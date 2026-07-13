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జూన్​ 30న రిటైర్మెంట్​, జులై 10 ట్రాన్స్​ఫర్​- మళ్లీ విధుల్లో చేరేందుకు సిద్ధమైన డాక్టర్​!

రాజస్థాన్ ఆయుష్ శాఖ విడుదల చేసిన ఉద్యోగుల బదిలీల జాబితాలో వింత అనుభవం- రిటైర్మెట్​ అయిన ఉద్యోగికి సికార్‌లో 'అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్' బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

Doctor Transfer After Retirement
Doctor Transfer After Retirement (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 6:15 PM IST

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Doctor Transfer After Retirement : రాజస్థాన్ ఆయుష్ శాఖ విడుదల చేసిన ఉద్యోగుల బదిలీల జాబితాలో వింత అనుభవం ఎదురైంది. ఆయుష్ (AYUSH) శాఖ కొంత మంది వైద్యులను బదిలీ చేస్తూ జూలై 10న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఈ జాబితాలో జూన్ 30న ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన ఒక వైద్యుడి పేరు అందులో ఉంది. అంతేకాకుండా, ఆయనకు సికార్‌లో 'అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్' బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

హర్దాస్కబాస్‌లోని ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీకి ఇన్‌ఛార్జ్‌గా ఉన్న సీనియర్ ఆయుర్వేద వైద్య అధికారి డాక్టర్ కైలాశ్​ చంద్ర శర్మ జూన్ 30న పదవీ విరమణ చేశారు. అయినప్పటికీ, ఆయుష్ శాఖ జూలై 10న జారీ చేసిన బదిలీల జాబితాలో ఆయన పేరును చేర్చింది. ఆయనను హర్దాస్కబాస్ నుంచి సికార్‌లోని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పదవికి బదిలీ చేశారు. శాఖ చేసిన ఈ పొరపాటు అధికారులు, సిబ్బంది మధ్య చర్చకు దారితీసింది.

Doctor Transfer After Retirement
బదిలీల జాబితాలో కైలాశ్​ పేరు (ETV Bharat)

మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సంబంధిత శాఖ ద్వారా బదిలీ ఉత్తర్వులు సక్రమంగా జారీ అయ్యాయని డాక్టర్ కైలాశ్​ చంద్ర శర్మ పేర్కొన్నారు. ఉత్తర్వుల ప్రకారం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు ఆయన సిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుతానికి ఉద్యోగంలో చేరతానని, ఆ తర్వాత శాఖ తీసుకునే నిర్ణయానికి అనుగుణంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు. తన పదవీ విరమణను ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా గుర్తించకపోవడం వల్లే ఈ బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయని డాక్టర్ శర్మ అంటున్నారు.

మరోవైపు శాఖాపరమైన వివాదాల కారణంగా డాక్టర్ కైలాశ్ చంద్ర శర్మ గతంలోనూ వార్తల్లో నిలిచారు. హర్దాస్కబాస్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీలో విధుల్లో ఉన్నప్పటికీ, శాఖాపరమైన తనిఖీ సమయంలో హాజరు రిజిస్టర్‌లో తనను గైర్హాజరుగా చూపించే ప్రయత్నం జరిగిందని జూన్​లో ఆరోపించారు. ఈ చర్యకు నిరసనగా ఆయన రెండు రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ విషయం ఆయుష్ శాఖ డైరెక్టర్ దృష్టికి వెళ్లింది. అనంతరం డైరెక్టర్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆయన నిరాహార దీక్షను విరమించారు.

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అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఝార్ఖండ్​లో ఇలాంటి వింత ఘటన జరిగింది. ఉద్యోగంలో చేరకముందే రిటైర్మెంట్​ అయ్యారు. ఝార్ఖండ్‌లో సహాయక ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియ వేలాది మంది అభ్యర్థులకు ఆనందాన్ని పంచుతుండగా, కొందరి జీవితాల్లో మాత్రం చేదు అనుభవంగా మిగిలింది. మూడేళ్ల పాటు సాగిన నియామక ప్రక్రియ కారణంగా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో చేరే సమయానికే పదవీ విరమణ వయస్సుకు చేరుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మూడేళ్ల జాప్యం ఇద్దరు పారా టీచర్ల జీవితాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మధుర జ్ఞాపకంగా కాక, చేదు అనుభవంగా మార్చేసింది.

మూడేళ్ల ఆలస్యం
ఝార్ఖండ్‌లో 26 వేల సహాయక ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఇందులో సుమారు 12,500 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. వీటిలో పారా టీచర్లకు 50 శాతం పోస్టులు కేటాయించారు. వీరికి దరఖాస్తు సమయంలో గరిష్ఠ వయోపరిమితి 58 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. అయితే, 2023లో దరఖాస్తులు స్వీకరించిన సమయంలో పలువురు పారా టీచర్ల వయస్సు 57 నుంచి 58 ఏళ్ల మధ్యలో ఉంది. కాగా, నియామక ప్రక్రియ పూర్తవడానికి దాదాపు మూడేళ్లు పట్టడంతో, కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సైన 60 ఏళ్లకు చేరుకున్నారు. ఫలితంగా ఉద్యోగంలో చేరకుండానే రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. మరికొందరు ఒక్కరోజు కోసం ఉద్యోగంలో చేరారు.

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TRANSFER LIST OF AYUSH DEPARTMENT
DOCTOR TRANSFER AFTER RETIREMENT
DOCTOR TRANSFER AFTER RETIREMENT

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