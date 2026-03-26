రోడ్డు ప్రమాదంలో 10 మంది మృతి- సీఎం మీటింగ్ వెళ్లి వస్తుండగా యాక్సిడెంట్!
ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక బస్సు వెల్లుల్లి లోడుతో వెళ్తున్న మరో ట్రక్కును ఢీ
Published : March 26, 2026 at 8:51 PM IST
Road Accident in Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాఢాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నాగ్పుర్ రోడ్డులోని సిమరియా వద్ద ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక బస్సు వెల్లుల్లి లోడుతో వెళ్తున్న మరో ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది మరణించగా, మరో 30 మందికి పైగా గాయపడినట్లు కలెక్టర్ హరేంద్ర నారాయణ్ వెల్లడించారు. గాయపడిన వారందరినీ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బస్సు మరొక వాహనాన్ని ఓవర్టేక్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన క్రమంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన వారిని భండార్కుండ్ నుంచి తిరిగి గమ్యస్థానాలకు తీసుకువెళ్లే సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని సమాచారం.