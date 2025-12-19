ETV Bharat / bharat

9 రాష్ట్రాలు- 3వేల కి.మీల పాదయాత్ర- నీటి సంరక్షణపై అవగాహన కోసం దంపతుల కృషి

నీటి సంరక్షణ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు శ్రీకారం చుట్టిన జంట- 9 రాష్ట్రాల గుండా 3300 కి.మీ పాదయాత్ర

ENVIRONMENTALIST ROBIN SINGH
ENVIRONMENTALIST ROBIN SINGH (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Padayatra For Water Conservation : నీటి సంరక్షణ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు నడుం బిగించారు ఓ జంట. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​కు చెందిన పర్యావరణవేత్త రాబిన్ సింగ్, ఆయన భార్య రాగిణి సింగ్, తమ ఇద్దరు సహచరులతో కలిసి గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు 3,300 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. రాబిన్ సింగ్ దంపతులు తమ ఇద్దరు పిల్లలను తమ తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉంచి ఈ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు.

9 రాష్ట్రాల గుండా పాదయాత్ర
ఈ పాదయాత్రలో రాబిన్ సింగ్ దంపతులు, వారి సహచరులు వివిధ ప్రాంతాలలోని ప్రజలతో సంభాషిస్తున్నారు. నీటి సంరక్షణ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ పాదయాత్ర తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 50 జిల్లాల మీదుగా సాగుతుంది. ఉత్తరాఖండ్​లో గంగోత్రిలోని నవంబరు 11న ప్రారంభమైన ఈ యాత్ర చివరకు రామేశ్వరంలో వచ్చే ఏడాది మార్చి 1న ముగుస్తుంది. రాబిన్ సింగ్ బృందం రోజుకు దాదాపు 38-40 కిలోమీటర్ల దూరం నడుస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 4 గంటలకు నిద్రలేస్తారు రాబిన్ సింగ్. స్నానం చేసి ఉదయం 6 గంటలకు తన బృందంతో కలిసి పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తారు.

నీటి సంక్షోభం గురించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడమే ఈ పాదయాత్ర ప్రధాన లక్ష్యమని పర్యావరణవేత్త రాబిన్ సింగ్ తెలిపారు. ప్రపంచం మొత్తం నీటి సంక్షోభం వైపునకు పయనిస్తోందన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటిని సంరక్షించడం చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు తాము గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. నీటి అవసరాన్ని సకాలంలో గుర్తించకపోతే, కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఎదుర్కొన్నలాంటి పరిస్థితులే తలెత్తుతాయని హెచ్చరించారు.

"విశ్వంలో నీరు అపారమైన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. నీరు లేకుండా ఏదైనా పర్యావరణ వ్యవస్థ సృష్టి అసాధ్యం. అందుకే నీటిని, నదులను కాలుష్యం నుంచి రక్షించడం చాలా అవసరం. నీటి సంక్షోభం సంభవిస్తే దానిని నివారించడం చాలా కష్టం. నదులు ఏ దేశానికైనా జీవనాడులు. అన్ని నాగరికతలు నదుల నుంచే ఉద్భవించాయి. గంగానదిని దేశంలోని అత్యంత పవిత్రమైన నదిగా భావిస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ నది అత్యంత కలుషితమైన నదిగా మారిపోయింది. దీనికి కారణం మనం నీటి పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉండడమే. నీటి ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి జల్ జనసంవాద్ యాత్రను ప్రారంభించాను" అని రాబిన్ సింగ్ తెలిపారు.

గతంలో సైకిల్ యాత్ర
38 ఏళ్ల రాబిన్ సింగ్ గతంలో దేశవ్యాప్తంగా సైకిల్ యాత్రల ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రచారాలకు నాయకత్వం వహించారు. 2022 అక్టోబరు 6న కన్యాకుమారిలో తన సైకిల్ యాత్రను ప్రారంభించారు రాబిన్ సింగ్. 517 రోజులపాటు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల గుండా 38,800 కి.మీలు సైకిల్​పై ప్రయాణించి పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. కన్యాకుమారిలో ప్రారంభమైన ఈ సైకిల్ యాత్ర మధ్యప్రదేశ్​లోని భోపాల్​లో ముగిసింది.

"దేశవ్యాప్తంగా 9 రాష్ట్రాల్లోని 50 జిల్లాల్లో మా పాదయాత్ర సాగుతుంది. ఇప్పటికే ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, దిల్లీ, హరియాణాలో పర్యటించాం. ఇప్పుడు రాజస్థాన్​లో ఉన్నాం. ఇంకా మా ప్రయాణం మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా సాగి రామేశ్వరంలో ముగుస్తుంది. నా ఆరేళ్ల కొడుకు, నాలుగేళ్ల కూతురు నా తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉన్నారు. వాళ్లని చాలా మిస్ అవుతున్నాను. వారితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాను. నా తల్లిదండ్రులు ఈ పాదయాత్ర పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ నీటి సంరక్షణ ప్రచారానికి నేను ప్రాధాన్యం ఇచ్చాను. దేశవ్యాప్తంగా నాకు చాలా మంది మద్దతుదారులు ఉన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు, పాదయాత్రల్లో వారు పాల్గొన్నారు" అని రాబిన్ సింగ్ వెల్లడించారు.

ఈ పాదయాత్ర ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజలతో మమేకమై వారికి నీటి ప్రాముఖ్యం గురించి అవగాహన కల్పించడమేనని రాబిన్ సింగ్ భార్య రాగిణి తెలిపారు. నీటి సంక్షోభం నుంచి ప్రజలను రక్షించడం తన కుటుంబం కంటే ఎక్కువ బాధ్యతని ఆమె నమ్ముతున్నారు. ఈ క్రమంలో తన చిన్నారులను అత్తమామల వద్ద విడిచిపెట్టి వచ్చారు. పాదయాత్రలో భర్తకు తోడుగా ఉంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

