మమతకు షాక్: టీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న రెబల్స్ - గేట్లకు తాళాలు వేసి పోస్టర్లు
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తారాస్థాయికి చేరుకున్న అంతర్గత పోరు-కోల్కతాలో తృణమూల్ భవన్ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్న టీఎంసీ రెబల్ వర్గం- పార్టీ ఆఫీస్ను అక్రమంగా ఆక్రమించారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మమతా వర్గం
Published : July 4, 2026 at 7:33 AM IST
Ritabrata Faction Takes TMC Headquarters : తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత పోరు తారాస్థాయికి చేరుకుంది. బంగాల్ ప్రతిపక్ష నేత రితబ్రత బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తిరుగుబాటు వర్గం కోల్కతాలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యలయమైన తృణమూల్ భవన్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంది. పార్టీ కార్యలయం గేట్లకు తాళం వేసి, కొత్త పోస్టర్లను అంటించిన టీఎంసీ రెబెల్ వర్గం ఇకపై ఇక్కడి నుంచే తమ పార్టీ కార్యకలాపాలు సాగుతాయని ప్రకటించింది. పార్టీ పేరు, గుర్తు, సంస్థాగత నిర్మాణంపై హక్కులను క్లెయిమ్ చేస్తూ టీఎంసీ తిరుగుబాటు బృందం, ఈసీ ముందు హాజరైన 24 గంటల్లోనే ఈ పరిణామం జరిగింది. శాసనసభలో తమకున్న బలాన్ని సంస్థాగత నియంత్రణగా మార్చుకునే వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ చర్యకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, ఈ పరిణామాలపై మమతా బెనర్జీ వర్గం తీవ్రంగా స్పందించింది. తమ పార్టీ ఆఫీసును అక్రమంగా ఆక్రమించారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఇటీవలే జరిగిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఓడిపోవడంతో ఆ పార్టీలో చీలికలు మొదలయ్యాయి. గత నెలలో టీఎంసీ తిరుగుబాటు వర్గం అరూప్ రాయ్ను ఛైర్మన్గా ఎన్నుకున్నారు. మొత్తం 80 మంది టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలలో 58 మంది రితబ్రత బెనర్జీని ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ప్రస్తుతం తమకు 65 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉందని టీఎంసీ చీలిక వర్గం చెప్తోంది. లోక్సభలో మొత్తం 28 మంది టీఎంసీ ఎంపీల్లో 20 మంది విడిపోయి, నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా-NCPIలో విలీనమైయ్యారు. వీరంతా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏకి మద్దతు ప్రకటించారు.
#WATCH | Kolkata | Heavy CRPF along with police deployed in front of Trinamool Congress office in Kolkata following the reports that the TMC Rebel faction led by LoP Ritabrata Banerjee took possession of the office (03.07) pic.twitter.com/22wBbl2xyh— ANI (@ANI) July 3, 2026
#WATCH | Kolkata | Heavy CRPF along with police deployed in front of Trinamool Congress office in Kolkata following the reports that the TMC Rebel faction led by LoP Ritabrata Banerjee took possession of the office (03.07) pic.twitter.com/22wBbl2xyh— ANI (@ANI) July 3, 2026