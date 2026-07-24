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టాటా సుమోపై పడిన కొండచరియలు- 13 మంది మృతి!

కొండచరియలు విరిగిపడి 13 మంది మృతి!

Himachal Pradesh Accident
Himachal Pradesh Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 4:53 PM IST

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Himachal Pradesh Accident : హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. లాహౌల్-స్పితి జిల్లాలోని పాంగి-ఉదయ్‌పుర్ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడటంతో టాటా సుమో వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో 15 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారందరూ పాంగి లోయ నివాసితులేనని సమాచారం. కాగా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.

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HIMACHAL PRADESH TRUCK ACCIDENT
HIMACHAL PRADESH ACCIDENT

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