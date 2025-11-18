'మురికి కిడ్నీ' ఆరోపణలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా?: లాలూ కుమార్తె రోహిణి
మురికి కిడ్నీని తండ్రికి దానం చేశానని తనపై చేస్తున్న ప్రచారంపై రోహిణి ఆచార్య ఆగ్రహం
Published : November 18, 2025 at 8:01 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 8:14 PM IST
Lalu Prasad Yadav Family Controversy : తన తండ్రికి తాను మురికి కిడ్నీని దానం చేశానని అని ఆరోపించిన వారిపై రాష్ట్రీయ జనతా దళ్(ఆర్జేడీ) అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ విషయంపై తనతో బహిరంగ చర్చకు రావాలని ఆమె సవాల్ విసిరారు. తనపై ఆరోపణలు చేసిన వారు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పేరిట అవసరమైన కోట్లాది మంది రోగులకు తమ కిడ్నీలను దానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈమేరకు ఆమె ట్వీట్ చేశారు.
"లాలూ జీ పేరుతో ఏదైనా చేయాలనుకునే వారు దొంగ సానుభూతి చూపించడం ఆపేయాలి. ఆస్పత్రుల్లో చావుబతుకుల మధ్య ఉన్న లక్షలాది మంది పేదలకు, ముఖ్యంగా కిడ్నీలు అవసరమైన వారికి వారు తమ మూత్రపిండాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలి. కూతురి కిడ్నీని 'మురికి' అని పిలిచే వారు లాలూ జీ పేరుతో తమ కిడ్నీలను దానం చేయాలి. హరియాన్వీ, ఆయన అనుచరులు వారి కిడ్నీలను దానం చేయాలి. ముఖ్యంగా నన్ను దుర్భాషలాడడంలో ఎప్పుడూ అలసిపోని హరియాన్వీ భక్తులు, నన్ను ట్రోల్ చేసే వారు దీన్ని చేయాలి. ఒక బాటిల్ రక్తం దానం చేయమంటేనే వారి రక్తం ఎండిపోతుంది. అలాంటి వారు కిడ్నీలు దానం చేయడం గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తారా?"
--రోహిణి ఆచార్య, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె
రోహిణి ఆచార్య ఎవరి పేర్లు ప్రస్తావించకున్నా, తన సోదరుడైన తేజస్వీకి సన్నిహితులుగా ఉన్న సంజయ్ యాదవ్, రమీజ్ లక్ష్యంగానే పరోక్షంగా రోహిణి విమర్శలు గుప్పించారు. ఇందులో సంజయ్ రాజ్యసభ ఎంపీ కాగా, రమీజ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్కు చెందిన సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత, మాజీ ఎంపీ రిజ్వాన్ జహీర్కు అల్లుడు. రమీజ్, జహీర్లపై హత్య కేసులున్నాయని, ఇప్పటికే జహీర్ జైలులో ఉన్నారని ఓ యూజర్ చేసిన ట్వీట్ను రోహిణి రీపోస్టు చేశారు.
ఇది మా కుటుంబ అంతర్గత విషయం : లాలూ
మరోవైపు తమ కుటుంబంలో ఏర్పడ్డ చీలికలపై ఆర్జేడీ పార్టీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తొలిసారి స్పందించారు. ఇది తమ కుటుంబంలోని అంతర్గత విషయమని, దీన్ని తామే పరిష్కరించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. సోమవారం జరిగిన కొత్తగా ఎన్నికైన ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేల సమావేశానికి లాలూ, ఆయన సతీమణి రబ్రీదేవి, మీసా భారతి, జగదానంద్ సింగ్ హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే లాలూ కుటుంబంలోని కలహాల గురించి మాట్లాడారు. "ఇది మా కుటుంబ అంతర్గత విషయం. దాన్ని కుటుంబంలోనే పరిష్కరించుకుంటాం. ఈ సమస్యను నేను పరిష్కరిస్తాను" అని లాలూ అన్నారు.
అంతకుముందు డబ్బు, పార్టీ టికెట్ కోసం తాను మురికి కిడ్నీని తండ్రికి దానం చేశానని అంటున్నారని ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను శాపగ్రస్థురాలినయ్యానని, తనను అనాథను చేశారని తెలిపారు. "నేను మురికి మనిషినని శనివారం విమర్శించారు. నా మురికి కిడ్నీని తండ్రికి దానం చేశానని అన్నారు. ప్రతిఫలంగా కోట్ల రూపాయలను, పార్టీ టికెట్ను తీసుకున్నానని విమర్శించారు. పెళ్లైన మహిళలకు చెబుతున్నా. మీ తల్లిదండ్రులకు ఒక కుమారుడుంటే మీ దేవుడులాంటి తండ్రిని మీరే కాపాడాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నించకండి. దానికి బదులుగా మీ సోదరుడికి చెప్పండి. ఆయనను గానీ, ఆయన స్నేహితులనుగానీ కిడ్నీ దానం చేయాలని చెప్పండి. సోదరీమణులు, కుమార్తెలంతా సొంత కుటుంబాన్ని (పెళ్లైన తర్వాత ఏర్పడే) చూసుకోవాలి. నేను భర్త, అత్తమామల అనుమతి లేకుండా కిడ్నీని తండ్రికి దానం చేశాను. నా తండ్రిని కాపాడుకునేందుకు కిడ్నీ దానం చేశాను. అది ఈరోజు మురికి కిడ్నీ అయింది. ఏ ఇంట్లోనూ రోహిణి లాంటి కుమార్తె ఉండకూడదు. తనను దుర్భాషలాడి చెప్పుతో కొట్టబోయారు." అని అన్నారు.