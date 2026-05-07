డయాబెటిస్ రోగులకు గుడ్‌న్యూస్- ఇకపై శ్వాసతోనే షుగర్‌ టెస్ట్‌- బ్లడ్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు!

షుగర్ రోగులకు టెస్టుల కోసం పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసిన కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకులు- శ్వాసతోనే ఈజీగా, తక్కువ ఖర్చుతో షుగర్ టెస్టు- పరిశోధకుల ఆవిష్కరణపై ప్రశంసలు

The CUSAT Research Team
Published : May 7, 2026 at 10:25 PM IST

Sugar Test With Breath : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాధుల్లో మధుమేహం (షుగర్) ఒకటి. చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా షుగర్ అందరికీ వచ్చేస్తోంది. అయితే మధుమేహ బాధితుల్లో చక్కెర స్థాయిలను గుర్తించాలంటే రక్తం తీసి గ్లూకోమీటర్‌తో పరీక్షించాల్సిందే. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా కేవలం శ్వాసతోనే చక్కెర స్థాయిలను గుర్తించే పరికరాన్ని కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (CUSAT) పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ పరికరం పేరు 'మినియేచరైజ్డ్ ట్రైబోఎలెక్ట్రిక్ బ్రీత్ ఎసిటోన్ సెన్సార్'. దీంతో రక్తం తీయకుండానే టెస్టులు చేసి షుగర్ ఉందో లేదో గుర్తించొచ్చు. అంతేకాకుండా బాడీ ఫిట్‌నెస్ స్థాయిలను పర్యవేక్షించవచ్చు. ఈ స్టోరీలో ఈ డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుందో సవిరంగా తెలుసుకుందాం పదండి.

డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ప్రస్తుతం రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పర్యవేక్షించడానికి వేలికి సూదిని గుచ్చి రక్తం తీస్తారు. తర్వాత గ్లూకోమీటర్‌తో టెస్టు చేసి చక్కెర స్థాయిలను గుర్తిస్తారు. అయితే ఇలాంటి బాధాకరమైన పద్ధతిలో షుగర్ టెస్టులు చేయకుండా తీసుకొచ్చిన పరికరమే 'మినియేచరైజ్డ్ ట్రైబోఎలెక్ట్రిక్ బ్రీత్ ఎసిటోన్ సెన్సార్'. ఇందులో ఒక్కసారి శ్వాసను ఊదితే చాలు రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు తెలిసిపోతాయి. సంప్రదాయ పరీక్షా పరికరాల్లా కాకుండా ఇది పనిచేయడానికి బ్యాటరీ లేదా బాహ్య విద్యుత్ అవసరం లేదు. ఈ సెన్సార్ పూర్తిగా స్వయంశక్తితో పనిచేస్తుంది.

త్వరలో టెస్టుల రిపోర్టులు
ఈ పరికరాన్ని నైలాన్ ఫిల్మ్, రాగి రేకును ఉపయోగించి తయారుచేశారు. వినియోగదారుడు శ్వాసను బయటకు వదిలినప్పుడు జరిగే కదలిక నుంచి ఈ సెన్సార్ విద్యుత్తును (ట్రైబోఎలెక్ట్రిక్ ప్రభావం) ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఈ డివైజ్ శ్వాసలోని ఎసిటోన్ స్థాయిలను ముఖ్యంగా గుర్తిస్తుంది. సాధారణంగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు, కీటోయాసిడోసిస్ (టైప్-1 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో, కొన్నిసార్లు టైప్- 2 మధుమేహం ఉన్నవారిలో కనిపించే అత్యవసర ఆరోగ్య పరిస్థితి) ప్రమాదం ఉన్నవారి శ్వాసలో ఎసిటోన్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ చిన్న పరికరం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా త్వరగా ఫలితాలను అందిస్తుంది.

అథ్లెట్లకు ఉపయోగకరంగా డివైజ్
షుగర్ టెస్టులకే కాకుండా ఈ పరికరం అథ్లెట్లకు, ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ డివైజ్‌తో ఎసిటోన్ స్థాయిలను తనిఖీ చేయడం ద్వారా శరీరం ఎన్ని కేలరీలను ఖర్చు చేస్తుందో గుర్తించొచ్చు. వ్యాయామం చేసేటప్పుడు శరీరం కొవ్వును కరిగించినప్పుడు, శ్వాసలో పెరిగే ఎసిటోన్‌ను కచ్చితంగా ట్రాక్ చేయడానికి ఈ డివైజ్ పనికొస్తుంది. CUSATలోని పాలిమర్ సైన్స్ అండ్ రబ్బర్ టెక్నాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్, ఇంటర్-యూనివర్సిటీ సెంటర్ ఫర్ నానోమెటీరియల్స్ అండ్ డివైసెస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ హనీ జాన్ నేతృత్వంలోని బృందం ఈ డివైజ్‌ను రూపొందించింది. రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ డాక్టర్ ధను ట్రెసా మాథ్యూ, పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెలో డాక్టర్ అన్షిదా మయీన్, అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ విభాగం ప్రొఫెసర్, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ డాక్టర్ ఎన్ మనోజ్ తదితరులు కూడా ఈ పరిశోధనలో పాలుపంచుకున్నారు.

కేంద్రం నుంచి పేటెంట్ మంజూరు
ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణకు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పేటెంట్ మంజూరు చేసింది. ఈ డివైజ్ తయారీకి అయ్యిన ఖర్చు చాలా తక్కువ. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి తక్కువ ఖర్చుతో షుగర్ వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రయోగశాలలకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే సులభంగా ఉపయోగించుకునే విధంగా ఈ డివైజ్‌ను అభివృద్ధి చేసే పనిలో పరిశోధకులు నిమగ్నమయ్యారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో కేరళ నుంచి వచ్చిన ఈ ఆవిష్కరణ ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ ఆవిష్కరణను ప్రజలు ఉపయోగించుకోగల ఒక చిన్న పరికరంగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని డాక్టర్ మనోజ్ తెలిపారు. ఈ ఆవిష్కరణ ఏడాది క్రితమే జరిగినప్పటికీ పేటెంట్ పొందిన తర్వాతే దీనిని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. "రక్త పరీక్ష ద్వారా షుగర్ స్థాయిలను గుర్తించవచ్చు. మా పరికరం మధుమేహ స్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి శ్వాసలోని ఎసిటోన్‌ను విశ్లేషిస్తుంది. దీనివల్ల ల్యాబ్‌లో రోగులు ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దీంతో ఎక్కువ మందికి, త్వరగా షుగర్ టెస్టులు చేయవచ్చు. అయితే క్లినికల్ ట్రయల్స్ పూర్తై, డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆమోదం లభించిన తర్వాత మాత్రమే ఈ పరికరాన్ని రోగ నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు" అని మనోజ్ స్పష్టం చేశారు.

