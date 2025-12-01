ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ నేతల వాగ్యుద్ధం- మహా కూటమిలో చీలికలంటూ ప్రచారం- మాట మార్చేసిన ఆర్జేడీ
కాంగ్రెస్ తన దారిని తాను చూసుకోవచ్చన్న ఆర్జేడీ స్టేట్ చీఫ్- ఒంటరిగా రాజకీయాలు చేసే టైం వచ్చిందన్న కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ స్టేట్ చీఫ్- ఈ వ్యాఖ్యలతో మహా కూటమిలో చీలిక జరగబోతోందనే ప్రచారం
Published : December 1, 2025 at 4:52 PM IST
Clashes in Bihar Mahagathbandhan: బిహార్లోని విపక్ష మహా గఠ్బంధన్ (ఇండియా) కూటమిలో ఉన్న రాష్ట్రీయ జనతాదళ్(ఆర్జేడీ), కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వాగ్యుద్ధం జరుగుతోంది. గత శనివారం (నవంబరు 29న) పట్నాలోని ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ నివాసంలో కూటమి ఎమ్మెల్యేల సమావేశం జరిగినప్పటి నుంచి నేతలు విమర్శనాస్త్రాలను సంధించుకుంటున్నారు. ఈ సమావేశానికి సరిగ్గా కొన్ని గంటల ముందు ఆర్జేడీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంగాని లాల్ మండల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్జేడీ మద్దతు, ఓటు బ్యాంకు దన్ను వల్లే ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు కనీసం 6 సీట్లయినా వచ్చాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తేజస్వి నివాసంలో జరిగిన భేటీకి కాంగ్రెస్కు చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలే హాజరయ్యారు. దీంతో మహా కూటమిలో చీలిక జరగబోతోందనే కోణంలో మరోసారి ప్రచారం మొదలైంది.
శనివారం తన నివాసంలో భేటీ ముగిసిన తర్వాత తేజస్వి యాదవ్ మాట్లాడుతూ, డిసెంబరు 1 నుంచి జరిగే బిహార్ అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సెషన్లో లేవనెత్తాల్సిన అంశాలపై మాత్రమే సమావేశంలో చర్చించామన్నారు. అనంతరం ఆర్జేడీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంగాని లాల్ మండల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. కావాలంటే బిహార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన దారిని తాను చూసుకోవచ్చన్నారు. ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీచేస్తే దాని అసలు బలమెంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలిసొస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఆర్జేడీ బలమైన ఓటు బ్యాంకు వల్ల మహా కూటమిలోని పార్టీలన్నీ లబ్ధి పొందుతున్నాయని చెప్పారు.
కాంగ్రెస్ కౌంటర్
మంగాని లాల్ మండల్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆదిత్య పాసవాన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బిహార్లో ఒంటరిగా రాజకీయాలు చేసే సమయం వచ్చిందన్నారు. బలహీనమైన రాష్ట్ర నాయకత్వం, మహా కూటమి వల్లే కాంగ్రెస్కు ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదని ఆయన విమర్శించారు. ఈ ఎన్నికల్లో బలమైన స్థానాలను కాంగ్రెస్కు కేటాయించలేదని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థాగతంగా బలహీనంగా ఉందని, ఎన్నికల ఫలితాలతో పార్టీ శ్రేణులు నిరుత్సాహానికి గురయ్యాయని ఆదిత్య పాసవాన్ తెలిపారు. 1970, 1980వ దశకాల్లో బిహార్లో కాంగ్రెస్ బలంగా ఉండేదని, మళ్లీ పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సొంత కాళ్లపై నిలబడాల్సిన ఆవశ్యకతపై ఇక కాంగ్రెస్ ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
మరింత ఆజ్యం పోసిన జేడీయూ
ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ మధ్య మాటల యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇదే అదునుగా భావించిన జేడీయూ కూటమిలోని లుకలుకలపై స్పందించింది. రెండు పార్టీల మధ్య మరింత దూరం పెంచేలా జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి అంజుమ్ అరా చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల టైంలోనే మహా కూటమిలోని పార్టీల మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందని ఆయన అన్నారు. అప్పట్లో ఫ్రెండ్లీ ఫైట్ పేరుతో అవి పరస్పరం తలపడ్డాయని, అయినప్పటికీ కూటమిలో అంతా బాగానే ఉందని విపక్ష నేతలు బుకాయించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అసలు విషయమేంటో బిహార్ ఓటర్లు గుర్తించారని, ఇప్పుడు మళ్లీ మహాకూటమిలో చీలిక వాతావరణం కనిపిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు. త్వరలోనే అవి బ్రేకప్ చెప్పుకుంటాయని అనిపిస్తోంది అంజుమ్ అరా కామెంట్స్ చేశారు.
కూటమి చీలికపై ఆర్జేడీ రియాక్షన్
మహా కూటమిలో చీలిక జరుగుతుందనే ప్రచారాన్ని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఏజాజ్ అహ్మద్ ఖండించారు. కూటమిలోని ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఏకతాటిపైనే, తేజస్వి యాదవ్ వెంటే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. తేజస్వి సారథ్యంలో బిహార్ అసెంబ్లీ సెషన్ వేదికగా ప్రజా సమస్యలను కూటమి ఎమ్మెల్యేలు లేవనెత్తుతారని ఆయన తెలిపారు. నీతీశ్ కుమార్ -సామ్రాట్ చౌదరి ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు మహా కూటమి రెడీగా ఉందన్నారు. గల్లీ నుంచి అసెంబ్లీ దాకా అన్నిచోట్లా కలిసికట్టుగా ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తడానికి ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీఐపీ, ఐపీ గుప్తా పార్టీ సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఏజాజ్ అహ్మద్ చెప్పారు.
మాట మార్చిన లాల్ మండల్
ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఏజాజ్ అహ్మద్ వ్యాఖ్యల అనంతరం ఆర్జేడీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంగాని లాల్ మండల్ కూడా స్వరం మార్చారు. నవంబరు 29న పట్నాలోని తేజస్వి యాదవ్ నివాసంలో జరిగిన మీటింగ్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధిగా ఎమ్మెల్సీ సమీర్ సింగ్ హాజరయ్యారని వెల్లడించారు. ఆ రోజున దిల్లీలో ఉన్నందున కాంగ్రెస్కు చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలు పాట్నా మీటింగ్కు రాలేకపోయారని తెలిపారు.
పట్నాలో కాంగ్రెస్ కీలక భేటీ
ఇదిలా ఉండగా, సోమవారం రోజు పట్నాలో ఓ వైపు బిహార్ అసెంబ్లీ సెషన్ జరుగుతుండగా, మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాజయంపై ఇందులో సమీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మీటింగ్లో అన్ని జిల్లాల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, అత్యున్నత స్థాయి నాయకులు, పార్టీలోని వ్యవస్థాగత విభాగాల నేతలు పాల్గొన్నారు. బిహార్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజేశ్ రామ్ అధ్యక్షతన నాయకులు భేటీ అయ్యారు. ఓట్ల చోరీ అంశంపై డిసెంబరు 14న దిల్లీలో నిర్వహించనున్న జాతీయ స్థాయి నిరసన కార్యక్రమ ప్రణాళికపై ఇందులో ప్రధానంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. బీజేపీ ఓట్ల చోరీ మోడల్, అందులో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పాత్రను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే దానిపై చర్చిస్తామని బిహార్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి స్నేహశీష్ వర్ధన్ సమావేశానికి ముందు తెలిపారు.