ప్రజా ఉద్యమంగా వ్యక్తిగత విషాదం- టీఎంసీ కంచుకోటలో ఆర్జీకర్ బాధితురాలి తల్లి విజయం!
56వేలకుపైగా లీడ్లో దూసుకుపోతున్న పానిహాటి నియోజకవర్గం బీజేపీ అభ్యర్థి రత్నా దేవ్నాథ్- 2011 నుంచి టీఎంసీకి కంచుకోటగా ఉన్న సీటులో భారీ మార్పు- మహిళల భద్రత, న్యాయం అంశాలే ఎన్నికల ప్రధాన అజెండా
Published : May 4, 2026 at 6:33 PM IST
Assembly Elections 2026 : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కమలం గుర్తు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటికే 87 స్థానాల్లో గెలిచింది. ఈ క్రమంలో బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పానిహాటి నియోజకవర్గం ఫలితం కీలక అంశంగా మారింది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో పోటీకి దిగిన బీజేపీ అభ్యర్థి, ఆర్జీకర్ మెడికల్ కాలేజీ ఘటనలో బాధితురాలి తల్లి రత్నా దేవ్నాథ్ 56 వేలకుపైగా ఓట్ల ఆధిక్యంతో దూసుకుపోతున్నారు. విజయానికి చేరువలో ఉన్నారు. అయితే, 2011 నుంచి టీఎంసీ ఆధీనంలో ఉన్న ఈ సీటులో వచ్చిన ఈ భారీ మార్పు రాజకీయ పరంగా సంచలనంగా మారింది.
"నా కుమార్తె ఈ దేశం మొత్తానికి కుమార్తె. ప్రపంచమంతా పానిహాటి వైపు చూస్తోంది. నా పోరాటం ఇక్కడితో ముగిసిపోదు. నేను బతికి ఉన్నంత కాలం, నా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటాను. ప్రస్తుతం ఈ కేసు కోర్టులో విచారణలో ఉంది. నా పోరాటం ముందుకూ సాగుతుంది."
- రత్నా దేవ్నాథ్, ఆర్జీకర్ బాధితురాలి తల్లి
#WATCH | North 24 Parganas | Mother of the victim of the RG Kar Medical College rape and murder case & BJP candidate Ratna Debnath from the Panihati seat, says, " my daughter is the daughter of the entire nation. the whole world was watching panihati. my fight does not end here.… pic.twitter.com/Dnq22MWwvr— ANI (@ANI) May 4, 2026
ఇప్పటివరకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న రత్నా దేవ్నాథ్, తన వ్యక్తిగత విషాదాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మలుచుకుని ఎన్నికల రంగంలోకి దిగడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. తన కుమార్తెకు జరిగిన ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ 'ఇది ఒక్క మా కుటుంబానికి జరిగిన విషయం కాదు, ఎవరికైనా జరగొచ్చు' అనే సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా విస్తృత స్పందన పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, పానిహాటి నియోజకవర్గంలో జరిగిన ప్రచారంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం వంటి అంశాల కంటే మహిళల భద్రత, న్యాయం అనే అంశాలే ప్రధానంగా వినిపించాయి. రత్నా దేవ్నాథ్ సభలు ప్రతి ఒక్కటి ఆర్జీకర్ ఘటనకు సంబంధించిన బాధను గుర్తుచేసేలా సాగాయి. మరోవైపు, మహిళల భద్రత పట్ల ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని కూడా రత్నా దేవ్నాథ్ విలేకరుల సమావేశంలో ఆరోపించారు. ప్రజలు టీఎంసీని పెకిలించి పారదోలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు.
పోలింగ్ రోజు పాలిహాటిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
ఇదిలా ఉండగా, పోలింగ్ రోజున కూడా పాలిహాటిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు సమాచారం. రత్నా దేవ్నాథ్ను కొంతమంది టీఎంసీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారని, దుర్భాషలాడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ ఆమె పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దే ఉండి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం ఆమెకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చినట్లైంది. అంతేకాదు, ఉత్తర 24 పరగణాల్లో రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన పోలింగ్ (91.70 శాతం) ఆమె ప్రతీకారానికి సాధనంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లు ఈసారి గణనీయంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం, వారి ఓటింగ్ తీరు ఫలితాలపై ప్రభావం చూపినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటివరకు మహిళా ఓటర్ల మద్దతు టీఎంసీకి ప్రధాన బలం. లక్ష్మీర్ భండార్ వంటి సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఆ వర్గంలో మంచి ప్రభావం చూపాయి. అయితే ఈసారి ఆ మద్దతులో చీలికలు కనిపించాయని తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించినట్లు కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా 'మోదీ వర్సెస్ మమత'గా జరిగే పోటీని 'ప్రజలు వర్సెస్ వ్యవస్థ'గా మలచడం ద్వారా కొత్త కోణాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ మార్పు పానిహాటి ఫలితంలో స్పష్టంగా ప్రతిఫలించినట్లు తెలుస్తోంది. రత్న దేవ్నాథ్ కేవలం ఒక నియోజకవర్గాన్ని గెలవడమే కాకుండా, విభిన్న ప్రతిపక్షానికి ఒక నైతిక కేంద్ర బిందువుగా నిలిచారు. ఇక మమతా బెనర్జీ తనను 'స్ట్రీట్ ఫైటర్'గా నిర్మించుకున్న రాజకీయ ప్రతిష్ఠకు ఈ ఫలితం సవాల్గా మారింది. అదే సమయంలో వ్యక్తిగత బాధను ప్రజా సమస్యగా మలచుకుని పోరాడిన రత్నా దేవ్నాథ్ ప్రజల్లో కొత్త నాయకత్వానికి సంకేతంగా నిలిచారు.
