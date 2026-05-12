ETV Bharat / bharat

ఆపరేషన్ సిందూర్​ సమయంలో పాక్​కు చైనా మద్దతు- భారత్ స్పందన ఇదే

ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాల్ని రక్షించే ప్రయత్నాలకు మద్దతిస్తే చైనా ప్రతిష్టే దెబ్బతింటుంది- భారత్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Ministry of External Affairs
Ministry of External Affairs (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MEA On China Support To Pak : ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు అండగా నిలిచిన చైనాకు భారత్‌ మొట్టికాయలు వేసింది. దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న భారత విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ దేశ ఇంధన భద్రతను ప్రస్తావించారు. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, 140 కోట్ల భారతీయుల అవసరాలను తీర్చడమే తమ ప్రాధాన్యత నొక్కిచెప్పారు. జాతీయ ప్రయోజనాలే ఇంధన దిగుమతులకి మూలసూత్రం అని స్పష్టంచేశారు. ఇంధనం పొదుపు చర్యలపై ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన పిలుపును ప్రస్తావించిన ఆయన, ఇది కేవలం ప్రభుత్వానికి పరిమితం కాదని, బాధ్యతాయుత పౌరులుగా కలిసికట్టుగా దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో చైనా పాత్రపై జైశ్వాల్‌ స్పందించారు. ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాల్ని రక్షించే ప్రయత్నాలకు మద్దతిస్తే అంతర్జాతీయంగా వారి ప్రతిష్టే దెబ్బతింటుందని తెలిపారు.

"ఇంతకు ముందు మనకు తెలిసిన విషయాలను ధ్రువీకరించే నివేదికలను ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సిందూర్​ అనేది ఒక కచ్చితమైన, లక్షిత, ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రతిస్పందన. పాకిస్తాన్ ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ-ప్రాయోజిత ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను నాశనం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను రక్షించే ప్రయత్నాలకు మద్దతివ్వడం తమ ప్రతిష్టను, హోదాను ప్రభావితం చేస్తుందో, లేదో అని తమను తాము బాధ్యతాయుతంగా చెప్పుకునే దేశాలు ఆలోచించుకోవాలి."
- రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌, విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి

TAGGED:

CHINA WITH PAK DURING OP SINDOOR
MEA ON CHINA SUPPORT TO PAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.