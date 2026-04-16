40ఏళ్లుగా ఇజ్రాయెల్​ యుద్ధం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది- ఇప్పుడు అమెరికాను ఒప్పించగలిగింది: ఇరాన్

నెతన్యాహూ దశాబ్దాలుగా ఇరాన్‌పై యుద్ధానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపణ- అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చర్యలపై ఇరాన్ ప్రతినిధి తీవ్ర విమర్శలు- చర్చలు సీరియస్‌గా జరగలేదని వ్యాఖ్య

Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, representative of Iran’s Supreme Leader in India (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 8:18 AM IST

Iran On US Israel Attacks : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ భారత ప్రతినిధి డా. అబ్దుల్ మజీద్ హకీమ్ ఇలాహీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిని వ్యక్తిగత యుద్ధంగా అభివర్ణిస్తూ, ఇజ్రాయెల్ నాయకత్వం చాలా కాలంగా ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. బుధవారం జైపుర్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ దశాబ్దాలుగా ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాలని కోరుకున్నారని తెలిపారు.

వ్యక్తిగత యుద్ధంగా భావిస్తున్నాం!
'ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని గత 40 ఏళ్లుగా ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు. అయితే గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులను ఒప్పించలేకపోయారు. ఈసారి మాత్రం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఒప్పించగలిగారు. అందుకే ఈ యుద్ధాన్ని వ్యక్తిగత యుద్ధంగా మేము భావిస్తున్నాం' అని ఇలాహీ వ్యాఖ్యానించారు.

40 రోజుల్లో వారు ఏ లక్ష్యాన్నీ సాధించలేకపోయారు!
ప్రస్తుత ఘర్షణలో అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ కూటమి వ్యవహారశైలిపై కూడా ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రారంభం నుంచే చర్చలపై వారు నిజాయితీగా లేరని ఇరాన్ భావించిందని చెప్పారు. "వారు చర్చలకు సీరియస్‌గా లేరని మేము మొదటి నుంచే చెప్పాము. మా దేశంపై దాడులు చేశారు. పౌరులను చంపారు. ఇళ్లు, ఆస్పత్రులు, విశ్వవిద్యాలయాలు వంటి ప్రజా వనరులను ధ్వంసం చేశారు. కానీ 40 రోజుల్లో వారు ఏ లక్ష్యాన్నీ సాధించలేకపోయారు" అని అన్నారు.

యుద్ధం ద్వారా సాధించలేని లక్ష్యాలను చర్చల ద్వారా సాధించాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోందని కూడా ఇలాహీ పేర్కొన్నారు. 'యుద్ధంతో సాధించలేనిదాన్ని చర్చల ద్వారా సాధించాలని వారు ప్రయత్నించారు. కానీ అది కూడా సాధ్యం కాదని వారికి అర్థమైంది. వారు ప్రతి విషయాన్ని వ్యాపారంలా చూస్తున్నారు' అని విమర్శించారు.

భారత్– ఇరాన్ సంబంధాలు మరింత లోతుగా!
ఇక భారత్- ఇరాన్ సంబంధాలపై కూడా ఆయన సానుకూల వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు దేశాల మధ్య వేల ఏళ్ల చరిత్ర, సాంస్కృతిక అనుబంధం ఉందని గుర్తుచేశారు. 'భారత్‌తో మా సంబంధాలు 5,000 సంవత్సరాల సాంస్కృతిక, విద్యా, తత్వశాస్త్ర సంబంధాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇది సాధారణ దౌత్య సంబంధం కాదు, నాగరికతల మధ్య బంధం. ఈ యుద్ధం తర్వాత భారత్– ఇరాన్ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి, మరింత లోతుగా మారతాయి' అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఒకవైపు సైనిక చర్యలు జరుగుతుండగా, మరోవైపు గోప్య చర్చలు కూడా సాగుతున్నట్లు సమాచారం. అంతర్జాతీయ వర్గాలు పరిస్థితిని శాంతియుతంగా పరిష్కరించాలని పిలుపునిస్తున్నాయి. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ ఖలీబాఫ్ కూడా ఈ పరిణామాలపై స్పందించారు. లెబనాన్‌లో పూర్తి కాల్పుల విరమణ సాధ్యమవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. హిజ్బుల్లా పోరాటం, ప్రతిఘటన శక్తుల ఐక్యత కారణంగా ఈ పరిస్థితి సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఇది ఒక తప్పు నిర్ణయం!
'లెబనాన్‌లో సమగ్ర కాల్పుల విరమణ స్థిరపడటానికి ప్రతిఘటన శక్తుల పట్టుదల కీలకం. యుద్ధంలో కానీ, కాల్పుల విరమణలో కానీ ఇరాన్ మరియు ప్రతిఘటన శక్తులు ఒకటే' అని ఖలీబాఫ్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాపై కూడా ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. 'ఇజ్రాయెల్‌కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విధానాన్ని అమెరికా విడిచిపెట్టాలి. ఇది ఒక తప్పు నిర్ణయం' అని హెచ్చరించారు. మొత్తంగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోయినా, దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ ప్రతినిధుల వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఇరాన్‌పై ఆర్థిక ముట్టడి మరింత గట్టిగా- కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైన అమెరికా- స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకటన

ఇరాన్​పై యూఎస్, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలు ఒకటే- హెజ్​బొల్లాపై దాడులు కొనసాగుతాయ్: నెతన్యాహు

