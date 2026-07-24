టాటా సుమోపై పడిన కొండచరియలు- 13 మంది మృతి!
కొండచరియలు విరిగిపడి 13 మంది మృతి!
Himachal Pradesh Accident (ETV Bharat)
Published : July 24, 2026 at 4:53 PM IST
Himachal Pradesh Accident : హిమాచల్ ప్రదేశ్లో గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. లాహౌల్-స్పితి జిల్లాలోని పాంగి-ఉదయ్పుర్ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడటంతో టాటా సుమో వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో 15 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారందరూ పాంగి లోయ నివాసితులేనని సమాచారం. కాగా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.