ETV Bharat / bharat

భారత రాజ్యాంగం తొలి కాపీని ఎక్కడ, ఏ టెక్నాలజీతో ముద్రించారో తెలుసా?

రాజ్యాంగం గురించి కొద్ది మందికే తెలిసిన కథ- 'సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' ప్రెస్​లో లిఖిత రాజ్యాంగానికి ముద్రణ రూపం - నేటికీ పదిలంగా ఉన్న తొలి కాపీ

Printing History of Indian Constitution
Printing History of Indian Constitution (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Printing History of Indian Constitution : ఈరోజు దేశమంతా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతలను దేశం స్మరించుకుంటోంది. అయితే, మన 'భారత రాజ్యాంగం' గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలుసు. కానీ దాని తొలి కాపీ ఎక్కడ ముద్రితమైంది చాలా మందికి తెలియదు. తొలి కాపీని దేశ రాజధాని దిల్లీలో ముద్రించి ఉంటారని అనుకుంటారు. కానీ, అది నిజం కాదు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని 'దెహ్రాడూన్​లో రాజ్యాంగం తొలి ప్రతి ముద్రితమైంది. అక్కడి 'సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' ప్రెస్ మన రాజ్యాంగాన్ని జాతికి అందించింది.

రాజ్యాంగం, ఒక మహా అద్భుతం
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన (ఆగస్టు 15, 1947) తర్వాత, దేశాన్ని నడిపించే ఒక దిక్సూచి అవసరమైంది. అదే రాజ్యాంగం. దీనిని రూపొందించడానికి రాజ్యాంగ పరిషత్ రేయింబవళ్లు శ్రమించింది. దీని తయారీకి ఏకంగా 2 సంవత్సరాల, 11 నెలల, 18 రోజుల సమయం పట్టింది. డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్‌గా వ్యవహరించారు. మొత్తం 299 మంది సభ్యులు ఈ మహాయజ్ఞంలో పాల్గొన్నారు.

FIRST COPY OF INDIAN CONSTITUTION
నేటికీ పదిలంగా ఉన్న తొలి కాపీ (ETV Bharat)

రాజ్యాంగం పూర్తయ్యాక దాన్ని ముద్రించడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఎందుకంటే మనది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం. దీనిని ప్రేమ్ నారాయణ్ రైజాదా తన చేతి రాతతో, ఇటాలిక్ శైలిలో రాశారు. ప్రతి పేజీని అందమైన డిజైన్లతో అలంకరించారు. ఇంతటి కళాత్మకమైన గ్రంథాన్ని ముద్రించడానికి అప్పట్లో దిల్లీలో సరైన సౌకర్యాలు లేవు. ఆ సమయంలో దెహ్రాడూన్‌లోని హథీబర్కాలాలో ఉన్న 'సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' ప్రెస్ వద్ద మాత్రమే అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉండేది. అందుకే రాజ్యాంగ ముద్రణ బాధ్యతను ఆనాడు సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకు అప్పగించారు.

అత్యాధునిక 'ఫోటోలిథోగ్రాఫిక్' టెక్నాలజీ
ముద్రణ కోసం అప్పట్లో వాడిన పద్ధతి చాలా ప్రత్యేకమైనది. దీనిని 'ఫోటోలిథోగ్రాఫిక్ టెక్నిక్' (కాంతిని ఉపయోగించి సిలికాన్ వేఫర్‌లపై అత్యంత సూక్ష్మమైన సర్క్యూట్ నమూనాలను ముద్రించే ప్రక్రియ) అంటారు. చేతి రాతలోని అందం చెడిపోకుండా, ఆ అక్షరాల సొగసు తగ్గకుండా ఈ పద్ధతిలో ముద్రించారు. దెహ్రాడూన్‌లోని సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఉద్యోగులు దీనిని ఒక పవిత్ర కార్యంలా భావించారు. వేల సంఖ్యలో ప్రతులను ఇక్కడ ముద్రించారు. ఈ బాధ్యత తమకు దక్కడం ఎంతో గర్వకారణమని వారు భావించారు.

FIRST COPY OF INDIAN CONSTITUTION
సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్ దెహ్రాడూన్ (ETV Bharat)

ఉత్తరాఖండ్‌కు చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్, చరిత్రకారుడు శీష్‌పాల్ గుసైన్ దీనిపై ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. "ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని ముద్రించడం సామాన్య విషయం కాదు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఏర్పాట్లు ఉండాలి. అందుకే దెహ్రాడూన్‌ను ఎంచుకున్నారు. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్ ఆనాడు ఉన్నత ప్రమాణాలతో పనిచేసేది. దెహ్రాడూన్ పేరు చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించడానికి ఈ సంఘటన కారణమైంది" అని ఆయన విశ్లేషించారు.

FIRST COPY OF INDIAN CONSTITUTION
సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్ దెహ్రాడూన్ (ETV Bharat)

ఆ తొలి కాపీ ఇంకా అక్కడే ఉంది
మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో ముద్రించిన మొట్టమొదటి కాపీ ఇప్పటికీ దెహ్రాడూన్‌లోనే భద్రంగా ఉంది. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా భవనంలో దీనిని ఒక నిధిలా కాపాడుతున్నారు. అంతేకాదు, రాజ్యాంగాన్ని ముద్రించడానికి అప్పట్లో ఉపయోగించిన యంత్రాలను కూడా వారసత్వ సంపదగా పరిరక్షిస్తున్నారు. చేతితో రాసిన అసలు ప్రతి మాత్రం దిల్లీలోని నేషనల్ మ్యూజియంలో ఉంది. దెహ్రాడూన్‌లో ముద్రితమైన ఈ ప్రతులు దిల్లీకి చేరాయి. 1950 జనవరి 26న రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి భారత్ 'గణతంత్ర దేశం'గా ఆవిర్భవించింది. నేడు 2026లో మనం 77వ గణతంత్ర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వేళ, దెహ్రాడూన్ చేసిన ఈ సేవను గుర్తుచేసుకోవడం మన బాధ్యత.

TAGGED:

SURVEY OF INDIA DEHRADUN
FIRST PRINTING OF THE CONSTITUTION
FIRST COPY OF INDIAN CONSTITUTION
SURVEY OF INDIA PRINTING PRESS
INDIA CONSTITUTION PRINTING HISTORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.