విద్యార్థులకు రూ.కోట్ల ఉపకారవేతనాలు! రిటైర్డ్ టీచర్ అలుపెరుగని సేవ- పెన్షన్‌ డబ్బుల్లోనూ సగం సామాజిక సేవకే

24 ఏళ్లుగా రిటైర్డ్ టీచర్ సామాజిక సేవ- ఉపకారవేతనాలపై పేద స్టూడెంట్స్‌కు నారాయణ నాయక్ సమాచారం- ఏటా 300 స్కూళ్లలో అవగాహనా కార్యక్రమాలు- రోజూ ఉదయం 6 నుంచి రాత్రిదాకా సేవకే అంకితం

Retired Teachers Social Service
Retired Teachers Social Service (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 1:11 PM IST

Retired Teachers Social Service : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యాక రెస్ట్ తీసుకుందామని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ ఓ రిటైర్డ్ టీచర్ మాత్రం అలా ఆలోచించలేదు. ఆర్థిక కారణాల వల్ల ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకూడదని నారాయణ నాయక్ నిశ్చయించుకున్నారు. స్కూళ్ల నుంచి యూనివర్సిటీల దాకా వివిధ దశల్లో లభించే స్కాలర్‌షిప్‌ల గురించి పేదవర్గాల విద్యార్థులకు ఆయన గత 24 ఏళ్లుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. బాల్యంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలు 83 ఏళ్ల వయసులోనూ నారాయణ నాయక్‌ను ఈ సేవాకార్యం దిశగా వెన్నుతట్టి నడిపిస్తున్నాయి. ఇంతకీ అవేమిటి? పేద కుటుంబంలో జన్మించి, గవర్నమెంట్ టీచర్ ఎలా అయ్యారు? ప్రస్తుతం విద్యార్థులకు అవగాహనా కార్యక్రమాలను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు ? తెలుసుకుందాం.

స్కూలు ఫీజుకు డబ్బుల్లేక ఇంట్లోనే
కర్ణాటక దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలోని సిద్ధకట్టే గ్రామంలో రిటైర్డ్ టీచర్ కె నారాయణ నాయక్ నివసిస్తున్నారు. ఆయన నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన ఐదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు, వారి కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉంది. దీంతో నారాయణ నాయక్‌ను తల్లిదండ్రులు స్కూలుకు పంపలేదు. స్కూలుకు పంపకుంటే, అన్నం తినను అని ఆయన మారాం చేశారు. దీన్నిచూసి వాళ్ల నాన్న ఏదోలా డబ్బులు సర్దుబాటు చేసి ఫీజు చెల్లించి నారాయణను స్కూలుకు పంపారు. ఆయన ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సమస్యే ఎదురైంది. మళ్లీ అన్నం తినను అంటూ నారాయణ నాయక్‌ తేల్చి చెప్పారు. ఈసారి కూడా వాళ్ల నాన్న అతికష్టం మీద ఫీజును కట్టి ఆయనను స్కూలుకు పంపారు. 9వతరగతి నుంచి పదోతరగతి వరకు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలోని పాఠశాలకు చెప్పులు లేకుండానే నారాయణ నడిచి వెళ్లారు. ఈవిధంగా ఎన్నో సవాళ్ల నడుమ ఆయన పాఠశాల విద్య పూర్తయింది. తదుపరిగా ఉన్నత విద్యను పూర్తిచేసి, గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూలులో టీచర్ జాబ్‌ను సాధించారు.

RETIRED TEACHERS SOCIAL SERVICE
రిటైర్డ్ టీచర్ కె నారాయణ నాయక్ (ETV Bharat)

గత 24 ఏళ్లుగా ఏటా 300 స్కూళ్లలో కార్యక్రమాలు
బాల్యంలో ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇప్పుడు కె నారాయణ నాయక్‌ను సేవాకార్యం దిశగా నడుపుతున్నాయి. ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, ఇంటర్, డిగ్రీ, ఐటీఐ, బీఈడీ, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో పేద వర్గాల విద్యార్థులే ఉంటారు. తనలాంటి పరిస్థితి వారికి రాకూడదని ఆయన మనసారా కోరుకుంటున్నారు. అందుకే గత 24 ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు వివిధ స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్స్, స్కీంల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం సగటున 300కుపైగా విద్యా సంస్థలకు వెళ్లి, ఆయన పిల్లలకు ఈవిలువైన సమాచారాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. దీన్ని వాడుకొని ఇప్పటివరకు వేలాది మంది విద్యార్థులు, కోట్లాది రూపాయలు విలువైన స్కాలర్‌షిప్‌లను పొందడం విశేషం.

RETIRED TEACHERS SOCIAL SERVICE
రిటైర్డ్ టీచర్ కె నారాయణ నాయక్ (ETV Bharat)

ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రిదాకా
ప్రభుత్వ స్కూళ్ల ఇన్‌స్పెక్టర్‌ హోదాలో కె నారాయణ నాయక్‌ రిటైర్ అయ్యారు. అనంతరం వామదపాడలోని ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీలో లెక్చరర్‌గా కొన్నేళ్లు పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారు. 2001 నుంచి నేటి వరకు దక్షిణ కన్నడ, ఉడుపి జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌ల గురించి, వాటి అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానంపై నారాయణ నాయక్‌ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అయితే 2007 సంవత్సరం నుంచి తన పూర్తి సమయాన్ని ఈ అవగాహనా కార్యక్రమాలకే వెచ్చిస్తున్నారు. ఇందుకోసం రోజూ ఉదయం 6 గంటలకే ఆయన ఇంటి నుంచి బయలుదేరి వెళ్తారు. రాత్రికల్లా ఇంటికి చేరుకుంటారు. 83 సంవత్సరాల వయసులోనూ కె నారాయణ నాయక్‌ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. 25 కి.మీలోపు దూరంలో ఉండే విద్యాసంస్థలకు బైక్‌పై వెళ్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉండే విద్యాసంస్థలకు బస్సులో వెళ్తారు.

RETIRED TEACHERS SOCIAL SERVICE
రిటైర్డ్ టీచర్ కె నారాయణ నాయక్ (ETV Bharat)

పెన్షన్‌లో సగం సామాజిక సేవకే
ప్రతినెలా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులే నారాయణ నాయక్‌‌కు జీవనాధారం. ఈ డబ్బుల్లో సగ భాగాన్ని ఆయన సామాజిక సేవ కోసమే ఖర్చు చేస్తుంటారు. పాఠశాలలు తిరగడానికి, విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్ సమాచార మెటీరియల్‌ను అందించడానికి డబ్బులను వెచ్చిస్తారు. పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం కూడా చేస్తుంటారు. తన పెన్షన్‌లోని మిగతా సగం భాగాన్ని తన మనవళ్ల కోసం నారాయణ పొదుపు చేస్తారు.

హ్యాపీగా సేవ చేస్తున్నాను- ఇకపైనా కొనసాగిస్తాను
‘‘నేను స్కాలర్‌షిప్‌ల గురించి పేద విద్యార్థులకు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాను. పేద పిల్లలను చైతన్యపర్చడమే నా లక్ష్యం. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న పేద వర్గాల పిల్లల విద్యకు అంతరాయం కలగకూడదు. ఇందుకోసం నా సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది. ఇకపైనా ఈ సేవను కొనసాగిస్తాను’’ అని రిటైర్డ్ టీచర్ నారాయణ్ నాయక్ తెలిపారు.

నారాయణ సార్ వివరణాత్మక సమాచారం ఇచ్చారు
‘‘నారాయణ సార్ స్కాలర్‌షిప్‌ల గురించి వివరణాత్మక సమాచారం ఇచ్చారు. మాకు తెలియని విషయాల్ని చెప్పారు. మేం భవిష్యత్తులో ఎలాంటి స్కాలర్‌షిప్‌లకు అప్లై చేసుకోవాలో తెలిసొచ్చింది. ఆయనకు ధన్యవాదాలు’’ అని విద్యార్థి వినయ మనదల తెలిపారు.

