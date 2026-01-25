ETV Bharat / bharat

పూర్ణ స్వరాజ్ నుంచి గణతంత్రం వరకు- భారత్​ మహాప్రస్థానం ఇదే!

దిల్లీలో 77వ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌కు సర్వం సిద్ధం- ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేయనున్న 10వేల మంది- 2500 మంది కళా ప్రదర్శనలకు రంగం సిద్ధం- తొలిసారిగా బ్యాటిల్ అరే ఫార్మేషన్‌‌‌లో ఆర్మీ విన్యాసాలు

India 77th Republic Day
India 77th Republic Day (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 7:16 PM IST

Purna Swaraj To Republic Of India : రాజ్యాంగం ప్రకారం భారత రిపబ్లిక్ స్వయం పాలనను ఆరంభించిన శుభ తరుణాన్ని గుర్తు చేసే ప్రత్యేక ఘట్టమే గణతంత్ర దినోత్సవం. 1950 జనవరి 26 నుంచి మన దేశ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. సార్వభౌమ, ప్రజాస్వామ్య, గణతంత్ర రాజ్యంగా భారత్ అవతరించింది. రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్రం. ప్రజలు లేదా ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఎంపికయ్యే వ్యక్తే రిపబ్లిక్‌ను పరిపాలిస్తారు. రాజ్యాంగంలోని విశాల భావనలు మన దేశాన్ని గణతంత్ర దేశంగా మార్చాయి. అందుకే రిపబ్లిక్ డే అనేది భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పండుగ రోజు లాంటిది.

రాజ్యాంగ ఆదర్శాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే తరుణం
"గణతంత్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి. ఇవి భారత రాజ్యాంగ ఆదర్శాలను దేశ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాయి. రాజ్యాంగంలోని విలువలు, సూత్రాలను అందరికీ గుర్తుచేస్తాయి. జనవరి 26న దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్‌ వేదికగా 150 వసంతాల వందేమాతరం థీమ్‌తో 77వ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ జరుగుతుంది. ఈ వేడుకలు జనవరి 29న ముగుస్తాయి. చివరి రోజున కర్తవ్య పథ్ మార్గంలోని విజయ్ చౌక్ వద్ద బీటింగ్ ది రిట్రీట్ ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఇదొక ప్రాచీన సైనిక సంప్రదాయం. దీనికి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. యుద్ధం ఆగిపోయాక క్యాంపునకు తిరిగొచ్చిన సైనికులు సూర్యాస్తమయం వేళ బీటింగ్ ది రిట్రీట్ చేసేవాళ్లని చరిత్ర చెబుతోంది" అని ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీఐబీ తెలిపింది.

తొలిసారిగా బ్యాటిల్ అరే ఫార్మేషన్‌‌
"ఈసారి భారత గణతంత్ర దినోత్సవానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతున్నారు. ఈసారి పరేడ్‌లో తొలిసారిగా భారత ఆర్మీ బ్యాటిల్ అరే ఫార్మేషన్‌లో సత్తా చాటనుంది. ఇందులో భాగంగా నిఘా యూనిట్లు, భారీ సాయుధ వాహనాలు, క్షిపణి వ్యవస్థలను దశలవారీగా ప్రదర్శిస్తారు. భైరవ్ లైట్ కమాండో బెటాలియన్, రోబోటిక్ కుక్కలు, డ్రోన్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. మెకనైజ్డ్ దళాలు, వైమానిక మద్దతు, నిఘా డ్రోన్ల మధ్య సమన్వయాన్ని పరేడ్‌లో చూపించనున్నారు. ఈ ప్రదర్శన ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌ను ప్రతిబింబిస్తూ, సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన భారత సైన్య శక్తిని చూపుతుంది" అని పీఐబీ పేర్కొంది.

పరేడ్‌లోని కీలక ఈవెంట్లు

  • మొత్తం 30 శకటాలను రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో ప్రదర్శిస్తారు. ఇవన్నీ వందేమాతరం, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ థీమ్‌‌లను ప్రతిబింబిస్తాయి.
  • పరేడ్‌లో పాల్గొనే శకటాలు ప్రాంతీయ సంస్కృతి, జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఇతివృత్తాలను హైలైట్ చేస్తాయి.
  • వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో 2500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలిస్తారు.
  • దాదాపు 10వేల మందిని పరేడ్‌కు ప్రత్యేక అతిథులుగా ఆహ్వానించారు. వీరిలో రైతులు, కళాకారులు, సైంటిస్టులు, ఆవిష్కర్తలు, మహిళా వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు, ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లు ఉంటారు.
  • పరేడ్ సందర్భంగా దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులను గౌరవిస్తారు. ధైర్యసాహసాలు చూపిన సైనిక సిబ్బంది, పౌరులకు అవార్డులను ప్రదానం చేస్తారు.
  • భారత ఆర్మీ మోటార్ సైకిల్ ప్రదర్శన, వాయుసేన ఫ్లై పాస్ట్ తర్వాత జనవరి 26న పరేడ్ ముగుస్తుంది.

జాతీయ స్థాయి పోటీలు
ఈసారి గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మై గవ్(జీఓవీ), మై భారత్ అనే ప్రభుత్వ పోర్టల్స్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు జాతీయ స్థాయి పోటీలను నిర్వహించింది. వందేమాతరం, ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ థీమ్‌లపై వ్యాస రచన పోటీలు, పెయింటింగ్ పోటీలు, పాట పోటీలు, క్విజ్ కాంపిటీషన్లు నిర్వహించారని పీఐబీ వెల్లడించింది.

పూర్ణ స్వరాజ్ నుంచి గణతంత్ర భారత్ దాకా

  • 1929లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో తొలిసారిగా పూర్ణ స్వరాజ్ (సంపూర్ణ స్వాతంత్య్రం)పై తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. 1930 నుంచి ఏటా జనవరి 26న పూర్ణ స్వరాజ్ దినంగా జరపాలని తీర్మానంలో ప్రస్తావించారు. నాటి నుంచి దేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్య్రాన్ని సాధించాలనే భావన, బ్రిటీషర్ల నుంచి విముక్తి పొందాలనే ఆలోచన బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లింది.
  • భారత రాజ్యాంగ సభ తొలిసారిగా 1946 డిసెంబర్ 9న పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్‌‌లో సమావేశమైంది. అది భారతదేశ రాజ్యాంగ రచనా ప్రక్రియకు అధికారికంగా శ్రీకారం చుట్టింది.
  • భారతదేశం కోసం రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి రెండు సంవత్సరాల, పదకొండు నెలల, పదిహేడు రోజుల సమయం పట్టింది. ఈ క్రమంలో భారత రాజ్యాంగ సభ 11 సుదీర్ఘ సమావేశాలను 165 రోజుల పాటు నిర్వహించింది. భారత రాజ్యాంగ ముసాయిదాపై 114 రోజుల పాటు రాజ్యాంగ సభలో కూలంకష చర్చ జరిగింది.
  • రాచరిక సంస్థానాల ప్రతినిధులతో పాటు ప్రాంతీయ శాసనసభలు పరోక్షంగా ఎన్నుకున్న నేతలను రాజ్యాంగ సభ సభ్యులుగా నియమించారు.
  • 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశం స్వాతంత్య్రాన్ని పొందింది.
  • 1949 నవంబరు 26న రాజ్యాంగ సభ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది. రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో ఈ అంశంపై స్పష్టమైన ప్రస్తావన ఉంది.
  • 1950 జనవరి 26 నుంచి రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది.

