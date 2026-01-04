ETV Bharat / bharat

రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ టికెట్ల ధర ఎంత? ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​లో ఎలా కొనాలి?

రిపబ్లిక్ డే పరేడ్​లో ఈవెంట్ల వారీగా టికెట్ల ధరలు- ఈ 6 కేంద్రాల్లోనూ టికెట్ల విక్రయం!

Republic Day Parade
Republic Day Parade (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Republic Day Parade 2026 Tickets : దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్‌లో జనవరి 26న జరగనున్న 'రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ - 2026' టికెట్ల సేల్ జనవరి 5న మొదలుకానుంది. జనవరి 28న జరిగే 'బీటింగ్ రిట్రీట్ ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్', జనవరి 29న జరిగే 'ప్రధాన బీటింగ్ రిట్రీట్‌' కార్యక్రమాల టికెట్ల విక్రయం కూడా సోమవారం నుంచే ప్రారంభం కానుంది. ఈ విషయాన్ని భారత రక్షణ శాఖ ఆదివారం ప్రకటించింది. టికెట్ల విక్రయం జనవరి 14 వరకు కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. ఆ గడువులోగా నిర్దిష్ట కోటా ముగిసే వరకు ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచి టికెట్లను కొనుగోలు చేయొచ్చని తెలిపింది. 'బీటింగ్ రిట్రీట్' అనేది భారత గణతంత్ర దినోత్సవాలకు ఘనమైన ముగింపు పలికే సైనిక సంప్రదాయం.

ఈ 6 కేంద్రాల్లోనూ టికెట్ల విక్రయం
భారత గణతంత్ర దినోత్సవ ఈవెంట్ల టికెట్లను నేరుగా www.aamantran.mod.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో కొనొచ్చని రక్షణశాఖ తెలిపింది. దిల్లీలోని సేనా భవన్ (గేట్ నంబర్ 5), శాస్త్రి భవన్ (గేట్ నంబర్ 3), జంతర్ మంతర్ (మెయిన్ గేట్), పార్లమెంటు భవనం (రిసెప్షన్), రాజీవ్ చౌక్ మెట్రో స్టేషన్ (డీ బ్లాక్), కశ్మీర్ గేట్ మెట్రో స్టేషన్ (కాన్ కోర్స్ లెవల్)లలో కూడా టికెట్లను విక్రయిస్తారు. జనవరి 5 నుంచి 14 వరకు రోజూ ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు ఈ 6 కేంద్రాలలో టికెట్ల సేల్ జరుగుతుంది. ఇందుకోసం ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డ్, పాస్​పోర్ట్, కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన కార్డ్‌లలో ఏదైనా ఒక ఒరిజినల్ ఫొటో ఐడీ కార్డును చూపించాల్సి ఉంటుంది.

ఈవెంట్ల వారీగా టికెట్ల ధరలు ఇవే!

  • జనవరి 26న జరగనున్న రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ కోసం రూ.100, రూ.20 ధరలతో రెండు కేటగిరీల టికెట్లను విక్రయిస్తారు.
  • జనవరి 28న జరగనున్న బీటింగ్ రిట్రీట్ ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్ కోసం రూ.20 ధరతో టికెట్లను సేల్ చేస్తారు
  • జనవరి 29న జరగనున్న బీటింగ్ రిట్రీట్ కోసం రూ.100 ధరతో టికెట్లను అమ్ముతారు.
  • ఈసారి కర్తవ్య పథ్‌లో జరగనున్న రిపబ్లిక్ డే కార్యక్రమాల పూర్తి సమాచారం కోసం https://rashtraparv.mod.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌ను చూడొచ్చు.

తొలిసారిగా పరేడ్‌లో సైలెంట్ వారియర్స్​
2026లో జరగనున్న గణతంత్ర దినోత్సవాల్లో తొలిసారిగా భారత ఆర్మీకి చెందిన జంతు దళాన్ని (యానిమల్ కంటింజెంట్​) ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ దళాన్నే 'సైలెంట్​ వారియర్స్' అని అంటారు. ఆర్మీలోని రీమౌంట్ అండ్ వెటర్నరీ కార్ప్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక జంతు దళాన్ని వీక్షకులు కర్తవ్య పథ్‌లో చూడబోతున్నారు. ఈ పటాలంలో బ్యాక్ట్రియన్ ఒంటెలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. వీటినే మంగోలియన్ ఒంటెలు అని కూడా అంటారు. వీటి వీపుపై రెండు ఎత్తైన మూపురాలు ఉంటాయి. మూపురాలతో పాటు తలపై దట్టమైన జుట్టుతో, పెద్ద గడ్డంతో ఈ ఒంటెలు విభిన్నంగా కనిపిస్తాయి. జనిస్కారీ పానీస్ అనే జాతికి చెందిన పొట్టి గుర్రాలు సైతం ఈ పటాలంలో ఉన్నాయి. కార్గిల్ జిల్లాలోని జనిస్కారీ లోయ పేరే ఈ గుర్రాలకు వచ్చింది. ఆర్మీ ద్వారా శిక్షణ పొందిన డేగలు, శునకాలనూ పరేడ్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. ఎత్తైన మంచుమయ ప్రాంతాలు, ఎడారులు, దట్టమైన అడవులు ఇలా ప్రతీచోటా భారత సైనికుల వెంట ఉండే ఈ మూగజీవాలనూ భారత ఆర్మీ గుర్తిస్తోందనే సందేశాన్ని ఇవ్వడానికే పశువుల పటాలాన్ని ఈసారి పరేడ్‌లో ప్రదర్శిస్తున్నారు.

'కర్తవ్య పథ్‌' గురించి తెలుసా?
దిల్లీలోని 'కర్తవ్య పథ్‌' అనేది అధికారిక కార్యక్రమాలకు వేదికగా నిలిచే రాజమార్గం. ఇది దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి రైసినా హిల్ మీదుగా విజయ్ చౌక్, ఇండియా గేట్, నేషనల్ వార్ మెమోరియల్, నేషనల్ స్టేడియం వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ రాజమార్గానికి ఇరువైపులా భారీ పచ్చిక బయళ్లు, కాలువలు, చెట్ల వరుసలు ఉన్నాయి. భారత్‌లోని అత్యంత కీలకమైన మార్గంగా 'కర్తవ్య పథ్‌'ను పరిగణిస్తారు. ఈ మార్గంలోనే ఏటా జనవరి 26న రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ జరుగుతుంది. 'కర్తవ్య పథ్‌'ను ఇంతకు ముందు రాజ్​ పథ్ అనేవారు. బ్రిటీష్ కాలంలో 1920వ దశకంలోనే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మార్గాన్ని పక్కా ప్రణాళికతో నిర్మించారు. బ్రిటీష్ పాలకులు దీన్ని కింగ్స్ వే అని పిలిచేవారు. 2022 సెప్టెంబరులో దీని పేరును కర్తవ్య పథ్‌గా మార్చారు. భారతదేశ దిగ్గజ నేతల అంతిమయాత్రలను సైతం ఈ మార్గం మీదుగా నిర్వహిస్తుంటారు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో- తొలిసారి 'సైలెంట్ వారియర్స్'​ పరేడ్​!

లక్ష మంది డ్రోన్ సైనికులతో స్పెషల్ ఫోర్స్​- శత్రువుల వెన్నులో వణుకు పుట్టించే భారత్ 'భైరవ్'!

