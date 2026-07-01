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భారత్, పాక్ మధ్య శాంతి చర్చలు పునఃప్రారంభించాలి- మోదీ, షరీఫ్‌కు 100 మందికిపైగా ప్రముఖుల బహిరంగ లేఖ

భారత్, పాకిస్థాన్ ప్రధానులకు 100 మందికిపైగా ప్రముఖుల విజ్ఞప్తి- భారత్, పాక్ మధ్య శాంతి చర్చలు తిరిగి ప్రారంభించాలని లేఖ- ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలకాలని పిలుపు

Open Letter India Pakistan
Open Letter India Pakistan (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 6:17 PM IST

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Open Letter India Pakistan : భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య దౌత్య సంబంధాల్ని పునరుద్ధరించి, ద్వైపాక్షిక చర్చల్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని ఇరు దేశాలకు చెందిన దాదాపు 100 మందికిపైగా ప్రముఖులు సంయుక్తంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. దక్షిణాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధి కోసం ఘర్షణలకు బదులుగా సంభాషణ, సహకార మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని ఇరు ప్రభుత్వాల్ని కోరారు. రెండు దేశాల మధ్య దౌత్య, వాణిజ్య, రవాణా సంబంధాల్ని మునుపటిలా సాధారణ స్థితికి తీసుకురావాలని అభ్యర్థించారు. జూన్ 30వ తేదీతో విడుదలైన ఈ బహిరంగ లేఖపై భారత్‌కు చెందిన 61 మంది, పాకిస్థాన్‌కు చెందిన దాదాపు 55 మంది ప్రముఖులు సంతకాలు చేశారు. సెంటర్ ఫర్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ ఛైర్మన్ ఓపీ షా సమన్వయంతో ఈ లేఖను రూపొందించారు.

ఇక ఈ లేఖపై జమ్ముకశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఫరూక్ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీ, మాజీ రా (RAW- భారత గూఢచార సంస్థ) చీఫ్ ఏఎస్ దులత్, రాజ్యసభ సభ్యుడు మనోజ్ ఝా, కేంద్ర మాజీ మంత్రి మణిశంకర్ అయ్యర్, మితవాద వేర్పాటువాద నాయకుడు మిర్వైజ్ ఉమర్ ఫరూక్, పాకిస్థాన్ మాజీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఖుర్షీద్ మహ్ముద్ కసూరీ, మాజీ దౌత్యవేత్త అష్రఫ్ జహంగీర్ ఖాజీతో పాటు పలువురు మాజీ రాయబారులు, పౌర సమాజ ప్రతినిధులు సంతకాలు చేశారు.

'చర్చలే సమస్యల పరిష్కారానికి ఏకైక మార్గం'- లేఖలో ప్రముఖులు
ఈ సందర్భంగా భారత్, పాక్ మధ్య విభేదాల్ని పరిష్కరించేందుకు నిరంతర ద్వైపాక్షిక చర్చలే ఏకైక మార్గమని లేఖలో వారు పేర్కొన్నారు. దక్షిణాసియాలో శాంతిని నెలకొల్పడం, పరస్పర సహకారాన్ని పునరుద్ధరించడం, సాధారణ పరిస్థితులకు తీసుకొచ్చేందుకు రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలు అర్థవంతమైన, దీర్ఘకాలిక చర్యలు చేపట్టాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇదే సమయంలో రెండు దేశాల మధ్య పూర్తి స్థాయిలో దౌత్య సంబంధాల్ని పునరుద్ధరించాలని, హైకమిషనర్లను తిరిగి నియమించాలని, సాధారణ వీసా సేవల్ని కూడా పునఃప్రారంభించాలని లేఖలో సూచించారు. ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని ద్వైపాక్షిక అంశాలపై సమగ్ర చర్చలు ప్రారంభించాలని కోరారు.

'సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేలా చర్యలు చేపట్టాలి'
జమ్ముకశ్మీర్‌కు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపైనా చర్చలు కొనసాగించాలని ఆ ప్రముఖులు లేఖలో పేర్కొన్నారు. 2004 నుంచి 2007 వరకు ఇరు దేశాలు చర్చించిన అంశాల్ని మరోసారి పరిశీలించాలని సూచించారు. ఇరు దేశాల భద్రతా ఆందోళనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సైనిక ఉద్రిక్తతల్ని తగ్గించే చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. లేఖలో పేర్కొన్న ఇతర అంశాలు చూస్తే- 'భారత్ పాకిస్థాన్ మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు తిరిగి ప్రారంభించాలి. అట్టారీ వాఘా సరిహద్దు వాణిజ్య మార్గాన్ని తిరిగి తెరవాలి. దిల్లీ- లాహోర్ బస్సు సర్వీస్, శ్రీనగర్- ముజఫరాబాద్ బస్సు సర్వీస్, సంజౌతా ఎక్స్‌ప్రెస్, థార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు సేవల్ని పునరుద్ధరించాలి. కార్గిల్ స్కార్దూ మార్గాన్ని తెరవాలి. కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్ తిరిగేందుకు వీలుగా ఇరు దేశాలు గగనతలాల్ని మళ్లీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి' అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

200 కోట్ల మంది సంక్షేమం, ఆశయాల కోసమే
ఇదే సమయంలో కర్తార్‌పుర్ సాహిబ్ కారిడార్‌ను పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరించాలని, శారదా పీఠాన్ని యాత్రికుల కోసం తెరవాలని లేఖలో సూచించారు. 'దక్షిణాసియా భవిష్యత్తు- విభేదాలు, ఘర్షణలతో కాకుండా శాంతి, అభివృద్ధి, పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలి' అని పేర్కొన్నారు. చివరగా ఇది ఏ రాజకీయ వైఖరికి మద్దతుగా రాసిన లేఖ కాదని, దాదాపు 200 కోట్ల మంది ప్రజల సంక్షేమం, ఆశయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసిన విజ్ఞప్తి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. భారత్- పాకిస్థాన్‌ జనాభాలో అధిక శాతం యువతేనని, ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల లక్షలాది మంది యువత ఉపాధి, విద్య, వ్యాపారం, అభివృద్ధి అవకాశాల్ని కోల్పోతున్నారని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఘర్షణకు బదులుగా సహకారం, శత్రుత్వానికి బదులు సంభాషణ, ఒంటరితనానికి బదులుగా పరస్పర భాగస్వామ్యాన్ని ఎంచుకోవాలని ఇరు ప్రభుత్వాల్ని కోరారు.


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