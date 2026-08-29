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బ్రహ్మపుత్ర వరద నియంత్రణ ప్రాజెక్టులో 'మేధోచౌర్యం'- పరిశోధకుడు సంచలన ఆరోపణలు!

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త, పరిశోధకుడు డాక్టర్ శైలేంద్ర బోర్ఠాకుర్ తీవ్ర ఆరోపణలు- బ్రహ్మపుత్ర వరద నియంత్రణ ప్రాజెక్టుకు తాను పంపిన కాన్సెప్ట్‌ను మరో రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టులో ఉపయోగించారని వ్యాఖ్యలు- పారదర్శకంగా దర్యాప్తు చేయాలని డిమాండ్

Brahmaputra reservoir project
బ్రహ్మపుత్ర వరద నియంత్రణ ప్రాజెక్టు నమూనా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 10:45 PM IST

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Brahmaputra Project Plagiarism : అసోం రాష్ట్రాన్ని దశాబ్దాలుగా పీడిస్తున్న బ్రహ్మపుత్ర నది వరదల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్టు కాన్సెప్ట్ విషయంలో సంచలన వివాదం వెలుగులోకి వచ్చింది. తాను ఎంతో శ్రమించి, పరిశోధన చేసి తయారు చేసిన పరిశోధనాత్మక ప్రాజెక్టు కాన్సెప్ట్‌ను అసోం జలవనరుల శాఖ చోరీ చేసిందని ప్రముఖ భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త, పరిశోధకుడు డాక్టర్ శైలేంద్ర బోర్ఠాకుర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మరో రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టులో దీనిని ఉపయోగించారని, ఇది కాన్సెప్ట్ ప్లేజరిజమ్ (మేధో చౌర్యం/భావ చౌర్యం) కిందికి వస్తుందంటున్నారు. అసలు తన అనుమతి లేకుండా కాన్సెప్ట్‌ను ఉపయోగించారని, దీనిపై పారదర్శకంగా దర్యాప్తు చేయాలని ఆయన కోరుతున్నారు.

PMOకు సమర్పించిన ప్రాజెక్ట్
బ్రహ్మపుత్రి నది భౌగోళిక పరిస్థితులపై తాను ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిశోధనలు చేసి వరద నివారణ ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేసినట్లు డాక్టర్ బోర్ఠాకుర్ తెలిపారు. 2014 జులైలోనే ఈ రిపోర్టును ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి (PMO) పంపగా, దీనికి పీఎంఓ నుంచి గుర్తింపు కూడా లభించిందని అన్నారు. కేంద్ర జలవనరుల మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ తదుపరి చర్యల కోసం అసోం ప్రభుత్వ జలవనరుల శాఖకు చేరిందని, ఇంకా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ (CWC), గంగా కన్జర్వేషన్ అథారిటీలకు కూడా చేరినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఆలోచన నాది, క్రెడిట్ మాత్రం వేరొకరికా?
ఏదైనా రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టుల్ని అమలు చేయాలంటే ఆ రాష్ట్ర కేబినెట్ డీపీఆర్ (డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్) ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపాలి. కానీ 2019లో తన ప్రాజెక్టును అందుకున్న అసోం జలవనరుల శాఖ 2025 వరకు తనను సంప్రదించలేదని డాక్టర్ బోర్ఠాకుర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తీరా 2025 జూన్- జులై సమయంలో తన ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ సూత్రాల ఆధారంగానే దాదాపు రూ.696 కోట్ల అంచనాతో వేరొక రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం డీపీఆర్‌ను ఆమోదించినట్లు తనకు తెలిసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బ్రహ్మపుత్ర మిగులు నీటిని నిల్వ చేసేందుకు కృత్రిమ, సహజ రిజర్వాయర్లను నియంత్రిత నిల్వ కేంద్రాలుగా మార్చడమే తన ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశమని, అయితే తన ఈ కాన్సెప్ట్‌ను తనతో ఎలాంటి చర్చలు లేకుండా మరో రిజర్వాయర్ కోసం వాడుకోవడం కచ్చితంగా 'మేధో చౌర్యం' కిందకే వస్తుందని బోర్ఠాకుర్ మండిపడ్డారు. దీనిపై ప్రధానితో పాటు అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ, జలవనరుల శాఖ మంత్రి పీయూష్ హజారికాకు ఇ- మెయిల్ పంపినా ఎలాంటి స్పందనా రాలేదన్నారు.

Researcher Dr. Shailendra Bartakur
పరిశోధకుడు డా. శైలేంద్ర బోర్ఠాకుర్ (ETV Bharat)

న్యాయపోరాటానికి RTI అడ్డంకులు
తన మేధో సంపత్తి హక్కుల పరిరక్షణ కోసం న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు బోర్ఠాకుర్ చెప్పారు. అయితే దీనికి ప్రభుత్వం ఆమోదించిన డీపీఆర్ కాపీ తప్పనిసరి. డీపీఆర్ సమాచారం కోసం అసోం జలవనరుల శాఖ చీఫ్ ఇంజినీర్‌ను ఆర్టీఐ ద్వారా సంప్రదించినా సమాధానం రాలేదని, తర్వాత ఫస్ట్ అప్పీలేట్ అథారిటీకి దరఖాస్తు చేసినా స్పందన రాలేదని వాపోయారు. చివరికి అసోం ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్‌కు సెకండ్ అప్పీల్ చేసినా 2 నెలలుగా ఎదురుచూపులే మిగిలాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

4 లక్షల మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశం
అయితే తన ప్రాజెక్ట్ కేవలం వరద నియంత్రణకే పరిమితం కాకుండా, అసోంలోని దాదాపు 4 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువతకు శాశ్వత ఉపాధి అవకాశాల్ని కల్పిస్తుందని డాక్టర్ బోర్ఠాకుర్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా కాగిత పరిశ్రమ, రవాణా రంగాల అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న ప్రాజెక్టుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉందో అర్థం కావట్లేదన్నారు.

అయితే తన లక్ష్యం- ఏ వ్యక్తిని లేదా సంస్థను టార్గెట్ చేయడం కాదని పేర్కొన్నారు. 2014లో పీఎంఓకు సమర్పించిన తన ప్రాజెక్టు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో జరిగిన కమ్యూనికేషన్, ఇక ఇప్పుడు ఆమోదం పొందినట్లు చెబుతున్న డీపీఆర్ మధ్య ఉన్న పోలికలను పారదర్శకంగా పరిశీలించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బ్రహ్మపుత్ర వరదల సమస్యకు సుస్థిర పరిష్కారం అందించే అవకాశం ఉన్న తన ప్రాజెక్ట్ పూర్తి వివరాల్ని అసోం ప్రజల ముందుకు తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని డాక్టర్ శైలేంద్ర బోర్ఠాకుర్ స్పష్టం చేశారు.

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