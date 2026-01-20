9మంది కూతుర్ల తర్వాత కొడుకు- 12మంది అక్కలకు ముద్దుల తమ్ముడు- సంబరాల్లో కుటుంబం

ETV Bharat / bharat

Son Born After Nine Daughters : ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్లలో ఆనందభాష్పాలు నిండాయి. ఆ ఇంట్లో మగబిడ్డ రాకతో నవ్వులు వెల్లివిరిశాయి. తొమ్మిది మంది కుమార్తెల తర్వాత ఒక కుమారుడు జన్మించడం వల్ల కుటుంబమంతా ఆనందసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఇంతకీ ఆ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే?

హరియాణాలోని జింద్​ జిల్లాలో ఉచన కలాన్​లోని సురేంద్ర కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. గర్భవతి అయిన రీతు సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో సివిల్ ఆసుపత్రికి చేరుకుంది. రీతుకు ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈసారి ఒక కుమారుడు జన్మించాలని దేవుడిని వేడుకున్నారు. తమ తొమ్మిది మంది కుమార్తెలకు ఒక సోదరుడు కావాలని అందరూ ప్రార్థించారు. సురేంద్ర సోదరుడికి కూడా ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వారికి కూడా సోదరుడు లేడు. 12 మంది సోదరీమణులకు చివరకు ఒక సోదరుడు జన్మించడంతో కుటుంబం మొత్తం సంతోషంగా ఉంది.

Son Born After Nine Daughters
మగబిడ్డ జన్మించిన ఆనందంలో కుటుంబం (ETV Bharat)

9 మంది కూతుళ్ల తర్వాత కొడుకు పుట్టాడు
దేవుడి దయవల్ల 9 మంది కూతుళ్ల తర్వాత ఒక కొడుకు పుట్టాడని తండ్రి సురేంద్ర అన్నారు. తనకు తొమ్మిది కూతుళ్ల తర్వాత కొడుకు పుట్టాడని, ఆ కూతుళ్లకు ఒక సోదరుడు జన్మించాడని చెప్పారు. అయితే సురేంద్ర ఇద్దరు కూతుళ్లకు గత ఏడాది నవంబర్‌లో వివాహం జరిగింది. చిన్న కూతురు వయసు 3 సంవత్సరాలు కాగా, పెద్ద కూతురు వయసు 21 సంవత్సరాలు. కల్పన, ఆర్తి, భారతి, ఖుషి, మన్సు, రజని, రాజీవ్, కాఫీ, మాఫీ అనేవి కూతుళ్ల పేర్లు. అందరి ఆశీస్సుల వల్ల వారికి తనకు కొడుకు పుట్టాడని ఆనందంగా ఉన్నారు సురేంద్ర.

కుటుంబం ఆనందంతో నిండిపోయింది
తొమ్మిది మంది కూతుళ్ల తర్వాత దేవుడు తమకు ఒక కొడుకును అనుగ్రహించాడని తల్లి రీతు అన్నారు. వారికి వివాహం జరిగి 24 సంవత్సరాలు అయిందని, ఇప్పుడు కొడుకు పుట్టినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని అత్త వీణ చెప్పింది. కజిన్ కల్పన మాట్లాడుతూ, "23 సంవత్సరాల తర్వాత, మా ఇంటికి ఒక చిన్న పిల్లవాడు వచ్చాడు. మేం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం, దానిని మేం మాటల్లో వ్యక్తపరచలేం" అని తెలిపింది. ప్రపంచంలోనే గొప్ప ఆనందం దొరికిందని అత్త వీణ చెప్పింది.

డాక్టర్ యోగేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ, సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో, రీతు అనే మహిళ డెలివరీ కోసం వచ్చిందని అన్నారు. "ఆమెకు అప్పటికే తొమ్మిది ప్రసవాలు అయ్యాయి. వారందరూ ఆడపిల్లలు. పదవ సంతానంగా మగపిల్లవాడు జన్మించాడు" అని చెప్పారు

పది మంది కూతుర్ల తర్వాత కుమారుడు, సంబరాల్లో కుటుంబం
మరోవైపు, హరియాణాలోని ఫతేహాబాద్‌లోని భూనా ప్రాంతం ధని సంచాల భోజరాజ్ గ్రామంలో 19 సంవత్సరాల వివాహం తర్వాత దంపతులకు ఒక కొడుకు పుట్టడు. వారికి ఈ ఆనందం చాలా ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఈ జంటకు ఇప్పటికే 10 మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈ కుమారుడు వారికి 11వ సంతానం. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆనందం తల్లిదండ్రులకే కాకుండా మొత్తం కుటుంబానికి చిరునవ్వులు తెచ్చిపెట్టింది.
సంజయ్ అతని భార్య సునీత వివాహం చేసుకుని 19 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వారు ఎప్పుడూ ఒక కుమారుడు ఉండాలని అనుకునేవారు. కానీ 10 మంది కుమార్తెలే జన్మించారు. అయినప్పటికీ దంపతులు తమ కుమార్తెల పట్ల ఎలాంటి వివక్షతను చూపలేదు. సంజయ్ తన కుమార్తెలందరినీ తన కుమారుల మాదిరిగానే పెంచి, చదివించాలని చెప్పాడు. అతడి పెద్ద కుమార్తె సరీనాకు 18 సంవత్సరాలు, 12వ తరగతి చదువుతోంది.

