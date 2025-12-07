ETV Bharat / bharat

సూపర్ రోబో- వీధులతోపాటు గాల్లోని ధూళినీ క్లీన్ చేస్తుంది- ఇండియన్ సైంటిస్ట్​ ఆవిష్కరణ

వీధులతో పాటు గాల్లోని ధూళినీ క్లీన్ చేసే రోబో- ఇది సేకరించే మంచిధూళితో కుండల తయారీ- ఐఐటీ మద్రాస్‌ శాస్త్రవేత్త ఆవిష్కరణ

Professor Shiva Nagendra, the brain behind the robotic machine
Professor Shiva Nagendra, the brain behind the robotic machine (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 6:20 PM IST

Robotic Machine To Clean Roads : వీధులను శుభ్రం చేసే భారీ యంత్రాలను ప్రస్తుతం దేశంలోని చాలా నగరాల్లో వినియోగిస్తున్నారు. అవి రోడ్లను క్లీన్ చేయడానికి పరిమితం. భారీ సైజు కారణంగా, నగరాల్లోని వీధుల్లోకి అవి వెళ్లలేవు. ఈ లోపాలన్నీ అధిగమించే అధునాతన 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్' రోబోటిక్ యంత్రాన్ని ఐఐటీ మద్రాస్‌ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్, శాస్త్రవేత్త శివ నాగేంద్ర తయారు చేశారు. రోడ్డును బ్రష్‌తో ఊడ్చే క్రమంలో రిలీజ్ అయ్యే దుమ్ము, ధూళి కణాలను సైతం ఈ యంత్రం తనలోకి పీల్చేస్తుంది. మంచిరకం ధూళిని, ముతక రకం ధూళిని రెండు వేర్వేరు ట్యాంకుల్లో నిల్వ చేస్తుంది. మంచిరకం ధూళిని మట్టి కుండల లాంటి ఉత్పత్తుల తయారీకి వాడొచ్చు. రోడ్ల శుభ్రతా విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తేగల ఈ ఆవిష్కరణపై పూర్తి వివరాలివీ.

రెండు సవాళ్లకు ఒక సమాధానం: రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్
నేటికీ మన దేశంలోని చాలా వరకు పట్టణాల రోడ్లను కార్మికులే చీపుర్లతో ఊడుస్తున్నారు. దీనివల్ల కార్మికులు శారీరకంగా అలసిపోతుంటారు. రోడ్లను ఊడ్చే క్రమంలో వెలువడే దుమ్మూ,ధూళి కణాల వల్ల వారికి శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మన దేశంలోని చాలా వరకు మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలు రోడ్లను ఊడ్చడానికి భారీ యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నాయి. అయితే అవి చిన్నచిన్న సందుల్లోకి వెళ్లలేవు. ఈ రెండు అంశాలు ఐఐటీ మద్రాస్‌ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ శివ నాగేంద్రను ఆలోచింపజేశాయి. ఈ లోటుపాట్లను అధిగమించేలా ఆయన ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేశారు. దానిపేరే 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్'. ఇది సైజులో చిన్నది కావడంతో ఇరుకు సందుల్లోకి కూడా తీసుకెళ్లి రోడ్డును ఊడ్చే పనిని చేయించొచ్చు. రోడ్డును ఊడ్చే క్రమంలో గాల్లోకి రిలీజ్ అయ్యే ధూళికణాలను ఇది తనలోకి పీల్చేస్తుంది. దీనివల్ల ప్రజలకు శ్వాసకోశ వ్యాధుల ముప్పు తగ్గిపోతుంది. ఈవిధంగా రెండు ప్రధాన సవాళ్లకు పరిష్కారాలను సాధించడంలో శివ నాగేంద్ర సక్సెస్ అయ్యారు.

మంచి, ముతక ధూళి కణాలను వేరుచేసే 'సైక్లోన్ సెపరేటర్'
ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్ శివ నాగేంద్ర కథనం ప్రకారం, గాలిలోని కాలుష్య కారకాల్లో 50 శాతం దుమ్మూ, ధూళి కణాలే ఉంటాయి. వీటి వల్ల ప్రజలకు ఆస్తమా, దగ్గు, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వస్తుంటాయి. 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్' యంత్రం రోడ్డును ఊడ్చడంతో పాటు ఆ సమయంలో గాలిలోకి రిలీజ్ అయ్యే ధూళి కణాలనూ తనలోకి పీల్చేస్తుంది. ఇందుకోసం ఆ యంత్రంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సైక్లోన్ సెపరేటర్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇది మంచి ధూళిని ఒక ట్యాంకులో, ముతక రకం ధూళిని మరొక ట్యాంకులో నిల్వ చేస్తుంది. మట్టి కుండల వంటి ఉత్పత్తుల తయారీ కోసం మంచిరకం ధూళిని ఉపయోగించొచ్చు.

'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్' ఫీచర్లు

  • ఈ యంత్రం నేలపై 0.5 మైక్రాన్ల నుంచి 1 మైక్రాన్ వరకు ఉన్న ధూళిని కూడా శుభ్రం చేయగలదు.
  • ఊడ్చే క్రమంలో, నేలపై ఉన్న ఎత్తుపల్లాలకు అనుగుణంగా ఆటోమేటిక్‌గా అడ్జస్ట్ అయ్యే బ్రష్‌ ఈ యంత్రంలో ఉంది.
  • ఎత్తుపల్లాలతో అడ్డదిడ్డంగా ఉన్న రోడ్లను కూడా ఈ యంత్రం సులువుగా ఊడ్చగలదు.
  • ఈ యంత్రం లోపల చిన్న బ్యాటరీతో నడిచే ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంది. ఇదే 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్'ను పర్యావరణహితంగా మారుస్తోంది.
  • ఈ యంత్రం పూర్తిగా బ్యాటరీలతోనూ పనిచేయగలదు. ఛార్జింగ్ చేస్తున్న టైంలోనూ దీన్ని వాడొచ్చు.
  • 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్' ప్రస్తుత ధర దాదాపు రూ.1 లక్ష. భవిష్యత్తులో ఈ యంత్రాల ఉత్పత్తి పెరిగితే, ధర తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి.
  • దీని తయారీ ప్రక్రియను ప్రస్తుతం 'ఎన్విట్రాన్ స్మార్ట్ సిస్టమ్స్‌' అనే సంస్థ నిర్వహిస్తోంది.

మనుషుల సాయం లేకుండా పనిచేసేలా తీర్చిదిద్దుతాం
"మనుషుల సహాయం అక్కర లేకుండా పూర్తిగా ఆటోమేటిక్‌గా పనిచేసేలా 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్'ను తీర్చిదిద్దడంపై మేం ఫోకస్ పెట్టాం. ప్రస్తుతం దీనిపై చురుగ్గా పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. ఈ పని పూర్తయిన తర్వాత 2026 ఫిబ్రవరి నుంచి యంత్రాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తాం. ప్రయోగాత్మకంగా 'రోడ్ డస్ట్ కలెక్టర్'ను మున్సిపాలిటీలలో ఉపయోగించమని మేం ఇప్పటికే అభ్యర్థించాం. ఈ యంత్రం తయారీ వ్యవహారాలను 'ఎన్విట్రాన్ స్మార్ట్ సిస్టమ్స్‌' సంస్థ చూస్తోంది" అని ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్ శివ నాగేంద్ర తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

