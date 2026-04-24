'సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించండి'- జనగణనపై ఆర్​జీఐ కీలక ఆదేశాలు

గృహ గణనలో సైనిక స్థావరాల వంటి ప్రత్యేక ప్రాంతాలను చేర్చకూడదని కూడా ఆర్‌జీఐ సూచన

Registrar General of India on Census (Representational image (IANS))
Published : April 24, 2026 at 5:20 PM IST

Registrar General of India on Census : జనగణనపై భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్ (ఆర్‌జీఐ) కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. స్వేచ్ఛాయుత జనగణన నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగించేలా బెదిరింపులు లేదా భయపెట్టే చర్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న సమస్యాత్మక గ్రామాలు, నివాస ప్రాంతాలు, వర్గాలను గుర్తించాలని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్లను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న గృహ గణనలో సైనిక స్థావరాల వంటి ప్రత్యేక ప్రాంతాలను చేర్చకూడదని కూడా ఆర్‌జీఐ సూచించారు. జనగణన కోసం పాన్-ఇండియా హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1855 కూడా ప్రారంభించినట్లు గుర్తు చేశారు. దీంతో పాటు జనగణనకు సంబంధించి పలు కీలక సూచనలు చేస్తూ భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ నారాయణ్ సింగ్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

"స్వేచ్ఛాయుత జనగణన నిర్వహణకు ఏదైనా బెదిరింపు, భయపెట్టే చర్య లేదా ఆటంకానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న గ్రామాలు/చిన్న గ్రామాలు/నివాస ప్రాంతాలు, వర్గాలను గుర్తించాలి. ఇందుకోసం రెవెన్యూ గ్రామాల వారీగా కసరత్తు నిర్వహించాలి. అధికారులు తమ ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించి స్థానిక గ్రామ అధికారులు, పట్వారీలు, లేఖ్‌పాల్‌లు, తలట్టిలు, గ్రామ పరిపాలనా అధికారులను సంప్రదించి ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలి. ఈ జాబితాను ఖరారు చేసే ముందు స్థానిక పోలీసు అధికారులు (SHO), బ్లాక్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్లు (BDO) వంటి పౌర అధికారులను కూడా సంప్రదించాలి. ఇంకా బెదిరింపు లేదా భయపెట్టే చర్యలు, నేరాలకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించాలి. ఈ ప్రక్రియ చేసేటప్పుడు గత ఘటనలు, ప్రస్తుత అనుమానాలు రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రధాన జనగణన అధికారి (PCO) అటువంటి సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి, వరుసగా మొత్తం జిల్లాలోని ప్రమాదకర ప్రాంతాల మ్యాపింగ్‌ను ఖరారు చేయాలి."

--మృత్యుంజయ్ నారాయణ్ సింగ్, భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్

బలహీన ప్రాంతాల్లో స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాతమైన జనగణన జరిగేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులు, పీసీఓలకు ఆర్జీఐ ఆదేశించారు. అటువంటి ప్రాంతాలను సందర్శించి, స్థానిక ప్రజలను కలిసి జనగణన ఉద్దేశం, ఏర్పాట్లను వివరించాలని కోరారు. ఈ విషయంపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఎస్​పీ ద్వారా పీసీఓకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించాలని జనగణన కమిషనర్ జిల్లా నిఘా విభాగాలకు సూచించారు. జనగణన పరిభాషలో జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లను ప్రధాన జనాభా గణన అధికారులుగా పరిగణిస్తారు.

"జిల్లాకు సంబంధించిన గ్రామాల వారీగా ప్రమాదకర ప్రాంతాల మ్యాపింగ్ జిల్లా జనగణన అధికారుల (డీసీఓల) వద్ద అందుబాటులో ఉండాలి. డీసీఓ అధికారులు తప్పనిసరిగా అటువంటి ప్రాంతాలను సందర్శించి, గ్రామస్థులతో మాట్లాడి అక్కడి పరిణామాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడానికి పీసీఓ, జిల్లా ఎస్​పీ సంయుక్తంగా సమీక్షించి, ఒక నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఖరారు చేయాలి. ప్రమాదకర ఆవాసాలు, వర్గాల ప్రజలను సరిగ్గా లెక్కిస్తున్నారా లేదా అని ధృవీకరించడానికి అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. కొన్ని వర్గాల ప్రజలను లెక్కించడం లేదని లేదా తప్పుడు సమాచారం నమోదు చేస్తున్నారని లేదా తిరిగి పంపుతున్నారని కనుగొంటే వారు వెంటనే చార్జ్ ఆఫీసర్/పీసీఓకు తెలియజేయాలి."

--మృత్యుంజయ్ నారాయణ్ సింగ్, భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్

జనగణనకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవడానికి, పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించడానికి చార్జ్ ఆఫీసర్, పీసీఓ అటువంటి ప్రాంతాలకు బృందాలను పంపాలని అందులో పేర్కొన్నారు. జనగణన తర్వాత బలహీన ప్రాంతాల ప్రజలను పూర్తిగా, సరిగ్గా లెక్కించారా లేదా అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ చార్జ్ ఆఫీసర్, పీసీఓ గ్రామాల వారీగా ఒక లిఖితపూర్వక నివేదికను డీసీఓకు సమర్పించాలని సూచించారు. జనాభాలోని ఏ వర్గానికైనా ఆటంకం లేదా ముప్పు గురించి ఏదైనా ఫిర్యాదు అందినా స్థానిక యంత్రాంగం దానిపై ఆలస్యం చేయకుండా విచారణ జరపాలని పేర్కొన్నారు.

స్వాతంత్య్రం తర్వాత జరుగుతున్న ఎనిమిదో జనగణనను రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. మొదటి దశను ఇళ్ల జాబితా, గృహ గణన (హెచ్‌ఎల్‌ఓ) అని, రెండో దశను జనగణన అని పిలుస్తారు. ఇళ్ల జాబితా, గృహ గణన కోసం ఏప్రిల్ 16న పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు ప్రారంభమయ్యాయి. నెల రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏప్రిల్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 మధ్య ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం దశలవారీగా ప్రకటిస్తుంది. అయితే, క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు ముందు స్వీయ గణన కోసం 15 రోజుల గడువు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పౌరులు ఒక పోర్టల్ ద్వారా హెచ్‌ఎల్‌ఓ (HLO) దశ ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చి, ధృవీకరణ సమయంలో గణన అధికారులతో పంచుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక ఐడీని పొందవచ్చు.

మొదటిసారిగా జనగణను పూర్తి డిజిటల్‌ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తున్నారు. అధికారులు డేటాను సేకరించడానికి ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగిస్తారు. గృహాల జాబితా కార్యకలాపాల సమయంలో, గణన అధికారులు ప్రతి ఇంటిని స్వయంగా సందర్శించి, ఇళ్లలోని ప్రాథమిక సౌకర్యాలు, ఇంటి యజమాని పేరు, లింగం వంటి వివరాలకు సంబంధించి 33 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. జనగణన రెండో దశ జనాభా లెక్కింపు వచ్చే ఏడాది ప్రారంభమవుతుంది.

