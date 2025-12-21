ETV Bharat / bharat

రిటైర్డ్​ టీచర్​కు 'రక్త తులాభారం' వేసిన స్టూడెంట్స్- 80వ బర్త్ డేకి అద్భుతమైన గురుదక్షిణ!

తమకు పాఠాలు చెప్పిన గురువు రుణం తీర్చుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు- టీచర్ 80వ జన్మదినం సందర్భంగా అరుదైన గురుదక్షిణ- గురువుకి పుస్తక, రక్త తులాభారం- స్టూడెంట్స్ పై ప్రశంసలు

Blood Tulabhara To The Teacher
Blood Tulabhara To The Teacher (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 7:58 PM IST

Blood Tulabhara To The Teacher : ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో చదువు చెప్పిన గురువు పాత్ర చాలా కీలకం. ఎందుకంటే బాగా చదువు చెప్పి, క్రమశిక్షణను టీచర్ నేర్పిస్తే జీవితంలో ఎవరైనా మంచి స్థాయికి చేరుకోగలరు. అంతలా ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో గురువుకు ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. అయితే విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువుకి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం చెప్పండి. అందుకే కర్ణాటకకు చెందిన రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడి 80వ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన దగ్గర చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు అరుదైన కానుక ఇచ్చారు. పూర్వ విద్యార్థులు తమ గురువుకు రక్త తులాభారం నిర్వహించారు.

టీచర్​కు సరైన గురుదక్షిణ
హావేరి జిల్లా హంగల్ తాలూకాలోని అక్కియలూరు ఊరు రక్తదాతల గ్రామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. డిసెంబర్ 20న (శనివారం) ఈ గ్రామం ఒక ప్రత్యేకమైన తులాభారానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువుకు ఆ గ్రామంలోని పూర్వ విద్యార్థులు రక్త తులాభారం చేసి తమ ప్రేమను చాటుకున్నారు. దీంతో ఈ విషయం కాస్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. గురువుకు సరైన గురుదక్షిణ ఇచ్చారని పలువురు కొనియాడుతున్నారు.

Blood Tulabhara To The Teacher
గురువు కోసం రక్తదానం (ETV Bharat)

గురువుకు పుస్తక, రక్త తులాభారం
పీఆర్ మఠ్ సుమారు 34 ఏళ్లకుపైగా అక్కియలూరు గ్రామంలోని స్కూల్​లో టీచర్​గా పనిచేశారు. ఆయన ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయుడు. పీఆర్ మఠ్ విద్యార్థులందరికీ ఇష్టమైన గురువు. ఆయన దగ్గర చదువుకున్న వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు దేశ, విదేశాలలో స్థిరపడ్డారు. అయితే శనివారం పీఆర్ మఠ్ 80వ జన్మదినం జరిగింది. ఈ క్రమంలో అక్కియలూరు, చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో ఉన్న పీఆర్ మఠ్ దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయనకు పుస్తకాలతో పాటు రక్తంతో తులాభారం కూడా చేశారు.

రిటైర్ అయినా విద్యార్థుల కోసం కృషి
ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా పీఆర్ మఠ్ ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోలేదు. రాణేబెన్నూర్ తాలూకాలోని ముదేనూర్​లో విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆయనకు విద్య పట్ల ఉన్న ప్రేమకు గ్రామస్థులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

108 మంచి రక్తంతో తులాభారం
అక్కియలూరులోని హనగల్ కుమారేశ్వర కళ్యాణ మండపంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. అక్కడికి పీఆర్ మఠ్ వద్ద విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకున్న పాత విద్యార్థులు వచ్చి బ్లడ్ డొనేట్ చేశారు. ఈ రక్తదాన శిబిరంలో 108 మందికి పైగా విద్యార్థులు రక్తదానం చేశారు. అదే సమయంలో దాతలకు రక్త వర్గం, బ్లడ్​లో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి వంటి వివిధ అంశాల గురించి అవగాహన కల్పించారు. ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులో సేకరించిన రక్తంతో పీఆర్ మఠ్​కు రక్త తులాభారం జరిగింది.

Blood Tulabhara To The Teacher
రక్తదానం చేసేందుకు వచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

సంతోషం వ్యక్తం చేసిన గురువు
ఈ రక్త తులాభారంపై రిటైర్డ్ టీచర్ పీఆర్ మఠ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన 80వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పూర్వ విద్యార్థులు రక్త తులాభారం, పుస్తకాల తులాభారం చేయడం పట్ల కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సాధారణంగా చక్కెర, నాణేలు, బియ్యం, రుద్రాక్షలు, బెల్లం, వెండి, బంగారంతో తులాభారం చేయడం చూశామన్నారు. "మఠాల స్వామీజీలు, పీఠాధిపతులకు ఈ రకమైన రక్త తులాభారం చేయడం చూశాం. కానీ సాధారణ వ్యక్తులకు ఇలాంటి పుస్తకాల తులాభారం, రక్త తులభారం చేయడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ రోజు దానిని చూసే భాగ్యం నాకు దక్కింది. నేను పాఠాలు బోధించిన విద్యార్థులు ఈ రకమైన రక్త తులాభారం చేయడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. వారికి విద్య బోధించడం నా అదృష్టం" అని పీఆర్ మఠ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

హావేరి జిల్లాలోని అక్కియలూరు రక్తదాతల గ్రామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ గ్రామంలో ఎక్కువ మంది రక్తదాతలు ఉన్నారు. శనివారం ఈ గ్రామంలో నిర్వహించిన బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ 50వది. వరుసగా 179 సార్లు రక్తదానం చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కరిబసప్ప గోండి కూడా ఈ క్యాంప్​లో పీఆర్ మఠ్ కోసం రక్తదానం చేశారు. హావేరి జిల్లాలో అత్యధిక రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహించినందుకు అక్కియలూరుకు అవార్డు కూడా గతంలో లభించింది. హావేరి జిల్లా ఆస్పత్రి బ్లడ్ బ్యాంక్ సిబ్బంది పూర్వ విద్యార్థుల నుంచి రక్తాన్నిసేకరించారు. బ్లడ్ బ్యాంక్ అధికారి డాక్టర్ బసవరాజ్ తల్వారా పర్యవేక్షణలో పది మందికి పైగా సిబ్బంది బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులో పనిచేశారు.

తమకు చదువు చెప్పి ప్రయోజకులుగా చేసిన టీచర్​కు సరైన గురుదక్షిణ ఇచ్చారు అక్కియలూరు గ్రామంలోని పూర్వ విద్యార్థులు. తమ ఒంట్లోని రక్తంతో గురువుకు తులాభారం వేసి ఔరా అనిపించారు. ఈ క్రమంలో గురువు పట్ల తమకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరిచారు.

