జనగణన వేళ సోషల్ మీడియాపై నిఘా ఉంచాలి- రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశం

జనగణన ప్రక్రియను పక్కా నిర్వహించేందుకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు- తప్పుడు వార్తలను కట్టడి చేయాలని రాష్ట్రాలకు సూచన

Published : April 14, 2026 at 8:51 AM IST

RGI directs census directorates: 'జనగణన-2027' ప్రక్రియలో భాగంగా హౌస్ లిస్టింగ్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జనగణన ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండేందుకు కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. జనగణనపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు ప్రచారాలు, అసత్య వార్తలపై నిఘా పెట్టాలని అన్ని రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్​జీఐ) మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల సెన్సస్ డైరెక్టరేట్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతికూల కథనాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, ఇందుకోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా వాస్తవాలను తెలపాలి

జనగణనపై ఏదైనా ప్రతికూల అంశం కనిపిస్తే, వెంటనే దానిపై స్పందించి వాస్తవాలను ఫ్యాక్ట్ రూపంలో ప్రజల ముందు ఉంచాలని ఆర్​జీఐ ఆదేశించారు. ఇందుకోసం కేవలం నిఘా ఉంచడమే కాకుండా, సమర్థవంతమైన కంటెంట్‌ను సృష్టించగలిగే నిపుణులను బృందాలలో నియమించాలని సూచించారు.

