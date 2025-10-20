బిహార్ ఎన్నికలకు 143 మందితో RJD జాబితా విడుదల- రాఘోపుర్ నుంచి తేజస్వీ యాదవ్ పోటీ
బిహార్ ఎన్నికల్లో 143 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసిన ఆర్జేడీ
Published : October 20, 2025 at 1:10 PM IST
Bihar Polls RJD Candidate List : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గరపడుతోంది. ఇప్పటికే పోలింగ్ సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు సోమవారంతో ముగియనుంది. కానీ మహాగఠ్బంధన్లో సీట్ల పంపకాలు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. సీట్ల సర్దుబాటుపై కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ మధ్య మంతనాలు కొనసాగుతోన్న వేళ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పార్టీ సోమవారం అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. 143 స్థానాలకు అభ్యర్థుల పేర్లను ఖరారు చేసింది. ఆర్జేడీ అగ్రనేత, మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ వైశాలి జిల్లాలోని రాఘోపుర్ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.
అటు కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పటి వరకు 6 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ 60 మంది పేర్లను ప్రకటించింది. అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా నాలుగో విడత అబ్యర్థు జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈసారి 12 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 121 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. మొదటి జాబితాలో 11 మంది, రెండవ జాబితాలో 48 మంది, మూడవ జాబితాలో 50 మంది అభ్యర్థుల పేర్లు పార్టీ విడుదల చేసింది.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चयनित प्रत्याशियों की सूची।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 20, 2025
सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। #Bihar #RJD pic.twitter.com/QI7ckgoIQ6
సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో విపక్ష కూటమి నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని తెలుస్తోంది. ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మధ్య దూరం పెరిగినందువల్లే ఇలా జరుగుతున్నట్లు పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. దీని వల్లే ఇప్పటివరకు మహాగఠ్బంధన్ ఇంతవరకూ సీట్ల పంపకాలపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదని సమాచారం. అంతేకాకుండా తొలిదశ పోలింగ్ జరిగే 121 స్థానాల్లో 125 మంది అభ్యర్థులను విపక్ష కూటమి బరిలోకి దింపడమే పార్టీల మధ్య సమన్వయ లోపానికి నిదర్శనమని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నట్లు ఇటీవల ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) ప్రకటించింది. ఆరు స్థానాల్లో తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెడుతున్నట్లు జేఎంఎం జనరల్ సెక్రటరీ సుప్రియో భట్టాచార్య తెలిపారు.
మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామ్యపక్షాలైన బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. ఎల్జేపీకి 29, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం)లకు చెరో 6 సీట్లను ఇచ్చారు. జేడీయూ ప్రకటించిన 101 స్థానాల్లో ఓబీసీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి 59 సీట్లు కేటాయించింది. మంత్రుల్లో దాదాపు అందరికీ టికెట్లు లభించాయి. ఓడిపోయిన ముగ్గురు ఎంపీలకూ టికెట్లు ఇచ్చారు. మహిళలకు 13 చోట్లే అవకాశం లభించింది.
బిహార్ అసెంబ్లీకి గడువు 2025 నవంబర్ 22తో ముగియనుంది. దీంతో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బిహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. తొలివిడతలో భాగంగా 121 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నామినేషన్ స్వీకరణ తేదీ అక్టోబర్ 17కే ముగిసింది. నామపత్రాల ఉపసంహరణకు సోమవారమే ఆఖరు తేదీ. రెండో విడత పోలింగ్ తేదీ సోమవారంతోనే ముగియనుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్జేడీ, ఆప్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేశాయి.