'ఉత్తర ప్రగల్భాలతో యుద్ధంలో విజయాలు వరించవు'- పాకిస్థాన్పై సీడీఎస్ చురకలు!
పుణెలో జరిగిన సెమినార్లో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ కీలక ప్రసంగం - పాకిస్థాన్పై పరోక్ష విమర్శలు
Published : February 14, 2026 at 10:12 PM IST
CDS General Anil Chauhan On Operation Sindoor : దాయాది పాకిస్థాన్పై సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ పరోక్ష విమర్శలు గుప్పించారు. కొన్ని దేశాలు ప్రగల్భాల ద్వారా విజయం సాధించామని భ్రమపడుతుంటాయని చురకలు అంటించారు. అలాంటి దేశాలకు విజయం ఎప్పటికీ వరించదన్నారు. శనివారం పుణెలో జరిగిన ‘జై సే విజయ్ సెమినార్ ప్రారంభోత్సవంలో సీడీఎస్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భారత రక్షణ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని సీడీఎస్ నొక్కి చెప్పారు.
2025 ఏప్రిల్లో పహల్గాంలో పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు జరిపిన దాడికి సమాధానంగా మే నెలలో భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' విజయాన్ని సీడీఎస్ గుర్తుచేశారు. పాకిస్థాన్ పేరును నేరుగా ఎత్తకుండానే దాయాది దేశానికి సీడీఎస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. కూలిపోయిన ఉగ్రవాద స్థావరాలు, ధ్వంసమైన రన్వేలు, పనికిరాని వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల మీద నిజమైన విజయాన్ని ఎప్పటికీ నిర్మించలేరని పాకిస్థాన్ను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.
రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో భారత రక్షణ రంగం ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదర్కోబోతోందనే దానిపై సీడీఎస్ వివరించారు. మారుతున్న ప్రపంచంలో శాశ్వత మిత్రులు కానీ, శత్రువులు కానీ ఉండరని చెప్పకొచ్చారు. ఎవరిని నమ్మాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే భారత్ మానసికగా, నిర్మాణపరంగా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకునేలా సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
భవిష్యత్ యుద్ధాలు అత్యంత పోటీతత్వంతో, అధునాతన సాంకేతికతో కూడి ఉంటాయని, వాటిని ఎదుర్కోవడానికి కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రపంచ దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యాలు అవసరమే కానీ, అవి దేశ సొంత సామర్థ్యానికి ప్రత్యామ్నాయం కాకూడదని వ్యాఖ్యానించారు. వ్యూహాత్మక స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం దేశీయ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలన్నారు.
"విజయం అనేది కేవలం వాక్చాతుర్యం వల్ల వరించదు. మన పొరుగున ఉన్న కొన్ని దేశాలు కేవలం మాటలతో విజయాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి. కానీ విజయం అనేది 'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో మనం ప్రదర్శించినట్లుగా సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపితమవ్వాలి. ధ్వంసమైన ఉగ్రవాద శిబిరాలు, దెబ్బతిన్న రన్వేలు, నిర్వీర్యమైన విమానశ్రయాలు, పనికిరాని వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల మీద విజయాన్ని నిర్మించలేరు. ఇటువంటి విజయాలు ఎంతో కాలం నిలవవు. రాబోయే దశాబ్ద కాలం కోసం భారత రక్షణ వ్యవస్థను, భవిష్యత్తులో మన ముందున్న సవాళ్లను నిశితంగా అంచనా వేయాలి. రాబోయే కాలం మరింత పోటీతత్వం, సాంకేతికంగా విచ్ఛిన్నకరంగా మారబోతోందని నేను నమ్ముతున్నాను" అని సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అన్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్లో భాగంగా పాకిస్థాన్పై భారత్ విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిలో పాకిస్థాన్ ఎయిర్ బేస్లు, రన్ వేలు ధ్వంసమయ్యాయి. కానీ, పాకిస్థాన్ మాత్రం తమ వైఫల్యాన్ని ఒప్పుకోలేదు. పైగా భారత దాడులను తిప్పికొట్టామని భారత్కు భారీ నష్టం చేకూర్చామని పాక్ మీడియాలో ఆ దేశ ఆర్మీ, ప్రభుత్వ పెద్దలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకున్నారు. భారత్ తన వైమానిక దాడుల వీడియోలను, శాటిలైట్ చిత్రాలను సాక్ష్యాలుగా చూపినా పాక్ ప్రభుత్వం అవన్నీ అబద్ధాలని కొట్టిపారేసింది. తమ దేశపు రక్షణ వ్యవస్థ విఫలమైందనే నిజాన్ని దాచిపెట్టి, కేవలం భావోద్వేగపూరిత ప్రసంగాల ద్వారా అక్కడి ప్రజలను రెచ్చగొట్టి వారి దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నించింది. ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్ అలాంటి కామెంట్స్ చేస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారాన్ని ఎండగట్టేందుకే సీడీఎస్ చౌహాన్ తాజాగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా, భారత్- చైనా సరిహద్దు వివాదాలు, టిబెట్ అంశంపై కూడా శుక్రవాం సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ మాట్లాడారు. ఈ అంశాలపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. టిబెట్ విషయంలో దశాబ్దాల క్రితమే భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. నాటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రభుత్వం 1954లోనే టిబెట్ను చైనాలో భాగంగా గుర్తించిందన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన చారిత్రక 'పంచశీల ఒప్పందం'లో కూడా ఈ అంశం ప్రస్తావన ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
