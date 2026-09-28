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వెల్లుల్లితో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌కు చెక్? కొత్త కాంపౌండ్ గుర్తింపు- యూకే పేటెంట్‌కు సన్నాహాలు

వెల్లుల్లిలోని యాంటీ క్యాన్సర్ కాంపౌండ్‌పై పరిశోధన- డయల్లిల్ డైసల్ఫైడ్‌తో ప్రత్యేక నానో పార్టికల్ తయారీ- బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాలపై ప్రయోగాల్లో మంచి ఫలితాలు- యూకే పేటెంట్‌తో పాటు క్లినికల్ ట్రయల్స్‌కు సన్నాహాలు

Breast Cancer Treatment With Garlic Compound
మనీశ్ కుమార్ మాంఝీ, వెలుల్లి ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 9:54 PM IST

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Breast Cancer Treatment With Garlic Compound : మన వంటింట్లో నిత్యం కనిపించే వెల్లుల్లి, ఇప్పుడు క్యాన్సర్‌పై పరిశోధనలో కీలకంగా మారింది. వెల్లుల్లిలో ఉండే ఓ ప్రత్యేక కాంపౌండ్‌ను గుర్తించిన మధ్యప్రదేశ్​లోని సాగర్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు, దాన్ని నానో టెక్నాలజీ సాయంతో క్యాన్సర్ కణాలపై పనిచేసేలా అభివృద్ధి చేశారు. ముఖ్యంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాలపై నిర్వహించిన ప్రయోగాల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చినట్లు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. యూకే పేటెంట్ కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

వెల్లుల్లిలో ఏ కాంపౌండ్‌ను గుర్తించారు?
వెల్లుల్లిని మనం చాలా కాలంగా ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇందులో ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే అనేక రకాల పదార్థాలు ఉంటాయి. వెల్లుల్లిలో కొన్ని యాంటీ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయని గతంలోనే పరిశోధనలు సూచించాయి. అయితే ఇందులో ఉండే కొన్ని కాంపౌండ్లను మన శరీరం తగిన స్థాయిలో గ్రహించలేకపోవడం వల్ల వాటి ప్రయోజనం పూర్తిగా అందకపోవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఆ సమస్యపై దృష్టి పెట్టిన డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ యూనివర్సిటీ బయోటెక్నాలజీ విభాగం పరిశోధకులు, వెల్లుల్లిలోని యాంటీ క్యాన్సర్ కాంపౌండ్లపై అధ్యయనం చేశారు.

ఆ పరిశోధనలో మూడు రకాల కాంపౌండ్లను గుర్తించినట్లు పరిశోధనకు మార్గదర్శకత్వం వహించిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సీపీ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. వాటిలో డయల్లిల్ డైసల్ఫైడ్ (Diallyl Disulfide) అనే కాంపౌండ్‌పై ప్రత్యేకంగా పరిశోధన చేశారు. ఆ కాంపౌండ్ క్యాన్సర్ కణాల్లో వాటిని దెబ్బతీసే ప్రభావాన్ని పెంచడంతో పాటు క్యాన్సర్‌కు సంబంధించిన కొన్ని సిగ్నల్స్‌ను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

నేరుగా క్యాన్సర్ కణాలపై పనిచేసేలా!
వెల్లుల్లిలో డయల్లిల్ డైసల్ఫైడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ శరీరం దాన్ని సులభంగా గ్రహించలేకపోవడం ప్రధాన సమస్యగా పరిశోధకులు గుర్తించారు. దీంతో ఆ కాంపౌండ్‌ను ప్రత్యేకంగా వేరు చేసి ఫ్యాట్ ఆధారిత నానో పార్టికల్‌ను తయారు చేశారు. ఆ నానో పార్టికల్‌లో డయల్లిల్ డైసల్ఫైడ్‌ను లోడ్ చేసి టార్గెట్ డెలివరీ విధానంలో క్యాన్సర్ కణాల వద్దకు చేర్చేలా పరిశోధన చేశారు. అంటే శరీరంలోని ఇతర ప్రాంతాలపై ప్రభావం తగ్గించి క్యాన్సర్ కణాలపై ఎక్కువగా పనిచేసేలా ఆ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు. ఆ పరిశోధనను సాగర్ యూనివర్సిటీ బయోటెక్నాలజీ విభాగానికి చెందిన రీసెర్చ్ స్కాలర్ మనీశ్ కుమార్ మాంఝీ చేశారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సీపీ ఉపాధ్యాయ్ ఆయనకు మార్గదర్శకత్వం వహించారు.

బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్షలు
పరిశోధనలో తయారు చేసిన నానో పార్టికల్‌ను బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్షించారు. ముంబయిలోని ACTRECలోనూ ఆ పరిశోధనకు సంబంధించిన పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు. ఆ పరీక్షల్లో క్యాన్సర్ కణాలపై ప్రభావం కనిపించిందని వారు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యకరమైన కణాలను ప్రభావితం చేయకుండా క్యాన్సర్ కణాలపై పనిచేసే విధంగా ఫలితాలు వచ్చినట్లు పరిశోధకులు వివరించారు. మనీశ్ కుమార్ మాంఝీ మాట్లాడుతూ, వెల్లుల్లిని ఆరోగ్యానికి ఉపయోగకరమైన ఆహారంగా చాలా కాలంగా ఉపయోగిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇందులోని బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్లను వెలికితీసి వాటి యాంటీ క్యాన్సర్ లక్షణాలపై పరిశోధన చేసినట్లు తెలిపారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్షలు నిర్వహించగా మంచి ఫలితాలు కనిపించినట్లు వివరించారు.

సాధారణ క్యాన్సర్ మందులకు భిన్నంగా?
ప్రస్తుతం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే కొన్ని మందులు క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కణాలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల చికిత్స సమయంలో రోగులకు కొన్ని దుష్ప్రభావాలు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో నానో టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కాంపౌండ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న కణాల వద్దకు చేర్చే విధానాన్ని పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. దీనివల్ల ఆరోగ్యకరమైన కణాలపై ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చని వారు చెబుతున్నారు. అయితే ఆ పరిశోధన ఆధారంగా వెల్లుల్లి తినడం వల్ల క్యాన్సర్ నయం అవుతుందని మాత్రం చెప్పలేం. అలాగే నానో పార్టికల్‌ ప్రస్తుతం క్యాన్సర్‌కు అందుబాటులో ఉన్న మందు కూడా కాదు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాలు పరిశోధన, ప్రయోగశాల పరీక్షలకు సంబంధించినవే. మనుషుల్లో ఇది ఎంత సురక్షితం, ఎంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవసరం.

Breast Cancer Treatment With Garlic Compound
మనీశ్ కుమార్ మాంఝీ (ETV BHARAT)

యూకే పేటెంట్‌కు సన్నాహాలు
పరిశోధనకు యూకే పేటెంట్ పొందేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ సీపీ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో దీనిని మందుగా ఉపయోగించే అవకాశం ఉందా అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే వంటింట్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే వెల్లుల్లిలోని ఓ కాంపౌండ్‌ను గుర్తించి దాన్ని నానో టెక్నాలజీ సాయంతో క్యాన్సర్ కణాలకు చేరేలా చేయడం పరిశోధనలో కీలక అంశంగా నిలిచింది. ప్రయోగశాల స్థాయిలో వచ్చిన ఫలితాలు తదుపరి దశల్లోనూ నిర్ధరణ అయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చికిత్సకు సంబంధించి కొత్త మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆ పరిశోధన తదుపరి దశ అయిన పేటెంట్, క్లినికల్ ట్రయల్స్ దిశగా సాగుతోంది.

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