మేధావుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తాం- వాట్సప్‌ యూనివర్సిటీ సమాచారం తీసుకోం: సుప్రీంకోర్టు

సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నేతృత్వంలోని 9 మంది సభ్యుల విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

A file photo of Sabarimala Temple (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 4:15 PM IST

Supreme Court on Sabarimala Issue : శబరిమల ఆలయం సహా ప్రార్థనా స్థలాల్లో మహిళల పట్ల వివక్ష కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. మేధావులు, న్యాయకోవిదులు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తామని, అంతే కానీ వాట్సప్ యూనివర్సిటీ ప్రచారాన్ని మాత్రం అంగీకరించలేమని వెల్లడించింది. గురువారం మరోసారి విచారణ చేపట్టిన సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నేతృత్వంలోని 9 మంది సభ్యుల విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించింది.

జ్ఞానంతో కూడిన వివరణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా దానిని స్వాగతించాలి అని సీనియర్ న్యాయవాది నీరజ్‌ కిషన్ కౌల్‌ ఒక కథనాన్ని చూపిస్తూ సుప్రీం కోర్టులో వాదించారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం "మేం ఆ అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తాం కానీ అవన్నీ వ్యక్తిగతమైనవాటిగానే పరిగణిస్తాం. ఇవన్నీ న్యాయపరమైన నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపవు" అని స్పష్టం చేసింది. ఈ సందర్భంగా స్పందించిన జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న వాట్సప్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రం అంగీకరించలేమని చమత్కరించారు.

