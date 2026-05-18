'మృత్యు'దారిలో ఎన్నో ప్రమాదాలు- రోడ్డుకు మధ్యలో విద్యుత్ స్తంభాలు- స్థానికుల ఆందోళన

విద్యుత్​ స్తంభాలు తొలగించకుండా రోడ్డు నిర్మాణం- రహదారికి మధ్యలో ప్రమాదకరంగా స్తంభాలు- వెంటనే తొలగించాలని ప్రజల డిమాండ్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 11:07 AM IST

Electric Poles In Middle Of Road : ఒక రహదారి నిర్మిస్తే ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కలగాలి. కానీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల అదే రహదారి ఇప్పుడు ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారింది. సాధారణంగా విద్యుత్ స్థంభాలు రోడ్డుకు ఇరువైపులా కనిపిస్తాయి. అయితే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మాత్రం విద్యుత్ స్తంభాలు ఏకంగా రోడ్డుకే మధ్యలో నిలిచి వాహనదారులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో స్తంభాలు స్పష్టంగా కనిపించకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు స్వల్ప ప్రమాదాలకు గురయ్యారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

రహదారి మధ్యలో విద్యుత్​ స్తంభాలు
కబీర్‌ధామ్ జిల్లాలోని పిపారియా నుంచి గంగాపుర్ వరకు ప్రజా పనుల శాఖ (పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్‌మెంట్) సుమారు రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో మూడు కిలోమీటర్ల మేర రహదారి నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పనులు ప్రారంభించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం అదే రహదారి వివాదానికి కారణమైంది. రహదారి నిర్మాణానికి ముందే అక్కడ అనేక విద్యుత్ స్తంభాలు ఉండగా, వాటిని తొలగించకుండా లేదా పక్కకు కూడా మార్చకుండా అధికారులు నేరుగా రోడ్డును నిర్మించారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా అనేక చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు రహదారి మధ్యలోనే మిగిలిపోయాయి.

రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న విద్యుత్​ స్తంభాన్ని తొలగించకుండా రోడ్డు నిర్మాణం (ETV Bharat)

ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రయాణం
ఈ పరిస్థితి కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు, రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణించే వారు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. వర్షాకాలంలో లేదా పొగమంచు సమయంలో ప్రమాదాల ముప్పు మరింత పెరిగే అవకాశముందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రహదారి నిర్మాణ సమయంలో ప్రజా పనుల శాఖ, విద్యుత్ శాఖల మధ్య సరైన సమన్వయం లేకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమని గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు.

రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న విద్యుత్​ స్తంభం (ETV Bharat)

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు భద్రతా లోపం
ఈ అంశంపై గ్రామస్థులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించలేదని విమర్శిస్తున్నారు. రోడ్డు మధ్యలో విద్యుత్ స్తంభాలు ఉండటం వల్ల ప్రజల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని గ్రామస్థుడు అర్జున్ తెలిపారు. మరోవైపు యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు తుకారాం చంద్రవంశీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

"క్రమంగా ఈ రోడ్డుపై జరిగిన అవినీతి బయటపడుతోంది. రహదారిని సరిగా శుభ్రం చేయకుండా దుమ్ము, ధూళి తొలగించకుండానే తారు వేశారు. కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులు కుమ్మక్కై ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రోడ్డుకు మధ్యలో విద్యుత్ స్తంభాలు ఉండటంతో ప్రజల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి"
- తుకారాం చంద్రవంశీ, యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు

తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్
కాగా ఇంతకుముందెన్నడూ చూడని విధంగా రోడ్డు మధ్యలో విద్యుత్ స్తంభాలు కనిపించడం ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ప్రయాణికులు ఈ దృశ్యాలను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌గా మారి అధికారుల పనితీరుపై నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు కురిపిస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న విద్యుత్​ స్తంభం (ETV Bharat)

కనీసం ఈ వీడియోలు చూసైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రహదారి మధ్యలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలను వెంటనే తొలగించి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

