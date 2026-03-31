నెరవేరిన టార్గెట్ మార్చి 31- మావోయిస్టు రహితంగా మారిన బస్తర్‌- మిషన్ ఎలా సాధ్యమైంది?

వామపక్ష తీవ్రవాద రహిత ప్రాంతంగా బస్తర్‌- ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో నెరవేరిన కేంద్ర ప్రభుత్వ మిషన్- భద్రతాబలగాల ఎడతెరిపి లేని ఆపరేషన్ల ఫలితం- గత 11ఏళ్లుగా మోదీ సర్కారు ప్రత్యేక ఫోకస్- పెద్దసంఖ్యలో మావోయిస్టుల అరెస్టులు, లొంగుబాట్లు

End of Naxalism in India
End of Naxalism in India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 9:04 PM IST

End of Naxalism in India : నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా బస్తర్​లో సాగిన నక్సలిజం చరిత్రలో కలిసిపోయింది. నక్సల్​ రహిత భారత్​ లక్ష్యంగా కేంద్ర చేపట్టిన మిషన్​తో మావోయిస్టు తిరుగుబాటుకు తెరపడింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1980వ దశకంలో మావోయిస్టులపై పోలీసుల ఒత్తిడి, నిర్బంధం పెరిగాయి. దీంతో వారు పొరుగు రాష్ట్రం ఛత్తీస్‌గఢ్‌‌లోని బస్తర్‌ దండకారణ్యాలను సురక్షిత షెల్టర్ జోన్‌‌లుగా మార్చుకున్నారు. నాటి నుంచి నేటివరకు దాదాపు 45 ఏళ్ల పాటు అక్కడి నుంచే కార్యకలాపాలను కొనసాగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మిషన్‌‌ల ఫలితంగా ఎట్టకేలకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌‌లోని దండకారణ్యాలు వేదికగా మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలకు తెరపడింది. 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశంలో మావోయిజాన్ని నిర్మూలిస్తామని 2024లో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనకు అనుగుణంగా సరిగ్గా 2026 మార్చి 31వ తేదీకి ఒక రోజు ముందు (సోమవారం) కీలక ప్రకటన విడుదలైంది. బస్తర్‌ను వామపక్ష తీవ్రవాద రహిత ప్రాంతంగా ప్రకటించారు. మావోయిస్టుల రెడ్ కారిడార్‌గా పేరొందిన బస్తర్‌‌లో చోటుచేసుకున్న ఈ పురోగతి కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్య సిద్ధికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

నక్సల్​బరీ - ఏపీ - ఛత్తీస్‌గఢ్‌
బంగాల్​లోని నక్సల్బరీ అనే గ్రామంలో 1967లో మే 25న మావోయిస్టు ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. చారు మజుందార్, కానూ సన్యాల్, జంగల్ సంతాల్ ఈ ఉద్యమానికి నేతృత్వం వహించారు. స్థానిక రైతులు, భూస్వాముల మధ్య జరిగిన భూపోరాటం ఈ హింసాత్మక ఉద్యమానికి దారితీసింది. 'నక్సల్బరీ' గ్రామం పేరు మీదుగానే ఈ ఉద్యమానికి 'నక్సలైట్ ఉద్యమం' అనే పేరొచ్చింది. చారు మజుందార్ సిద్ధాంతాలతో ప్రభావితమైన నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ (శ్రీకాకుళం), బిహార్, ఒడిశా వంటి ప్రాంతాలకు ఈ భావజాలాన్ని తీసుకెళ్లారు. 1970వ దశకంలో ప్రభుత్వ అణచివేత వల్ల బంగాల్‌లో ఉద్యమం బలహీనపడింది. ఈ తరుణంలో 1980లో కొండపల్లి సీతారామయ్య నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ ఏర్పడింది. ప్రభుత్వ నిర్బంధం, ఒత్తిడి పెరగడంతో 1980వ దశకంలోనే మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు షిఫ్ట్ అయ్యాయి. ఆ సమయానికి బస్తర్ డివిజన్ మొత్తం ఒకే ఒక జిల్లాగా ఉండేది. అది కేరళ రాష్ట్రం కంటే పెద్దగా దాదాపు 40వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉండేది. ప్రస్తుతం ఈ డివిజన్‌ 7 జిల్లాలుగా ఉంది.

మావోయిస్టులకు ఎల్‌టీటీఈ ట్రైనింగ్?
"1980వ దశకం తొలినాళ్లలో వరంగల్‌లోని రీజినల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి విద్యార్థి సంఘాల ద్వారా యువతను నియమించుకుని అడవుల్లోకి పంపేవారు. అప్పట్లో ఒక్కో మావోయిస్టు దళంలో కేవలం ముగ్గురు సభ్యులే ఉండేవారు. ఇందులో ఒకరు పార్టీ కార్యకర్త, మరొకరు సాయుధ సభ్యుడు, ఇంకొకరు స్థానిక గెరిల్లా గైడ్. ఇలాంటి ఒక చిన్న మావోయిస్టు దళం 1981లో బస్తర్‌ పరిధిలోని సుక్మా జిల్లా గోలపల్లి వద్ద మొదటి దాడిని చేసింది. వాళ్లు ఒక పోలీసును హత్య చేశారు. 1989లో పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్, శ్రీలంకకు చెందిన లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళ ఈలం (ఎల్‌టీటీఈ) తీవ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలు పెట్టుకుందనే ప్రచారం జరిగింది. ఆ సంస్థ సభ్యులే విశాఖపట్నంలో మావోయిస్టు కార్యకర్తలకు తాత్కాలిక పేలుడు పరికరాలు, ల్యాండ్‌మైన్‌లు, మాటువేసే వ్యూహాల తయారీ, వినియోగంలో శిక్షణ ఇచ్చారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 1990వ దశకంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలోని అటవీ ప్రాంతాలలో మావోయిస్టుల ఉనికిని విస్తరించింది" అని ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బేమెతారా జిల్లా నవగఢ్‌లోని ప్రభుత్వ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, భద్రతా విశ్లేషకుడు డాక్టర్ గిరీష్కాంత్ పాండే తెలిపారు.

1993లో పీపుల్స్ వార్‌లో పెద్ద రాజకీయ మార్పు
1993లో పీపుల్స్ వార్‌లో ఒక పెద్ద రాజకీయ మార్పు సంభవించింది. సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, రాజకీయ గురువు అయిన కొండపల్లి సీతారామయ్యను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించి, ఆయన శిష్యుడైన ముప్పాల లక్ష్మణ రావు (గణపతి) ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో 2004లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మావోయిస్ట్) ఏర్పాటైంది. 2004 నుంచి 2014 వరకు మావోయిస్టుల కార్యకలాపాల్లో ఉధృతి పెరిగింది. భద్రతా దళాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పాలనా వ్యవస్థలపై దాడులు పెరిగాయి. ఈ కాలంలోనే బీజాపూర్ జిల్లాలోని కుట్రు సమీప గ్రామాలలో 'సల్వా జుడుం' అనే మావోయిస్టు వ్యతిరేక పౌర దళం ఆవిర్భవించింది. అయితే దీన్ని 2011లో రద్దు చేశారు. ఇది మావోయిస్టులకు వ్యతిరేకంగా బాగానే పోరాడినప్పటికీ, హింసాత్మక ఘర్షణలకు, వేలాది మంది గిరిజనుల వలసలకు దారితీసింది.

గత 11 ఏళ్లలో మారిపోయిన సీన్
ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్‌లను స్థాపించడానికి మావోయిస్టులు మొదట్లో భౌగోళిక సౌలభ్యం, ప్రజల సామాజిక, ఆర్థిక బలహీనతలను అవకాశాలుగా తీసుకున్నారు. మావోయిస్టులు మొదట ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బృందాలుగా బస్తర్‌లోకి ప్రవేశించారు. 1990వ దశకంలో అక్కడి నుంచి దాడులకు పాల్పడటం ప్రారంభించారు. పోలీసులతో కలిసి మెలిసి ఉన్న గ్రామస్థులను గూఢచారులుగా ముద్రవేసి హత్యలు చేశారు. గ్రామీణ యువకులను తమ సంస్థలోకి ఆకర్షించారు. 2004-05 నుంచి 2013 మధ్యకాలంలో మావోయిస్టుల ఉద్యమం ఉచ్ఛస్థాయికి చేరింది. ఈ వ్యవధిలోనే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాణిబోడ్లి, తాడ్‌మెట్ల, ఝార్‌ఘాటి, ఝీరం వ్యాలీ వంటి చోట్ల మావోయిస్టులు భారత భద్రతా బలగాలు, పోలీసులపై దారుణమైన దాడులకు పాల్పడ్డారు. కానీ 2014 నుంచి మావోయిస్టుల బలం తగ్గడం మొదలైంది. ప్రత్యేకించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవతో మావోయిస్టుల ప్రధాన స్థావరాలుగా ఉన్న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దండకారణ్యాలలో కూంబింగ్ పెరిగింది. వెరసి గత 11 ఏళ్లలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్లు జరిగాయి. వేలాది మంది మావోయిస్టులు చనిపోయారు. ఎంతోమంది మావోయిస్టు అగ్రనేతలు పోలీసులకు లొంగిపోయారు. మావోయిస్టు ఉద్యమంలో రిక్రూట్‌మెంట్ ఆగిపోయింది. దీంతో ఆ ఉద్యమం పూర్తిగా చచ్చుబడిపోయింది.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోనే కీలక నిర్ణయం : అమిత్‌షా ఆదేశం
2023లో ఛత్తీ‌స్‌గఢ్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. 2024లో కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ రెండు పరిణామాలు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టుల ఏరివేత చర్యలకు బలమైన పునాదులు వేశాయి. 2024లో అధికారంలోకి రాగానే మావోయిజం నిర్మూలనకు ఒక బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేయాలని ప్రభావిత రాష్ట్రాలను కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆదేశించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టు ప్రభావిత రాష్ట్రాల డీజీపీలుతో ఒక ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. అందులోనే 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశం నుంచి మావోయిజాన్ని నిర్మూలించాలి అని నిర్ణయించారు.

మావోయిస్టుల వ్యతిరేక మిషన్‌లో కీలక పురోగతులు

  • 2001 నుంచి 2023 మధ్యకాలంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్‌లో భారత భద్రతా దళాలకు చెందిన 329 భద్రతా శిబిరాలు ఏర్పాటయ్యాయి.
  • 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకు భారత భద్రతా దళాల మరో 103 కొత్త శిబిరాలనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
  • భద్రతా దళాల ఆపరేషన్లలో 2001 నుంచి 2023 మధ్యకాలంలో దాదాపు 1,600 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. వీరిలో 31 శాతం మంది కేవలం 2024 - 2026 మధ్యకాలంలోనే చనిపోయారు. దీన్నిబట్టి గత రెండేళ్ల వ్యవధిలో మావోయిస్టుల ఏరివేత ఆపరేషన్లు ఎంతటి వేగంతో జరిగాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
  • 2020 జనవరి 1 నుంచి 2026 జనవరి 31 మధ్యకాలంలో 4,340 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. 3,644 మంది అరెస్టు కాగా, 666 మంది హతమయ్యారు.
  • ఇప్పటివరకు 2,937 మంది మావోయిస్టులకు పునరావాసం కల్పించారు. 1,496 మందికి రివార్డులు లభించగా, 1,441 మందికి రివార్డులు లభించలేదు.
  • ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో రివార్డులు పొందిన మావోయిస్టుల పునరావాసం కోసం ప్రభుత్వం రూ. 5.64 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
  • ప్రభుత్వ కొత్త విధానం ప్రకారం, లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.50వేల తక్షణ సహాయం అందుతుంది. మిగిలిన పునరావాసం మొత్తాన్ని వారు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అందుకుంటారు.
  • లోక్‌సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన సమాచారం ప్రకారం, లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు భవిష్యత్తు చెల్లింపులలో అదనంగా రూ.49.34 కోట్లు అందుకుంటారు.
  • 2026 ఫిబ్రవరి 26న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని గరియాబంద్ జిల్లాలో ఒక మావోయిస్టు డంప్ నుంచి రూ.46 లక్షలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • 2026 మార్చి 11న జగదల్‌పూర్‌లో 108 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు . బీజాపూర్ జిల్లాలోని ఒక మావోయిస్టు డంప్ నుంచి రూ.3 కోట్ల నగదు, 1 కిలో బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సహా 12 రాష్ట్రాల్లో రెడ్ కారిడార్‌
తాజాగా లోక్‌సభలో మావోయిజంపై చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1970 నుంచి 2026 వరకు ప్రజలు మావోయిజం అనే మహమ్మారి బారిన పడ్డారని ఆయన తెలిపారు. ఈ రోజు బస్తర్ నుంచి మావోయిజాన్ని దాదాపుగా నిర్మూలించామని ప్రకటించారు. బస్తర్‌లోని ప్రతి గ్రామంలో ఒక పాఠశాల, ఒక రేషన్ దుకాణం, ప్రతి తహసీల్ పంచాయతీలో ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC), సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం (CHC) ఉన్నాయన్నారు. 1970 నుంచి బస్తర్ ప్రజలకు ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఎందుకు అందలేదో చెప్పాలని అమిత్ షా ప్రశ్నించారు. మావోయిస్టులు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సహా 12 రాష్ట్రాల్లో రెడ్ కారిడార్‌ను ఏర్పాటు చేశారని, దీనివల్ల 12 కోట్ల మంది ప్రజలు ఏళ్ల తరబడి పేదరికంలో మగ్గాల్సి వచ్చిందన్నారు. మావోయిస్టులు 15,000 మంది యువత జీవితాలను నాశనం చేశారని హోం మంత్రి మండిపడ్డారు.

అంతరించిపోయే దశకు మావోయిజం
"కేంద్ర ప్రభుత్వం గత దశాబ్ద కాలం పాటు ఏ మాత్రం రాజీపడకుండా మావోయిస్టులపై పోరాటం చేసింది. దాని ఫలితాన్నే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా నిలిచిన ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రెడ్ కారిడార్ ఇప్పుడు వామపక్ష తీవ్రవాదం జాడలేని ప్రదేశంగా మారిపోయింది. మావోయిజం ఇక అంతరించిపోయే దశలోనే ఉంది" అని బస్తర్ రేంజ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ సుందర్‌రాజ్ పాట్లింగం తెలిపారు.

