస్తున్నారు. ఆదివారం ఇంటికి వచ్చిన సందీప్, రెండు రోజులకే బలవన్మరణానికి పాల్పడడం కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను, సహచరులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఆయన మృతి వెనుక కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కుటుంబం మాత్రం న్యాయం లభించే వరకు వెనక్కి తగ్గబోమని తేల్చిచెప్పింది.
2001 బ్యాచ్ హరియాణా క్యాడర్కు చెందిన పూరన్ కుమార్ ఇటీవల చండీగఢ్లోని తన నివాసంలో రివాల్వర్తో కాల్చుకొని చనిపోయారు. కుల వివక్ష, వేధింపులు, అవమానాలతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నట్లు ఆయన సూసైడ్ నోట్లో చెప్పారు. ఇందులో ఎనిమిది మంది అధికారుల పేర్లను చేర్చారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవుపై పంపింది. అర్ధరాత్రి డీజీపీకి ఫోన్ చేసి సెలవుపై వెళ్లాలని ఆదేశించినట్లు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ సిబ్బంది తెలిపారు.
ఆయన స్థానంలో ఐపీఎస్ ఓం ప్రకాశ్ సింగ్కు హరియాణా డీజీపీగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రోహ్తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాను బదిలీ చేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తునకు చండీగఢ్ పోలీసులు ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటుచేసింది ప్రభుత్వం. అయితే పూరన్ పేరిట ఓ మద్యం వ్యాపారి నుంచి రూ.2.5 లక్షల లంచం సొమ్ము వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న హెడ్కానిస్టేబుల్ సుశీల్కుమార్ ఇటీవల అరెస్టయ్యారు. ఈ కేసును సందీప్ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిజాలు వెలుగులోకి రావడానికి జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.