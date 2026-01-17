150 వసంతాల వందేమాతరం థీమ్తో రిపబ్లిక్ డే పరేడ్- వారసత్వాన్ని చాటేలా 30 శకటాల ప్రదర్శన
Published : January 17, 2026 at 1:36 PM IST
Republic Day Parade 2026 : 150 వసంతాల వందేమాతరం అనే థీమ్తో ఈసారి దేశ రాజధాని దిల్లీలో రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ జరగనుంది. ఈసందర్భంగా జాతీయ గేయం వందేమాతరానికి సంబంధించిన పెయింటింగ్లను ప్రదర్శిస్తారు. పుష్పాలంకరణలు చేస్తారు. సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలను నిర్వహిస్తారు. వందేమాతరాన్ని దేశానికి అందించిన బంకిమ్ చంద్ర ఛటర్జీకి నివాళులు అర్పిస్తారు. పరేడ్ ముగింపు కార్యక్రమంలో వందేమాతరం అని రాసి ఉన్న బ్యానర్ను భారీ సైజు బెలూన్లతో గాలిలోకి విడుదల చేస్తారు.
వివిధ రంగాలకు చెందిన 10వేల మందికిపైగా ప్రత్యేక అతిథులకు పంపనున్న జనవరి 26 పరేడ్ ఆహ్వాన పత్రాలపై 150 వసంతాల వందేమాతరం థీమ్ను అద్దంపట్టే లోగో కూడా ఉంటుంది. దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, ప్రస్తుత వికాసాన్ని చాటిచెప్పేలా 30 శకటాలను పరేడ్లో ప్రదర్శించనున్నారు. స్వతంత్రతా కా మంత్ర్ - వందే మాతరం, సమృద్ధి కా మంత్ర్ - ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే థీమ్తో కూడిన శకటాలను పరేడ్ కోసం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈసారి భారత రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ముఖ్య అతిథులుగా యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ పాల్గొననున్నారు.
కర్తవ్య పథ్ ఆవరణలో తేజేంద్ర కుమార్ మిత్రా పెయింటింగ్స్
రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ జరగనున్న కర్తవ్య పథ్ ఆవరణ చుట్టూ ప్రముఖ చిత్రకారుడు తేజేంద్ర కుమార్ మిత్రా గీసిన వందేమాతరం పెయింటింగ్ల ప్రింట్లను ప్రదర్శిస్తామని సీనియర్ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. వందేమాతర గేయంలోని ప్రారంభ వాక్యాలతో ఆయన అద్భుతంగా గీసిన పెయింటింగ్లు 1923లోనే ‘వందే మాతరం ఆల్బమ్’లో ప్రచురితమయ్యాయని తెలిపారు. 103 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు వాటన్నింటిని చూసే అవకాశం పరేడ్కు వచ్చే వారికి లభిస్తుందన్నారు. భారత సైన్యం, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ (సీఆర్పీఎఫ్) కలిసి జనవరి 19 నుంచి 26 వరకు వందేమాతరం థీమ్తో దేశంలోని 120కిపైగా నగరాల్లోని 235 ప్రాంతాల్లో బ్యాండ్ పర్ఫామెన్స్లు ఇస్తాయని తెలిపారు.
ఏ థీమ్తో ఏ శకటం ?
- రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ప్రదర్శించనున్న 30 శకటాలలో 17 శకటాలు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందినవి. మిగతా 13 శకటాలు వివిధ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సేవలకు సంబంధించినవి.
- మొత్తం 30 శకటాలలో దాదాపు 2,500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారు.
- గుజరాత్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల శకటాలు వందేమాతరం థీమ్తో ఉంటాయి.
- భారతదేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం థీమ్తో బంగాల్ శకటం ఉంటుంది.
- కేంద్ర హౌజింగ్, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ శకటంపై 150 వసంతాల వందేమాతరం థీమ్ను పూల అలంకరణతో ప్రదర్శించనున్నారు.
- వందేమాతరం : దేశపు ఆత్మఘోష అనే థీమ్తో కూడిన శకటాన్ని కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ ప్రదర్శించనుంది.
- ఆపరేషన్ సిందూర్ థీమ్తో రక్షణ శాఖ శకటాన్ని ప్రదర్శించనుంది. భారత త్రివిధ దళాల ఉమ్మడి శౌర్య పరాక్రమాలను చూపేలా ఈ శకటం ఉంటుంది.
- అసోం రాష్ట్రం ఆశిరాకాండి అనే కళా గ్రామాన్ని శకటంలో ప్రదర్శించనుంది.
- మహారాష్ట్ర శకటంలో గణేశ్ మహోత్సవ్ను ఆత్మనిర్భరతకు ప్రతీకగా చూపనున్నారు.
- నేల నుంచి సిలికాన్ దాకా అనే థీమ్తో ఒడిశా శకటం ఉండనుంది. వికాసాన్ని, సంప్రదాయంతో ముడిపెట్టి చూపడం దీని లక్ష్యం.
- ఈవీ తయారీ హబ్గా భారత్ ఎదుగుతున్న తీరును అద్దంపట్టేలా తమిళనాడు శకటం ఉంటుంది.
- వాటర్ మెట్రో, 100 శాతం డిజిటల్ పాలనను అద్దంపట్టేలా కేరళ శకటం ఉంటుంది.
- హార్న్బిల్ పండుగను సాంస్కృతిక ఘనత, పర్యాటక ఆకర్షణ, ఆత్మనిర్భరతలకు ప్రతీకగా చూపే శకటాన్ని నాగాలాండ్ ప్రదర్శించనుంది.
వీవీఐపీ ట్యాగ్స్కు బదులుగా నదుల పేర్లు
ఈసారి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ నిర్వహణలో పలు కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. ఇంతకుముందు ప్రత్యేక అతిథుల కుర్చీలు ఉండే ఏరియాల్లో వీవీఐపీ లాంటి ట్యాగ్లను రాసి అతికించే వారు. ఈసారి వాటిని అతికించడం లేదు. ఇందుకు బదులుగా ప్రత్యేక అతిథులు కూర్చునే ప్రతీ ప్రాంగణానికి ఒక్కో భారతీయ నది పేరును పెట్టనున్నారు. వ్యాపారం, కళలు, వ్యవసాయం, ఉద్యోగ కల్పన, వైవిధ్యం, టెక్నాలజీ, స్టార్టప్లు, స్వయం సహాయక సంఘాలు వంటి వివిధ విభాగాలకు చెందిన వారిని ఈసారి ప్రత్యేక అతిథులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది. ఈసారి ప్రత్యేక అతిథులుగా పరేడ్కు హాజరుకానున్న వారిలో ఎక్కువ మంది కొత్తవారే అని రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి ఆర్కే సింగ్ వెల్లడించారు. తొలిసారిగా బ్యాటిల్ అరే ఫార్మాట్ను భారత ఆర్మీ ప్రదర్శించనుంది. ఇప్పటివరకు తాము దేశానికి అందించిన సేవల వివరాలను భారత వాయుసేన విన్యాసాల రూపంలో ప్రదర్శించనుంది.