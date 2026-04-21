'కాంతార'ను తలపించే 'రింగు వన్'- అడవిని రక్షించేది నాగ దేవత- ఆమె ఆజ్ఞ లేనిదే అడుగుపెట్టలేరు
రింగు నాగ్ దేవత రక్షణలో రింగు వన్- ఈ అడవిలో వనదేవత ఆదేశాలే అమలవుతాయ్- ప్రవేశించడం, చెట్లు కొట్టడం, పుల్లలను ఏరడమూ నిషేధమే- పాము, సింహం, పొట్టేలు రూపాల్లో దేవత
Published : April 21, 2026 at 8:00 AM IST
Ringu Van Forest Story : అచ్చం 'కాంతార' సినిమా స్టోరీ తరహాలోనే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఒక అడవిని రింగు నాగ్ అనే శక్తివంతమైన నాగ దేవత రక్షిస్తోంది. కులూ జిల్లా సైంజ్ లోయలోని బంజార్ ప్రాంతంలో దాదాపు 62.5 ఎకరాల్లో (100 బీఘాల్లో) విస్తరించి ఉన్న ఈ అడవికి రింగు నాగ్ దేవత పేరిట రింగు వన్ అనే పేరొచ్చింది. కాంతార మూవీలో ఒకవైపు ప్రభుత్వ వ్యవస్థ, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, మరోవైపు స్థానిక దేవతలు, అటవీ నమ్మకాలు ఉంటాయి. భూత కోల సంప్రదాయం ద్వారా అడవులు, ప్రజలను దేవతలు రక్షిస్తుంటారు. అదే రీతిలో రింగు వన్లోకి ప్రవేశించడం, చెట్లను కొట్టడం,ఎండు పుల్లలను ఏరుకోవడం నిషిద్ధం. స్థానిక గ్రామ మండళ్ల అనుమతి తీసుకోనిదే అటవీ శాఖ అధికారులూ ఈ పవిత్ర రింగు వనంలోకి అడుగుపెట్టలేరు. ఇక ఎవరైనా ఈ అడవిని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే రింగు నాగ్ దేవత శిక్షిస్తుందని స్థానికులు బలంగా నమ్ముతారు. ఇంతకీ ఎవరీ రింగు నాగ్ దేవత? ఈ అడవిలో దేవత ఏయే రూపాల్లో కనిపిస్తుంది? రింగు నాగ్ ఆజ్ఞ ఏమిటి? ప్రజలు ఈ అడవిలోకి వెళ్లడానికి ఎందుకు భయపడతారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రింగు వన్లో కేవలం దేవతా నియమాలే
కులూ జిల్లాలో సైంజ్ లోయకు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో బంజార్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని రైలా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో పవిత్రమైన రింగు వన్ ఉంది. ఈ వనాన్ని గ్రామ ప్రజలు దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఈ అడవిలో ఇనుప వస్తువులను వాడటం, అగ్నిని వెలిగించడం, చెట్లను కొట్టడం పూర్తిగా నిషిద్ధం. దేవత అనుమతి లేకుండా రింగు వన్లోకి ఎవరూ ప్రవేశించకూడదు. కేవలం దేవత (రింగు నాగ్) నియమాలే ఈ వనంలో అమలవుతాయి. ఇవన్నీ రింగు నాగ్ దేవత ఆజ్ఞలే. 'అడవిలోకి ప్రవేశం నిషేధించబడింది' అనే హెచ్చరిక బోర్డును రింగు వన్ బయట గ్రామస్థులు ఏర్పాటు చేశారు. అటవీ మాఫియా వల్ల చుట్టుపక్క కొండలన్నీ ఎండిపోయినా, రింగు నాగ్ దేవత ఆజ్ఞల అమలు వల్ల రింగు వన్ ఇప్పటికీ పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది.
రింగు నాగ్ - ప్రజల విశ్వాసాలు
స్థానిక భాషలో రింగు వన్ను 'నగ్యాడ్' అని పిలుస్తారు. అంటే అది దేవత సొంత భూమి అని అర్థం. ఎవరైనా ఈ అడవిని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే దేవతే శిక్షిస్తుందని ప్రజలు నమ్ముతారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఇతర నాగ దేవతల లాగే రింగు నాగ్ దేవత కూడా వర్షాలు, పంటలు, ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడుతుందని స్థానికులు విశ్వసిస్తారు. తమ కోర్కెలు తీరాలని, అనారోగ్యాల నుంచి కోలుకోవాలని ఈ దేవతకు మొక్కులు చెల్లిస్తారు. రైలా గ్రామం పరిధిలోనే రింగు వన్ ఉంది. ఈ ఊరికి ఆనుకొని ఉన్న కొండలపై అప్పర్ రైలా అనే మరో గ్రామం ఉంది. అక్కడ రింగు నాగ్ దేవత రథం ఉంటుంది. కులూలో ఏటా జరిగే ప్రసిద్ధ దసరా ఉత్సవాల్లో రింగు నాగ్ దేవత రథం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. ఆ ఉత్సవాల సమయంలో దేవత రథాన్ని భక్తులు తమ భుజాలపై మోస్తారు. ఆ సమయంలో దైవ శక్తి రథంలోకి ప్రవేశించి, అది స్వయంగా ఊగుతున్నట్లు కనిపిస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు.
అడవిలోకి పశువు వెళ్లినా, తీసుకొచ్చే వీలుండదు
వందల ఏళ్ల క్రితం రింగు వన్ పరిసర గ్రామాల ప్రజలకు రింగు నాగ్ దేవత ఆదేశాలను ఇచ్చిందని స్థానికుడు మనోజ్ శర్మ తెలిపాడు. 'వాటినే ఇక్కడి ప్రజలంతా పాటిస్తారు. దేవత రక్షణలో ఉన్నందు వల్లే అనేక అరుదైన జంతు, వృక్ష, పక్షి జాతులు నిర్భయంగా జీవిస్తున్నాయి. దేవదారు, అవాలు, తోష్, రాఖల్ వంటి అనేక విశిష్టమైన చెట్లు ఈ అడవిలో ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఏదైనా పశువు మేత మేస్తూ ఈ అడవిలోకి వెళితే, దాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికీ వీలుండదు. దాదాపుగా ఆ పశువు రెండు మూడు రోజుల్లోనే తిరిగొస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో తిరిగి రాదు. ఒకవేళ తిరిగి రాకుంటే, దేవత ఆశ్రయాన్ని ఆ పశువు పొందిందని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజలు సైతం దేవత అనుమతి లేకుండా ఈ అడవిలోకి ప్రవేశించడం గురించి ఆలోచించరు' అని మనోజ్ శర్మ పేర్కొన్నాడు
పాము, సింహం, పొట్టేలు రూపాల్లో దేవత
'రింగు నాగ్ దేవత ఈ అడవిలో పాము, సింహం, పొట్టేలు అనే మూడు రూపాలలో కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా దేవత ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే తీవ్రమైన విపత్తు సంభవిస్తుంది. ప్రజలు దేవత ప్రత్యేక అనుమతితో సజ వైశాఖ, నాగ పంచమి సందర్భాలలో మాత్రమే అడవిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అడవిలోకి వెళ్లేవారు ఉపవాసం పాటించాలి. స్నానం చేసి తల కప్పుకోవాలి. ఇంకా చాలా కఠిన నియమాలు పాటించాలి. స్నానం చేయకుండా, తల కప్పుకోకుండా అడవిలోకి ప్రవేశించడం నిషిద్ధం' అని పూజారి రమేష్ చంద్ తెలిపారు.
యునెస్కో బృందం సైతం
'గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ను 2014లో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా యునెస్కో గుర్తించింది. ఈ పార్క్కు ఆనుకొని ఉన్న సైంజ్ లోయ పరిధిలోనే రింగు వన్ ఉంది. 2012లో గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ పరిశీలన కోసం యునెస్కో నిపుణుల బృందం వచ్చింది. రింగు వనం మాత్రమే పచ్చగా ఉండగా, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు, మూడు కొండలు ఎండిపోయి ఉండటాన్ని ఆ బృందం గమనించింది. ఎందుకిలా జరిగిందని వారు ఆరాతీశారు. రింగు నాగ్ దేవత రక్షణ వల్లే రింగు వనం పచ్చగా ఉందని వారికి తెలిసింది. ఈవిషయం తెలుసుకున్న యునెస్కో బృందం, ఇక్కడి అన్ని అడవులను రింగు నాగ్ దేవతకే అప్పగించాలని అటవీశాఖ అధికారులకు సూచించారు' అని మాజీ బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ (బీడీసీ) సభ్యుడు ఝాబే రామ్ తెలిపారు.
దేవతల పార్లమెంట్ ఆదేశం - స్కీ ప్రాజెక్టు ఔట్
2004లో ఫోర్డ్ మోటార్స్ వ్యవస్థాపకుడు హెన్రీ ఫోర్డ్ మనవడైన ఆల్ఫ్రెడ్ ఫోర్డ్ మనాలి సమీపంలోని పర్వతాలలో రూ.1,500 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి స్కీయింగ్ రిసార్ట్ను నిర్మించాలని భావించారు. దీన్ని ఆసియాలోనే అత్యుత్తమ స్కీ డెస్టినేషన్గా మారుస్తానన్నారు. కానీ కులూ లోయలోని వనదేవతల నిర్వాహక కమిటీలతో కూడిన "దేవతల పార్లమెంట్" (జగతి పుచ్) ఈ ప్రతిపాదనను 2006లో వ్యతిరేకించింది. స్థానికులు తమ సంస్కృతి, ఆచారాలు దెబ్బతింటాయని భావించి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో నాటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యావరణ కారణాలతో ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులను నిలిపివేసింది.
బిజ్లీ మహాదేవ్ రోప్వే పనులకు బ్రేక్
కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత్మాల ప్రాజెక్ట్ కింద కులు జిల్లాలోని పవిత్రమైన బిజ్లీ మహాదేవ్ కొండపై 3.2 కిలోమీటర్ల రోప్వే నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. మొదటి దశ నిర్మాణ పనులకు అనుమతినీ మంజూరు చేసింది. అయితే ఈ కొండపై రోప్వే నిర్మించడం వల్ల తమ మతపరమైన ఆచారాలకు, ప్రకృతికి హాని కలుగుతుందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2025 జూలైలో ఈ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా స్థానికులుభారీ ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ రోప్వే నిర్మాణ పనులు 2026 నాటికి పూర్తి కావాల్సి ఉన్నా, ప్రజా వ్యతిరేకత, న్యాయపరమైన స్టేల కారణంగా పనులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి.
'చెట్టును నరకడానికీ దేవతల అనుమతి'
'నా సర్వీసులో రింగు వన్ పరిధిలో చాలా కేసులను చూశాను. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఒక చెట్టును నరకడానికి కూడా వనదేవతల అనుమతి అవసరమయ్యేది. దైవం అనుమతి పొందిన తర్వాతే గ్రామస్థులు అడవి నుంచి చెట్టును నరికి ఉపయోగించేవారు' అని అటవీ శాఖ రిటైర్డ్ అధికారి భూపేంద్ర శర్మ తెలిపారు.