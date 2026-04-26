వరి తవుడుతో కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్‌కు చెక్- భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో వెల్లడి

వరి తవుడులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు- కొత్తగా క్యాన్సర్‌ కణుతులు ఏర్పడకుండా నిరోధం- పాత కణుతులు పెరగకుండా అడ్డుకట్ట- ఎలుకలు, రోగులపై ప్రయోగ పరీక్షల్లో వెలుగులోకి- 'ఈటీవీ భారత్'తో బీహెచ్‌యూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అఖిలేంద్ర

RICE BRAN FOR COLORECTAL CANCER
వరి తవుడు
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Rice Bran For Colorectal Cancer : ప్రమాదకరమైన కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ (Colorectal Cancer) నివారణ, చికిత్సలకు వరి తవుడు పనికొస్తుందని తాజా పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం(బీహెచ్‌యూ), అమెరికాలోని కొలరాడో విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధకుల సంయుక్త అధ్యయనంలో ఈవిషయం వెల్లడైంది. తొలుత 2023లో ఎలుకలపై ప్రయోగపరీక్షలు చేశారు. వాటికి ఆహారంలో వరి తవుడును అందించగా కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ నుంచి రక్షణ లభించింది. తదుపరిగా మనుషులపై నిర్వహించిన ట్రయల్స్‌లోనూ ఇదే విధమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. తమ పరిశోధనపై ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి మధ్యప్రదేశ్‌‌లోని సాగర్ విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చిన బీహెచ్‌యూ జంతుశాస్త్ర అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అఖిలేంద్ర మౌర్యను ఈటీవీ భారత్‌ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. వరి తవుడు - కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ పరిశోధన గురించి ఆయన చెప్పిన వివరాలతో కథనమిది.

వరి తవుడులో ఔషధ గుణాలు
''తవుడు అనేది వరి (ధాన్యం) నుంచి బియ్యాన్ని వేరు చేసినప్పుడు వచ్చే ఉప ఉత్పత్తి. అయితే దాన్ని రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా చేస్తే కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ నివారణకు సహాయపడుతుందని మేం గుర్తించాం. మేం తొలుత ఎలుకలపై నిర్వహించిన ట్రయల్స్‌లో ఈవిషయం నిరూపితమైంది. వరి తవుడులో ఫినాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్ అనే ఫైటోకెమికల్స్‌ ఉంటాయి. వాటి వల్లే దానికి ఈ అరుదైన ఔషధ గుణాలు వచ్చాయి. ఈ ఫైటోకెమికల్స్ వల్లే వరి పంటకు రంగు, రుచి, వాసన వస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ డయాబెటిక్‌గా పనిచేసే ఔషధ గుణాలు వరి తవుడులోని ఫినాల్స్‌కు ఉంటాయి. ఇక ఫ్లేవనాయిడ్స్ అనేవి శరీరంలోని వాపును తగ్గించడానికి, కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. ఇవన్నీ కలిసి క్యాన్సర్ నివారణలోనూ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి'' అని డాక్టర్ అఖిలేంద్ర మౌర్య తెలిపారు.

వరి పొట్టు

రోగులపై ట్రయల్స్ - అనూహ్య ఫలితాలు
''ఎలుకలపై ప్రయోగ పరీక్షలు సఫలమైన అనంతరం, మేం కొందరు కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ రోగులకు వరి తవుడును ఆహారంగా అందించాం. వారిపై అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నిశితంగా గమనించాం. వరి తవుడును తినడానికి ముందు, తర్వాత ఆయా రోగుల జీర్ణాశయంలోని వివిధ రకాల ఆరోగ్యకర బ్యాక్టీరియాల సంఖ్యలో వచ్చిన మార్పుల సమాచారాన్ని నమోదు చేశాం. వరి తవుడు తిన్న తర్వాత వారి జీర్ణాశయాల్లో ఆరోగ్యకర బ్యాక్టీరియాల సంఖ్య పెరిగినట్లు గుర్తించాం. ఆరోగ్యకర బ్యాక్టీరియాల సంఖ్య పెరగడం అనేది కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ నివారణకు దోహదం చేస్తుంది. వరి తవుడు ఎఫెక్ట్‌తో ఆ రోగుల జీర్ణాశయాల్లో విటమిన్ బీ6 (పైరిడాక్సిన్) మోతాదు ఏకంగా 41 రెట్లు పెరిగింది. దీనివల్ల కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ కణుతులు కొత్తగా ఏర్పడే రిస్క్ తగ్గింది. పాత క్యాన్సర్ కణుతుల పెరుగుదలలో వేగం తగ్గిపోయింది. 24 వారాల పాటు రోగులపై నిర్వహించిన ఈ ట్రయల్స్‌లో మేం కొన్ని విషయాల్ని గుర్తించాం. రోజూ కనీసం 30 గ్రాముల వరి తవుడును తీసుకోవడం సేఫ్. దానివల్ల జీర్ణాశయంలోని ల్యాక్టో బసిల్లస్, బైఫైడో బ్యాక్టీరియాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ వివరాలతో కూడిన పరిశోధనా నివేదిక ఒక ప్రపంచ స్థాయి సైన్స్ జర్నల్‌లోనూ ప్రచురితం అయింది'' అని డాక్టర్ అఖిలేంద్ర మౌర్య చెప్పారు.

బియ్యం

ఏమిటీ కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్?
కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది పెద్దపేగు (Colon) లేదా పురీషనాళం (Rectum)లో వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ వ్యాధి పెద్దపేగులో వస్తే కోలన్ క్యాన్సర్ అంటారు. పురీషనాళంలో వస్తే రెక్టల్ క్యాన్సర్ అని పిలుస్తారు. జీర్ణవ్యవస్థ చివరి భాగంలో కణాలు అసాధారణంగా పెరగడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. ఇది సాధారణంగా పెద్దపేగు లోపలి పొరపై 'పాలిప్స్' (Polyps) అనే చిన్న కణాల సమూహాలుగా మొదలవుతుంది. అయితే అన్ని పాలిప్స్ క్యాన్సర్ కావు.

పాలిప్స్ అంత డేంజరా?
పాలిప్స్ చిన్న పుట్టగొడుగు ఆకారంలో ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఇవి పెద్దపేగు, పురీషనాళంలలో కనిపిస్తాయి. కొన్ని రకాల పాలిప్స్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత క్యాన్సర్‌గా మారే రిస్క్ ఉంటుంది. పాలిప్ సైజు (ముఖ్యంగా 20 మిల్లీమీటర్లు) పెరిగేకొద్దీ క్యాన్సర్ ప్రమాదం సైతం పెరుగుతుంది. అందుకే డాక్టర్లు కోలనోస్కోపీ సమయంలో పాలిప్స్ కనిపిస్తే, అవి క్యాన్సర్‌గా మారకముందే తొలగిస్తారు. అయితే పాలిప్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వైద్యులు సాధారణంగా ఒక చిన్న ముక్కను పరీక్షకు (Biopsy) పంపి, అది క్యాన్సరా కాదా అనేది నిర్ధరిస్తారు.

వరి తవుడు

కారణాలేంటి?
జన్యుపరమైన కారణాలు, మాంసాహారం అధికంగా తినడం, ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు ఉంటుంది. కొందరికి మలవిసర్జన అలవాట్లలో మార్పులు వస్తాయి. విరేచనాలు, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. మలద్వారంలో రక్తస్రావం, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం, అలసట వంటివి చుట్టుముడుతాయి. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించడం బెటర్. కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్‌ను ప్రాథమికంగా గుర్తించడానికి, నిర్ధారించడానికి కోలోనోస్కోపీ (Colonoscopy) అత్యంత కచ్చితమైన, ప్రామాణికమైన పరీక్ష. ఈ ప్రక్రియ క్యాన్సర్‌కు ముందు దశలో ఉన్న పాలిప్‌లను తొలగించడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుంది.

