సీజేఐ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాం- కానీ సుప్రీంకోర్టుకు మార్చ్ చేస్తాం: కేసీ వేణుగోపాల్
CJI Rejects INDIA Bloc Meet : ఇండియా కూటమి వినతిని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తిరస్కరించారు. న్యాయస్థానాన్ని పిటిషన్ ద్వారా ఆశ్రయించాలని సూచించారు. కాగా, సోమవారం సుప్రీంకోర్టుకు మార్చ్ చేయాలని ఇండియాకూటమి నిర్ణయించింది.
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ (ANI)
Published : October 12, 2026 at 6:53 AM IST
CJI Rejects INDIA Bloc Meet : ఎన్నికల అక్రమాల ఆరోపణలపై వినతిపత్రం సమర్పించేందుకు సమావేశం కావాలన్న ఇండియా కూటమి నేతల అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తిరస్కరించారు. ఈ వ్యవహారం ఇప్పటికే న్యాయస్థానం విచారణ పరిధిలో ఉన్నందున పిటిషన్ దాఖలు చేసి కోర్టును ఆశ్రయించాలని సూచించారు. అయితే, సీజేఐ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూనే అక్టోబర్ 12న సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్ నిర్వహిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు, రాజ్యాంగ సూత్రాలను కాపాడటమే ఈ ఉద్యమ లక్ష్యమని తెలిపారు.