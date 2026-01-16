ఒక్క వాయిదా పడినా వచ్చేస్తున్నారు- ఆర్టికల్ 32 దుర్వినియోగమవుతోంది: సుప్రీంకోర్టు
ఆర్టికల్ 32 కింద దాఖలు అయిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న వాటిపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడంపై ఆగ్రహం
Published : January 16, 2026 at 12:56 PM IST
SC On Article 32 Misuse : భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 32 కింద పిటిషన్లు దాఖలు చేసే హక్కును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. బాంబే హైకోర్టులో పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉండగానే, ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనపై ఆర్టికల్ 32 కింద నేరుగా సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలోనూ ఆర్టికల్ 32 కింద పిటిషన్లు దాఖలు చేయడం సరికాదని జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయాన్తో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
'ఆర్టికల్ 32 దుర్వినియోగం ఆవుతోంది. ఆర్టికల్ 32 కింద దాఖలయ్యే కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ప్రతి దానికీ హైకోర్టులో ఒక్క వాయిదా పడితే చాలు ఇక్కడ ఆర్టికల్ 32 కింద పిటిషన్ దాఖలు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి దిల్లీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ఇలాంటి పిటిషన్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఇది ఏమిటి? ఇది స్పష్టమైన దుర్వినియోగమే' అంటూ ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఆర్టికల్ 32 కింద దాఖలైన పిటిషన్ కోర్టు ప్రక్రియను, చట్టాన్ని తీవ్రంగా దుర్వినియోగం చేసినట్టేనని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఆ పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టివేసింది.