ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ ఎన్నికలకు 143 మందితో RJD జాబితా విడుదల- రాఘోపుర్‌ నుంచి తేజస్వీ యాదవ్ పోటీ

బిహార్ ఎన్నికల్లో 143 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసిన ఆర్​జేడీ

Bihar Polls RJD Candidate List
Lalu Prasad Yadav and Tejashwi Yadav (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Polls RJD Candidate List : బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గరపడుతోంది. ఇప్పటికే పోలింగ్ సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు సోమవారంతో ముగియనుంది. కానీ మహాగఠ్‌బంధన్‌లో సీట్ల పంపకాలు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. సీట్ల సర్దుబాటుపై కాంగ్రెస్, ఆర్​జేడీ మధ్య మంతనాలు కొనసాగుతోన్న వేళ లాలూ ప్రసాద్‌ యాదవ్‌ పార్టీ సోమవారం అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. 143 స్థానాలకు అభ్యర్థుల పేర్లను ఖరారు చేసింది. ఆర్​జేడీ అగ్రనేత, మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్‌ వైశాలి జిల్లాలోని రాఘోపుర్‌ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.

అటు కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పటి వరకు 6 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ 60 మంది పేర్లను ప్రకటించింది. అలాగే ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ కూడా నాలుగో విడత అబ్యర్థు జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈసారి 12 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 121 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. మొదటి జాబితాలో 11 మంది, రెండవ జాబితాలో 48 మంది, మూడవ జాబితాలో 50 మంది అభ్యర్థుల పేర్లు పార్టీ విడుదల చేసింది.

సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో విపక్ష కూటమి నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని తెలుస్తోంది. ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి, కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ మధ్య దూరం పెరిగినందువల్లే ఇలా జరుగుతున్నట్లు పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. దీని వల్లే ఇప్పటివరకు మహాగఠ్‌బంధన్‌ ఇంతవరకూ సీట్ల పంపకాలపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదని సమాచారం. అంతేకాకుండా తొలిదశ పోలింగ్‌ జరిగే 121 స్థానాల్లో 125 మంది అభ్యర్థులను విపక్ష కూటమి బరిలోకి దింపడమే పార్టీల మధ్య సమన్వయ లోపానికి నిదర్శనమని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నట్లు ఇటీవల ఝార్ఖండ్‌ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) ప్రకటించింది. ఆరు స్థానాల్లో తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెడుతున్నట్లు జేఎంఎం జనరల్ సెక్రటరీ సుప్రియో భట్టాచార్య తెలిపారు.

మరోవైపు ఎన్​డీఏ కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామ్యపక్షాలైన బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. ఎల్‌జేపీకి 29, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్​ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్‌ఎల్ఎం)లకు చెరో 6 సీట్లను ఇచ్చారు. జేడీయూ ప్రకటించిన 101 స్థానాల్లో ఓబీసీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి 59 సీట్లు కేటాయించింది. మంత్రుల్లో దాదాపు అందరికీ టికెట్లు లభించాయి. ఓడిపోయిన ముగ్గురు ఎంపీలకూ టికెట్లు ఇచ్చారు. మహిళలకు 13 చోట్లే అవకాశం లభించింది.

బిహార్‌ అసెంబ్లీకి గడువు 2025 నవంబర్‌ 22తో ముగియనుంది. దీంతో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. తొలివిడతలో భాగంగా 121 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నామినేషన్ స్వీకరణ తేదీ అక్టోబర్ 17కే ముగిసింది. నామపత్రాల ఉపసంహరణకు సోమవారమే ఆఖరు తేదీ. రెండో విడత పోలింగ్ తేదీ సోమవారంతోనే ముగియనుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్​జేడీ, ఆప్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేశాయి.

TAGGED:

RJD RELEASES FIRST LIST
BIHAR POLLS CONGRESS LIST
BIHAR POLLS APP LIST
BIHAR POLLS RJD CANDIDATE LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.